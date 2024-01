escuchar

Shannen Doherty está dispuesta a echar luz a cada momento oscuro de su vida y de su carrera. Desde su podcast Let’s Be Clear, la actriz viene abordando los momentos más críticos de su enfermedad, el difícil momento que atravesó por la infidelidad de su exmarido y hasta su polémica relación con Alyssa Milano, su excompañera de Charmed. Esta semana, contó con un invitado especial: Jason Priestley, quien interpretaba a su hermano en Beverly Hills 90210, y junto a él reveló cuáles fueron los verdaderos motivos por los que fue despedida, en 1994 .

Los actores, que le dieron vida a los mellizos Brenda y Brandon Walsh en la exitosa serie producida por Aaron Spelling en los años noventa se refirieron a la sorpresiva salida de la actriz, luego de la cuarta temporada. “Definitivamente, pasé por momentos muy dolorosos mientras grabábamos la serie, y eso fue lo que me hizo madurar”, comenzó explicando Doherthy. Y sumó: “Durante ese tiempo, hubo momentos preciosos y otros realmente difíciles para mí. En la última temporada en la que participé, estaba inmersa en un matrimonio horrible , y hubo cosas que sucedieron en esa relación que hicieron que fuera muy difícil para mí llegar siempre a tiempo al trabajo”.

De esta manera, la actriz dio por ciertas las versiones que indican que sus continuos retrasos habían hecho imposible la relación con sus compañeros de elenco, entre ellos Priestley, que debían esperarla por horas para iniciar las grabaciones. Con el correr de los años, varios actores sumaron sus versiones sobre lo ocurrido durante aquellos años en los que, de la noche a la mañana y siendo apenas adolescentes, saltaron a la fama a nivel mundial. Según contó alguna vez Tori Spelling, las parejas cruzadas eran aún más habituales que en la trama, y los celos entre Doherty y Jennie Garth eran tan fuertes que hasta llegaron a golpearse mutuamente .

“Yo sé que mis tardanzas se convirtieron en un problema muy grande para el resto del elenco. Y eso es normal, porque si todos ustedes estaban listos a la hora en la que debíamos comenzar a grabar, que tuvieran que esperarme, apestaba”, reconoció la actriz.

“ La responsabilidad de lo que ocurrió no es de nadie más que mía ”, explicó. Pero también le reprochó a su compañero que ninguno de los miembros del equipo se hubiese acercado a charlarlo con ella. “Me hubiera gustado que se hubiesen sentado frente a mí y mirándome a los ojos me hubieran dicho: ‘Ninguno de nosotros está dispuesto a soportar más esto, y te van a despedir. Entiendo que estés pasado por un problema personal, pero no podés trasladarlo al trabajo. ¡Tenés que arreglar las cosas!’” .

Jason Priestley y Shannen Doherty, los gemelos Walsh de Beverly Hills 90210

De todos modos, indicó que ella no era muy abierta en cuanto a los problemas que estaba atravesando. “ Probablemente nadie supiera que mi padre estaba muy enfermo y que mi marido [Ashley Hamilton] era un gran drogadicto. Eso me consumía por dentro, y muchas veces no quería salir de casa porque tenía miedo de que él fuera en busca de drogas ”, señaló. Doherty y Hamilton se casaron en 1993, a las dos semanas de haberse conocido, cuando ella tenía 22 años y él 19. Cinco meses más tarde, se divorciaron por “diferencias irreconciliables”.

Priestley, en tanto, le respondió que le hubiese gustado estar al tanto de la situación que ella atravesaba. “Fue increíblemente difícil para mí. Y había tantas incógnitas y cuestiones que no entendía. Ojalá que todos hubiéramos tenido conocimiento sobre lo que estaba sucediendo en tu vida, para poder abordar tu situación de una manera más compasiva ”, indicó. “Claramente, podríamos haber manejado por aquello con más compasión, pero solo sabíamos lo que sabíamos... Por supuesto, lo más difícil para mí fue que la serie se centraba en las vivencias de Brandon y Brenda, era sobre la familia Walsh... Y entonces, me preguntaba cómo iba a impactar tu salida a la serie, si realmente podría seguir sin Brenda”, señaló el actor.

Las caras de Beverly Hills 90210, la exitosa serie de los 90 Archivo

Doherty, entonces, explicó que en su momento no contó lo que le estaba ocurriendo porque se sentía avergonzada. “Debería haber dejado la relación antes; no debería haber estado saliendo a beber por las noches”, reconoció. “Pero también es cierto que la atención me afectó mucho. De repente, podía entrar en una discoteca sin importar mi edad. Lo encontraba todo muy atractivo y seductor. Y caí en esa trampa, a lo que hay que añadir los problemas personales”, explicó.

Sin dar demasiados detalles sobre lo que ocurría entre ellos detrás de cámaras, los actores se refirieron, también, a la extraña química que se veía entre sus personajes. “Brenda y Brandon siempre fueron muy interesantes, porque teníamos una relación interesante”, dijo Doherty, con picardía. “Muchas veces, los fans de la serie me traen fotos nuestras para que se las firme, y algunas son totalmente hilarantes”, explicó la actriz. “Recuerdo una particularmente extraña en la que estoy sentada, como montando sobre vos, en una sesión de fotos de la revista Rolling Stone. Había un trasfondo sexual en la relación de Brenda y Brandon que, al día de hoy, sigue siendo histérico ”.

Los dos estuvieron de acuerdo en que los publicistas del programa utilizaron la química entre ellos de una manera un poco enfermiza. Y Priestley precisó que el baño que los hermanos compartían en la ficción fue escenario de momentos muy extraños. “Pasaron muchas cosas raras y bizarras con nosotros”, finalizó.

