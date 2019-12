La actriz retomó aquellas polémicas declaraciones del actor Crédito: Archivo

3 de diciembre de 2019

Romina Gaetani habló sobre los polémicos dichos que Facundo Arana vertió sobre ella en las redes, en abril pasado. En aquél momento, el actor había hecho un posteo en el que la felicitaba por un lanzamiento musical, pero sus palabras habían despertado confusión: " Pensé que se iba a morir, que se iba a lastimar y que su cuerpo no iba a aguantar", había dicho Arana. Aunque el tiempo pasó, el recuerdo no quedó atrás: " Habla más de él que de mí", dijo con firmeza Gaetani.

"Me atrevo a recomendar esto porque vi a su intérprete casi morir consumida en su propio arte. Hasta me dolió verla sufrir tanto en carne viva. No podía creer la intensidad que parecía que iba a terminar como terminan tantos iluminados que no pueden convivir con aquello que no pueden manejar realmente. De verdad era mucho", escribió Arana en su Instagram en abril. El actor estaba recomendando el nuevo video de la canción "De una pasión", del grupo La Rayada, que integra la actriz.

Incluso el actor comparó a Gaetani con artistas como Janis Joplin, y Amy Winehouse, quienes murieron de forma trágica a sus 27 años. En aquél entonces Arana intentó aclarar que sus declaraciones no tenían nada que ver con el mundo de las adicciones : "Nunca hubo una sola palabra relacionada con eso. Lo que pasa es que cuando una persona con esa fuerza se desacomoda, es peligroso, porque la muerte de un ser querido te desacomoda [la actriz enfrentaba el duelo del fallecimiento de su padre]. Realmente pensé que se prendía fuego y se podía lastimar". Y agregó: "Le escribí una carta de amor, un reconocimiento, porque tiene gran intensidad en su alma. La ves y es un ángel en la tierra. Tiene un talento y una intensidad que pensé que se iba a morir".

Ahora llegó el momento de Gaetani, quien contestó sin rodeos sobre el tema, en diálogo con Guido Zaffora y Fernanda Iglesias, por CNN Radio. En principio, le preguntaron si después de aquellos dichos había vuelto a hablar con Arana: "Lo conozco a Facundo, y a veces no hace falta levantar el tubo. Habría que preguntarle a él qué quiso decir. A mí no me modificó en nada ni me ofendió".

Más adelante, ante la insistencia de los conductores, la actriz fue aún más concreta: "Para mí él no hizo público nada personal mío, es algo que él cree que vio. No tuve necesidad hasta ahora de hablarle, pero que él se haya ido de boca y haya pensado que me vio casi morir, me parece que habla más de él que de mí".

La última vez que los actores trabajaron juntos fue en 2015, en la pantalla de eltrece con la novela Noche y Día. En este sentido, le consultaron a Gaetani si volvería a actuar con Arana, y ella se mostró muy abierta a la posibilidad. "Hemos tenido muy buenas conversaciones, él sabe quién soy yo y yo sé quién es. Está todo bien. Volvería a trabajar con él sin ningún problema".

Finalmente, reconoció que fue extraño que el actor escribiera semejantes palabras a sus seguidores: "Fue todo medio raro lo que quiso decir, se hizo una ensalada me parece. Subrayo que lo conozco, y lo tomo como de quien viene. Ya está todo dicho, es Facundo, que tiene unas lecturas particulares". Y cerró misteriosa: "Los que lo conocemos sabemos cómo es".