El repudiable comentario de Walter Queijeiro sobre las declaraciones de Diego Ramos: "Cada uno decide lo que es"

El sábado pasado en PH: Podemos Hablar , Diego Ramos dio un emotivo discurso sobre el amor y la aceptación . "Yo no elegí lo que soy, soy así, y soy así orgullosamente", dijo al hablar sobre su pareja, Mauro, confesando que estaba enamorado y era muy feliz. Mientras revivían ese momento en Bendita TV, Walter Queijeiro expresó una polémica opinión y fue automáticamente repudiado por sus compañeros.

"Diego dijo una de las frases más profundas que escuché últimamente en la televisión. 'Yo no elijo lo que soy, pero estoy muy orgulloso de serlo'. Fue brillante, porque además le da un mensaje espectacular a la comunidad homosexual", afirmó el psicólogo Gabriel Cartaña . "La verdad es que yo no lo entendí. Creo que cada uno es artífice de su propio destino y que cada uno decide lo que es", le respondió Queijeiro.

Allí comenzó un debate en donde el resto de los panelistas intentó hacer entrar en razón al excandidato a intendente de Quilmes. "¡Pero está hablando de su orientación sexual!", quiso explicarle Cartaña. "Dejalo, es una cabeza en la que no puede entrar que una persona sea no binaria. ¿Por qué tenemos que elegir a alguien del otro sexo? Él no decide, es. Esa es la diferencia en una identidad de género o sexual. No es elegir si comés ravioles o canelones, sos algo", agregó Carla Czudnowsky .

"En cierta manera Diego está negando lo que siente realmente. Entonces, la pregunta que habría que hacerle es... 'Si usted no eligió lo que es, ¿qué sería el poder decidir?'. Es una buena pregunta", volvió a expresar Queijeiro. "No, Walter. Es al revés. ¿Vos elegiste tu heterosexualidad, Walter?", le consultó el psicólogo. "Yo decido lo que soy todos los días", afirmó Walter sin terminar de escuchar a sus compañeros, que seguían intentando explicarle la diferencia entre ser algo y elegir hacer algo. "No quiero discutirle al psicólogo, pero está comprobado que los pensamientos pueden ser cambiados en base a un montón de creencias. Las decisiones de cada uno tienen que ver con cómo uno piensa", dijo dando por cerrado el debate.

En su discurso del sábado, Ramos quiso enviar un mensaje positivo de aceptación, para que todos sean libres de ser y nadie tenga que ocultar lo que siente."Hay mucha gente que se levanta todos los días sufriendo lo que es, deseando ser otra cosa, y eso quiero que se erradique. Quiero que piensen lo que es levantarse todas las mañana sufriendo por tener que estar enamorado de una mujer, sentir cosas por alguien y pensar que no está bien lo que sos, sin poder cambiarlo. Cada uno tiene sus tiempos, sus necesidades y nadie tiene que decir nada", dijo. "Siempre voy a apostar por el amor y lo que soy, con todos mis errores, pero yo soy esto".