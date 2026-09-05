El romántico gesto de Jay-Z con Beyoncé: serenata multitudinaria y fuegos artificiales por sus 45 años

Beyoncé celebró sus 45 años rodeada de música, una multitud y una sorpresa preparada por Jay-Z. El viernes 4 de septiembre, durante el primero de sus dos conciertos en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres, el rapero hizo una pausa en el espectáculo para dedicarle un emotivo homenaje a su esposa, quien seguía la presentación desde uno de los sectores VIP del estadio.

En medio del show, Jay-Z pidió que las cámaras enfocaran a la cantante y su imagen apareció en las pantallas gigantes del lugar. Mientras el público reaccionaba con una ovación, el músico tomó el micrófono y comenzó a entonar el tradicional “Happy Birthday”. En cuestión de segundos, las miles de personas presentes se sumaron a la serenata y, como broche de oro, una serie de fuegos artificiales iluminó el cielo londinense.

Beyoncé, feliz, con la sorpresa que le preparó su marido Jay Z durante su concierto en Londres Captura de Video

Sorprendida por el gesto, Beyoncé respondió desde su ubicación con una amplia sonrisa. Vestida de manera informal, con un buzo con capucha, saludó a los fanáticos, lanzó besos hacia las cámaras y agradeció las muestras de cariño. Las imágenes no tardaron en circular en las redes sociales, donde los admiradores de la pareja destacaron la espontaneidad del momento y la particular manera que eligió Jay-Z para festejar el cumpleaños de su mujer.

La celebración tuvo lugar durante la gira JAŸ-Z 30, el proyecto con el que el artista repasa tres décadas de trayectoria y conmemora dos trabajos fundamentales de su carrera: los 30 años de Reasonable Doubt, su álbum debut, y el 25° aniversario de The Blueprint. La fecha del 4 de septiembre había sido anunciada como la única presentación del rapero en el Reino Unido durante 2026, aunque posteriormente se agregó una segunda función debido a la demanda del público.

A propósito de su cumpleaños número 45, Beyoncé fue homenajeada con una serenata y fuegos artificiales durante el recital de Jay Z Captura de Video

El concierto también reservó otras sorpresas. Jay-Z invitó al escenario a Lauryn Hill y Wyclef Jean, protagonistas de un inesperado reencuentro de dos de los integrantes de The Fugees. La aparición se inscribió en la dinámica que el músico ya había desplegado durante sus presentaciones de julio en el Yankee Stadium de Nueva York, donde reunió a una extensa lista de invitados. Allí, Beyoncé apareció para interpretar junto a él “Can’t Knock the Hustle”, mientras que Blue Ivy, la hija mayor del matrimonio, tocó el piano durante “Feelin’ It”.

La celebración tuvo lugar durante la gira JAŸ-Z 30, el proyecto con el que el artista repasa tres décadas de trayectoria Captura de Video

El cumpleaños de Beyoncé coincidió, además, con otro aniversario importante: los 20 años de B’Day, su segundo disco solista. Publicado originalmente en 2006, el álbum incluyó canciones que se convirtieron en clásicos de su repertorio, como “Déjà Vu”, “Irreplaceable” y “Beautiful Liar”. Para celebrar las dos décadas del lanzamiento, se presentó una edición ampliada de 31 canciones y una caja especial de colección, comercializada por 948,01 dólares. El elevado precio del producto despertó críticas y comentarios entre algunos seguidores.

A los saludos también se sumó Tina Knowles. La madre de la artista publicó una fotografía tomada el día de su nacimiento y recordó la emoción que sintió cuando sus miradas se cruzaron por primera vez. En su mensaje, destacó la sensibilidad, la fortaleza y la capacidad de trabajo de su hija, además de elogiarla por continuar haciendo historia y mantenerse enfocada pese a las críticas que rodean a las grandes figuras públicas.

Beyoncé y Jay-Z se casaron en abril de 2008 y son padres de Blue Ivy, de 14 años, y de los mellizos Rumi y Sir, de nueve. Aunque suelen preservar buena parte de su intimidad, en los últimos tiempos la familia compartió distintos momentos sobre el escenario. Blue Ivy acompañó a su madre durante las giras Renaissance y Cowboy Carter, mientras que Rumi también tuvo una participación en los shows de esta última.

Esta vez, sin embargo, Beyoncé no necesitó subir al escenario. Desde una tribuna y con un look descontracturado, la artista terminó convirtiéndose en la protagonista del concierto de su marido.