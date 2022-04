Grammy 2022: la dura historia de Jay-Z, el artista que salió del infierno y se convirtió en el más nominado de la historia

Con un total de 83 nominaciones, el rapero Shawn Corey Carter, mejor conocido por su nombre artístico, Jay-Z, se convirtió en el artista con más candidaturas a los Grammy en la historia. Con esa increíble cifra, el esposo de Beyoncé quedó por encima del exBeatle Paul McCartney, con 81 candidaturas, y el legendario Quincy Jones, con 80.

Hasta el año pasado, Jones era el músico más nominado a los premios más importantes de la música, pero tras el anuncio de los candidatos a la 64° edición de los galardones -que se llevará a cabo este domingo-, lo superaron Jay-Z y el bajista de los Fab Four al sumar tres y dos nominaciones respectivamente.

Jay-Z compite en tres ternas en la 64° edición de la entrega de premios Grammy (Foto: Archivo)

Aunque no lanzó música nueva en 2021, las tres candidaturas que recibió el rapero de 52 años se deben a dos colaboraciones que aspiran a quedarse con el premio a mejor canción rap: “Bath Salt” con DMX y “Jail” junto a Kanye West, dos verdaderos pesos pesados de la industria. Además, está en carrera para ganar un Grammy al álbum del año porque aparece como uno de los compositores de Donda, el disco de West que compite en la categoría estrella de los premios.

Como si fuera poco, su esposa Beyoncé se convirtió el año pasado en la cantante que ganó más Grammys en toda la historia, con un total de 28 gramófonos dorados. Él, por su parte, consiguió 23.

La dura historia del rapero Jay-Z

Nació en Brooklyn, Nueva York, y se crió en Marcy Houses, un proyecto de viviendas en el barrio de Bedford-Stuyvesant, junto a su madre y sus tres hermanos. Su padre, Adnis Reeves, abandonó a la familia cuando él era un niño, por lo que Gloria Carter tuvo que hacerse cargo de la crianza de sus cuatro hijos. En 2003, poco antes de morir, Reeves se reencontró con el rapero y lograron hacer las paces.

Jay-Z - 99 Problems - Fuente: YouTube

Su vida estuvo ligada a las drogas, las armas y la delincuencia desde su infancia. En 1982, cuando tenía apenas 12 años, le disparó a su hermano mayor en el hombro por robarle las joyas. También vendía crack en las calles de Nueva York y en esa época le dispararon tres veces.

La música se convirtió en su principal refugio. Empezó a cantar y a escribir letras cuando su mamá le regaló un radiocasete, aunque su primer contacto con ese mundo fue a través de la colección de discos de su familia, cargada de artistas de soul como Marvin Gaye y Donny Hathaway. “Crecí rodeado de música, escuchando a todo tipo de gente... Me gusta la música que tiene alma, ya sea rap, R&B, música pop, lo que sea. Mientras pueda sentir su alma a través del vinilo, eso es lo que realmente escucho”, sostuvo en una entrevista con MTV.

Jay-Z y Beyoncé en modo The Carters (Foto: Captura de video)

Fue al instituto Eli Whitney de Brooklyn hasta que lo cerraron. Luego, se pasó al George Westinghouse Career and Technical Education High School con dos raperos muy importantes para la historia del género: The Notorious B.I.G. y Busta Rhymes. También cursó en el Trenton Central High School de Trenton (Nueva Jersey), aunque nunca se graduó.

Su apodo nació en el barrio, donde le decían “Jazzy”. Luego, lo transformó en Jay-Z en una suerte de homenaje a su mentor, Jaz-O. En total, editó 13 álbumes de estudio como solista y cuatro en colaboración con otros artistas. El último de ellos fue Everything Is Love, junto a su esposa Beyoncé, en el dúo al que bautizaron como The Carters. Se casaron el 4 de abril de 2008.

Beyoncé y Jay-Z, un matrimonio musical (Foto: Archivo) Archivo

La 64° entrega de premios Grammy se llevará a cabo en Las Vegas y, en Argentina, se podrá ver a partir de las 21 de este domingo 3 de abril. La emisión estará a cargo de TNT, por lo que se podrá visualizar por este canal y por TNT Series en Latinoamérica. Sin embargo, en sintonía con las plataformas digitales, la Academia también hará su transmisión en vivo por su página oficial y en su canal de YouTube.