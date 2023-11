escuchar

Cande Tinelli tuvo, el domingo en el Gran Rex, su noche soñada: en medio del recital de Coti Sorokin y mientras los dos cantaban un tema en conjunto, el cantante interrumpió el show y bajo la atenta mirada de un público que observaba con asombro lo que sucedía en el escenario, se arrodilló y le pidió casamiento a su novia. Entre besos, lágrimas y mucha emoción, la respuesta fue un sí.

La noticia sobre el enlace entre el autor de “Nada de esto fue un error”, de 50 años y la diseñadora y dueña de Madness Clothing, de 33, ya sobrevolaba el ambiente. Sin embargo, faltaba todavía el pedido formal. Atento a las costumbres y a los deseos de la joven, Coti eligió dar el gran paso en pleno show y con sus cientos de fanáticos como testigos.

Según se puede ver en los videos que trascendieron en las redes, la propuesta llegó cuando Cande y Coti cantaban el tema “Quiero verte”. Coti se descolgó la guitarra mientras ella agradecía al público. Luego, hizo pasar al escenario a Linda y Jesús, los Jack Russell Terrier de la pareja, se arrodilló y le entregó el anillo a su amor. Sin poder creer lo que estaba viviendo, Cande lagrimeó, se paró y le dio un beso a su futuro marido. En la primera fila, Mica Tinelli festejó el gran momento y aprovechó su buena ubicación para dejar registrada la escena.

El lunes por la noche, Cande se hizo eco de la propuesta en su cuenta de Instagram. “Una noche soñada y única. La verdad, no necesito nada más”, escribió. “La felicidad la encontré en la simpleza, en la paz. En el calor de mi amor, en un abrazo de mi hermana, en mi ropa llena de pelos blancos, estando rodeada de gente que te quiere ver bien y festeja tus alegrías. No hay mucho más secreto. Soy una afortunada. GRACIAS”, continuó y adornó el texto con varios emoticones: un anillo de bodas, dos perritos, una pareja y un corazón. “Rico no es el que más tiene, sino quien menos necesita”, agregó al final. Las palabras las acompañó con un video del momento de la propuesta y una foto de ella mirándose al espejo en el camarín del Gran Rex y la figura de Coti reflejada detrás de ella.

Coti, por su parte, en medio de un posteo sobre el show, le dedicó un párrafo a su futura mujer. “Gracias a los amigos que nos acompañaron, a @unverano por abrir el show a @lagrecia__ por regalarnos un poco de su arte, a mi amor @candelariatinelli por cantar conmigo y por dar el “si””, escribió el autor de “Color esperanza” y eligió una foto en primer plano del momento del pedido.

Un amor entre idas y vueltas

Cande y Coti Sorokin blanquearon su noviazgo en noviembre de 2020, cuando los dos compartieron en sus redes sociales una misma fotografía en la que se los veía juntos disfrutando de unos días en Mendoza. Con algo de escándalo por la reciente separación del cantante de su mujer, fue la misma Cande quien le confirmó la información a Ángel de Brito. Incluso, le contó que el flechazo había sido en el “auto-concierto” que el artista brindó en el Hipódromo.

Desde que trascendió la relación, Cande y Coti compartieron la música, pero también el placer por los viajes, las escapadas familiares y varias jornadas de trabajo: ambos participaron como jurados del ciclo que condujo Marcelo Tinelli en 2022, Canta Conmigo Ahora. La mayoría del tiempo se mostraron inseparables y muy enamorados, pero los momentos de crisis no tardaron en llegar y fueron cada vez más.

Luego de varias crisis y muchos rumores, la pareja se separó por primera vez a comienzos de 2022. “No ahogues lo que amas, deja que quien vaya junto a ti use sus alas sin ti, que ame su libertad, que vuelva a ti porque eres su mejor lugar”, posteó Lelé en su Instagram y ese fue el primer indicio de que algo no andaba bien. Llegó entonces la primera reconciliación y la segunda ruptura, en septiembre de ese mismo año. “Sí, hay un impasse, pero prefiero no hablar. Está todo bien igual, lo adoro. Yo estoy muy bien”, explicó la influencer.

Cande Tinelli y Coti Sorokin se casarán en marzo de 2024

Pese a que lo intentaron una vez más, un nuevo quiebre llegó en enero de este año con acusaciones cruzadas y rumores de infidelidades. En ese momento, Cande explicó que sintió que el músico no la cuidó. “Volví a ser yo, en el sentido de que pude recuperar momentos míos con mis amigos, que no lo podía hacer, con mi familia, sola. Me siento libre”, confesó.

Una vuelta más

Si bien parecía que la pareja se había roto del todo, en mayo de este año fueron sorprendidos juntos en una parrilla de Palermo. Unas semanas después, ella confirmó la reconciliación con una historia de Instagram: compartió una foto de Coti el día de su cumpleaños número 50 sentado en un restaurante español tapándose los ojos avergonzado. “Feliz cumple Roberto Fidel”, escribió sobre la imagen la influencer.

A principios de este mes, fue el propio Marcelo Tinelli quien confirmó el casamiento de Coti y Cande y dio detalles del evento. “Una cosa que quiero decir es que una de mis hijas se casa. Obvio que están todos invitados, pero ya voy a hacer formal la invitación”, disparó el conductor mientras miraba a los miembros del jurado de Bailando 2023, Pampita Ardohain, Moria Casán, Marcelo Polino y Ángel De Brito. “Mi hija se casa en Uruguay en los primeros días de marzo. Se va a casar en la casa que tenemos en Maldonado”, continuó. Y fue allí que reveló de quién se trataba: de la segunda de sus hijas, Candelaria.

Cande Tinelli y Coti Sorokin, enamorados en Instagram (Foto: Instagram/@candelariatinelli)

Cande y Coti viven en Madrid, España, pero la cantante viaja constantemente a Buenos Aires para estar en contacto con sus padres y sus hermanos menores, Francisco y Lorenzo. En julio de este año la pareja organizó una boda ficticia para presentar la nueva canción de Cande, “Quiero verte”, en la que hubo muchos invitados, un vestido de novias y una torta de tres pisos para festejar el lanzamiento. Ese fue, sin dudas, un pequeño adelanto de lo que se vendrá en marzo de 2024, cuando la pareja de cantantes finalmente diga: “sí, quiero”.

LA NACION