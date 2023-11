escuchar

Marcelo Tinelli hizo este miércoles una inesperada revelación familiar: mientras dialogaba con el actor uruguayo Maxi de la Cruz, contó, como al pasar, que una de sus hijas está por casarse y brindó detalles de cómo será el festejo. “Una cosa que quiero decir es que se una de mis hijas se casa. Obvio que están todos invitados, pero ya voy a hacer formal la invitación”, comenzó, mientras miraba a los miembros del jurado de Bailando 2023, Pampita Ardohain, Moria Casán, Marcelo Polino y Ángel De Brito.

“Mi hija se casa en Uruguay en los primeros días de marzo. Se va a casar en la casa que tenemos en Maldonado”, continuó. Y fue allí que reveló de quién se trataba: de la segunda de sus hijas, Candelaria, y el cantante Coti Sorokin.

Cande Tinelli se casa con Coti Sorokin los primeros días de marzo Instagram: @Coti Sorokin

“Lo que me he enterado es que en Uruguay no te casa solo el juez de paz en la ceremonia por civil, sino que el alcalde de la ciudad está también habilitado. Si uno pide por él, viene y te casa. Tenés que mandar una carta a la intendencia y lo podés pedir, porque tiene la potestad de hacerlo”, explicó.

La información ya había sido adelantada el viernes pasado por Maite Peñolori en LAM. “Atención colegas, atención portales, revistas y familia. No sé si la familia lo sabe”, introdujo Ángel de Brito que jugó con el enigmático desde el comienzo del programa y luego Maite respondió: “Se casan Coti y Cande Tinelli en marzo. Están muy enamorados, muy enganchados. Creo que Marcelo sabe”.

Cande Tinelli y Coti Sorokin oficializaron su relación en 2020

“Ya se lo dijeron a sus familias. Y manifestaron que quieren celebrar su amor”, agregó la panelista. Sin embargo, al resto de las compañeras les sonó un tanto rara la decisión y no sabían si la relación entre el músico y su suegro estaba pasando por sus mejores días. Según el conductor de LAM, la expareja de Coti, Valeria Larrarte, y sus cuatro hijos, se habrían enterado a través del programa y no estarían muy contentos con la noticia.

“El lunes me contaste, le pregunté a Cande. Le digo, mirá que lo tenemos muy confirmado y me dijo ‘sí’. Me dijo ‘lo estamos planeando, tranquilos, para marzo’”, explicó De Brito.

La historia de amor entre la segunda hija de Tinelli y Soledad Aquino y el popular cantante se dio a conocer públicamente en noviembre 2020. En sus tres años de relación la pareja sufrió varias idas y vueltas, rumores de crisis, distanciamientos e, incluso, infidelidades por parte del músico.

El lugar elegido por la pareja para celebrar su matrimonio es la casa familiar de Tinelli en Punta del Este instagram.com/cotioficial/

La última ruptura fue en febrero de este año, y fue en ese momento en el que ella abandonó su bajo perfil y se desahogó, primero a través de indirectas en historias de Instagram y luego, de manera mucho más explícita, en los programas de espectáculo. “Le deseo lo mejor siempre y yo realmente me siento mucho mejor. Volví a ser yo, en el sentido de que pude recuperar momentos míos con mis amigos, que no lo podía hacer, con mi familia, sola. Me siento libre”, explicó en su momento en LAM y luego agregó: “A veces las mujeres dejamos de ser por el otro, para que no se enoje, que no te deja subir fotos, la ropa, que no se te vea nada, que si alguien te comenta algo... Básicamente, dejás de ser vos”.

A pesar de lo sucedido, hace pocas semanas se mostraron juntos y enamorados en la tribuna de Bailando 2023. La pareja decidió apostar nuevamente al amor en mayo de este año y no tardaron en dar a conocer la noticia de su casamiento.

Cande Tinelli y Coti viven en Madrid, España, pero la cantante viaja constantemente a Buenos Aires para estar en contacto con sus padres y sus hermanos menores, Francisco y Lorenzo. En julio de este año la pareja organizó una boda ficticia para presentar la nueva canción de Cande “Quiero verte”, en el que hubo muchos invitados, un vestido de novias y una torta de tres pisos para festejar el lanzamiento. Esto podría ser un pequeño adelanto de lo que se vendrá en marzo del 2024, cuando la pareja de cantantes de finalmente el “sí”.

