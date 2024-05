El respaldo de Leo Sbaraglia a Guillermo Francella luego de la polémica desatada

Escuchar

Tras la polémica generada tras las declaraciones de Guillermo Francella sobre el gobierno de Javier Milei, Leonardo Sbaraglia se diferenció de los artistas que salieron a criticar al actor y reflexionó sobre la importancia de que todos puedan expresarse en relación al escenario político actual sin ser cuestionados.

En diálogo con un móvil del programa LAM (América), Sbaraglia se desmarcó de las opiniones de colegas como Dolores Fonzi, Julieta Zylberberg y María Valenzuela, quienes habían criticado al protagonista de El encargado por sus opiniones favorables a la actual gestión, y consideró que Francella, “como cualquier otro”, tiene el derecho a expresarse como lo considere oportuno sin ser señalado.

Semanas atrás, en una charla radial con Eduardo Feinmann, Jorge Lanata y Roberto Moldavsky y tras ser consultado por la actual coyuntura, el actor de Casados con hijos había dicho: “Veo al país con esta incertidumbre de ver cuándo termina el goteo y empieza la gente a disfrutar un poco más de estas medidas. Lo que sí sé es que eran más que necesarias y sabíamos que iba a haber cirugía mayor. Lo dijeron ellos en la campaña y lo cumplió taxativamente”.

Sobre la confrontación entre actores, Sbaraglia opinó: “Eso es un error porque no creo que exista tal grieta entre los actores, y es un error meterse con las opiniones de tal o cual. Cada cual tiene que poder opinar lo que quiere porque vivimos en un mundo con democracia y es importante que la gente pueda opinar, me parece totalmente legítimo y respetable. No me parece que haya que salir a atacar a alguien que piensa de una manera u otra”, destacó.

Ante la pregunta sobre si considera que se actuó injustamente con su colega, insistió: “Absolutamente”. Y profundizó: “Me parece que el tema no es Francella, hay otros temas y otros problemas; él puede opinar y decir lo que quiera y me parece que es un error salir a atacar, sea Guillermo o cualquier persona, que opine lo que necesite o sienta que tenga que opinar. Me parece absolutamente legítimo”.

El actor de Puán, que ha participado activamente de actos de movilización frente a los recortes en Cultura y Educación, consideró que, como sociedad, “estamos viviendo al mismo tiempo una especie de fragmentación terrible: en las redes sociales, en los medios”, mencionó.

“Me parece que hay que desmarcarse de eso, porque si no, nos vamos a terminar comiendo unos a otros. Somos todas personas que cuando nos vemos a la cara y nos vemos de verdad compartimos un montón de cosas para intercambiar. Se fragmenta mucho la información, se saca mucho de contexto y se construyen cápsulas donde no existe, hasta de esta conversación que no estoy diciendo nada malo de nadie probablemente se pueda sacar algo que lastime a alguien y no estoy lastimando a nadie. Por eso digo: ‘es muy difícil en este momento salir a decir ‘A’, porque ese ‘A’ se transforma en otra cosa”.

En el mismo sentido, el actor consideró: “No digo que sea de los editores porque detrás de ellos hay decisiones, pero en esas decisiones me parece que hay una responsabilidad que hay que empezar a cambiar. Quizás es ingenuo lo que digo porque la pelea está en otro lado y uno no participa de esa pelea. Nosotros somos personas que la vemos pasar, pero te hacen creer que uno está en otro lugar y desgraciadamente los que están manejando las cosas están en otro lado. Esperemos que esas personas que tienen el poder de cambiar algo lo puedan estar haciendo porque si no, nos vamos a ir a un desastre seguro”.

En relación al escenario actual para los artistas, Sbaraglia apuntó: “Hay una crisis fuerte de la ficción, sobre todo este año. La Asociación Argentina de Actores viene diciendo desde, no sé qué fecha, que no hay ficción en la televisión abierta. Esto es un fenómeno y un problema que está ocurriendo, desgraciadamente. Es un tema muy complejo y son decisiones que no manejo, de la televisión o cómo fue cambiando el mercado y los contenidos fueron cambiando a las plataformas. Pero quizás en algún momento vuelva. Hay que confiar en eso”, concluyó.

LA NACION