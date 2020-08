Desde Córdoba, donde pasa la cuarentena, Leo Alturria habló de su actual relación a distancia con su pareja, Lizy Tagliani y de su dura historia familiar Crédito: Instagram Lizy Tagliani

Alejado de Lizy Tagliani por la cuarentena, Leo Alturria contó hoy en Informados de todo cómo afectó a la conductora la muerte de su amiga y asistente, "La Floppy" y cuál es la dinámica actual de la pareja, además de revelar detalles de su vida familiar en Córdoba.

"Desde chico veía el mundo de la televisión y de repente estar frente a una cámara es muy gratificante. Yo soy de Embalse, una ciudad de la provincia de Córdoba. Nací en Río Cuarto y por cuestiones laborales de mi viejo nos mudamos a Embalse. Ellos se separaron cuando yo tenía 6 o 7 años y nosotros nos terminamos quedando ahí. Éramos mi vieja y mis tres hermanos", comenzó a relatar Alturria este mediodía en el programa que lidera Guillermo Andino.

Tras asegurar que de chico tuvo que hacerse cargo de sus hermanos, recordó: "Nos poníamos contentos cuando comíamos las sobras de chivito o cabrito de los restaurantes. Esa situación la puedo contar ahora porque no me avergüenza, antes si. Por suerte mis amigos me integraron siempre".

Luego, Alturria contó qué pasó la primera vez que llevó a Lizy a su pago. "Vino para el cumple de un amigo y después estuvimos para Navidad y ahí fue más formal. Era un caos Embalse, la gente nos estaba esperando. Se acercaban a mi casa a sacarse fotos. A la tarde fuimos a la panadería a comprar facturas y tardamos como una hora en llegar. A la vuelta pasó un amigo con la moto, la subí y la llevé a casa", reveló Leo entre risas.

"En octubre cumplimos un año de relación. Nunca me imaginé que iba a estar con alguien famoso o del medio", expresó Leo para luego confesar qué fue lo que más lo enamoró de la conductora. "Me enamoró que me aceptara como soy. Con ella me puedo mostrar tal cual soy. Somos de jodernos, hacernos bromas, somos una pareja perfecta".

En cuanto a cómo están atravesando la cuarentena separados, comentó: "Seguimos sin vernos. Hacemos videollamada a la noche para darnos el beso de las buenas noches. Y durante el día también nos escribimos. Ella es muy activa y ahora está en su casa encerrada, así que trato de mantenerla entretenida".

Al mencionar esto, Pía Shaw le preguntó cómo tomó la muerte de "La Floppy", amiga y asistente de su novia. Tras aclarar que fue un golpe muy duro para ambos, el encargado de edificios contó cómo está conteniendo a Tagliani en este difícil momento. "Lo que más tristeza da es su repentina muerte, tan joven y encima en esta situación. A Lizy traté de contenerla de todas las maneras posibles. Ella se encargó prácticamente de todo. Más allá de su asistente era su amiga, su hermana, su confidente, era todo. Una parte de Lizy se fue con ella, eran muy unidas", indicó.

"Tiene que tratar de soltar y salir adelante y sé que lo va a hacer. Yo siempre le tuve mucho respeto a ella. El poco tiempo que la conocí me pareció una persona maravillosa, me aceptó en el grupo. Ellas crecieron prácticamente juntas. Lizy siempre es muy generosa con la gente que tiene a su lado. Me alegraba que ya había encontrado un lugarcito en la tele", agregó conmovido.

Por último, Alturria se despidió con un emotivo mensaje para su novia, a quien no ve desde hace mucho tiempo. "Mi amor, sabés que te amo con todo mi corazón. Más allá de lo que pase frente a una cámara lo que importa es lo que pasa entre cuatro paredes. Este amor es sincero y eso hace que cada vez estemos más enamorados", concluyó ante la mirada atónita de todos en el piso.