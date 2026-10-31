El sorpresivo anuncio de Jessica Lange: “Siento que estoy llegando al final de mi carrera”

A los 77 años, después de más de cinco décadas de éxitos, dos premios Oscar, cinco Globo de Oro, tres Emmy y un Tony, Jessica Lange dejó entrever qué está pensando. Lo hizo en una entrevista con Rolling Stone, en la que reflexionó sobre su presente profesional, las dificultades de la industria cinematográfica para producir historias que realmente le interesen y el legado que le gustaría dejar.

Jessica Lange, la bruja del cuento en American Horror Show FOX

La declaración llegó en un año particularmente significativo para su carrera. Después de varios años de actividad más espaciada, Lange regresó a la pantalla grande con Long Day’s Journey Into Night, la adaptación cinematográfica de la obra de Eugene O’Neill en la que interpreta a Mary Tyrone, y volvió a formar parte del universo de American Horror Story, la serie creada por Ryan Murphy que la convirtió en un ícono para una nueva generación de espectadores.

“Siento que estoy llegando al final de mi carrera”, reconoció la actriz cuando le preguntaron qué otros proyectos le gustaría abordar. Incluso contempló la posibilidad de que su interpretación de Mary Tyrone sea su último trabajo cinematográfico. Aunque mencionó que tiene un par de proyectos en desarrollo desde hace tiempo, admitió que no sabe si llegarán a concretarse. “Parece que ya no es fácil sacar adelante proyectos. Al menos no el tipo de películas que me interesan”, explicó.

Si finalmente decide retirarse, Lange tiene bastante claro cómo le gustaría que el público la recuerde: “Por algunos buenos papeles. Por algunas buenas películas. Por ser una actriz honesta”. En la misma conversación, expresó su gratitud por haber podido dedicarse durante décadas a una profesión que siempre disfrutó. También recordó que no todo fue sencillo, especialmente a la hora de compatibilizar los rodajes con la vida familiar y la crianza de sus hijos. Sin embargo, definió su recorrido como una gran aventura.

Lange en los años setenta, cuando pasó de ser una camarera desconocida a la estrella del momento Shutterstock - Shutterstock

Nacida el 20 de abril de 1949 en Cloquet, Minnesota, Jessica Phyllis Lange no había planeado inicialmente convertirse en una estrella de cine. Durante su juventud estudió arte en la Universidad de Minnesota, pero abandonó la carrera para viajar por los Estados Unidos y Europa junto a su primer marido, el fotógrafo Paco Grande.

Su interés por las artes la llevó después a París, donde entre 1971 y 1973 estudió mimo con el reconocido maestro Étienne Decroux. Aquella experiencia despertó su curiosidad por la interpretación. Cuando regresó a Nueva York, comenzó a trabajar como camarera y modelo para la agencia Wilhelmina, mientras intentaba encontrar su lugar en el mundo artístico.

Jessica Lange en una escena de King Kong, su primer film

La oportunidad que cambiaría su vida llegó en 1975, cuando el productor Dino De Laurentiis buscaba una protagonista para una nueva versión de King Kong. Una persona de su agencia de modelos recomendó a Lange y, después de una prueba cinematográfica, consiguió el papel femenino principal. La película se estrenó en 1976 y fue un éxito comercial. Aunque la recepción crítica de su trabajo no fue especialmente favorable, la actriz recibió el Globo de Oro a la nueva estrella del año.

A pesar de que las críticas de su primera actuación no fueron del todo favorables, terminó convirtiéndose en una de las actrices más respetadas de Hollywood

Su siguiente etapa estuvo marcada por una rápida reivindicación de sus condiciones interpretativas. Después de una breve aparición en All That Jazz (1979), de Bob Fosse, consiguió un papel destacado en El cartero siempre llama dos veces (1981), junto a Jack Nicholson. Pero el verdadero punto de inflexión llegó en 1982, cuando protagonizó dos películas que le permitieron demostrar su versatilidad.

Lange y Jack Nicholson en el set de El cartero llama dos veces

Por un lado, interpretó a la actriz Frances Farmer en Frances, un drama biográfico que le valió una nominación al Oscar como mejor actriz. Por el otro, participó en la comedia Tootsie, de Sydney Pollack, protagonizada por Dustin Hoffman, en la que encarnó a una actriz de una telenovela. Por ese trabajo obtuvo el Oscar a mejor actriz de reparto. Fue un reconocimiento que terminó de consolidarla en Hollywood y que demostró que podía moverse con la misma solvencia entre el drama más exigente y la comedia.

Jessica Lange y Dustin Hoffman en una escena de Tootsie

En los años siguientes continuó acumulando interpretaciones destacadas. Recibió nuevas nominaciones al Oscar por Dulces sueños (1985), en la que dio vida a la cantante de música country Patsy Cline, y por Music Box (1990). También trabajó en películas como Cabo de miedo (1991), de Martin Scorsese, y Rob Roy (1995), junto a Liam Neeson.

Su segundo Oscar llegó por Blue Sky: crimen nuclear encubierto (1994), el drama dirigido por Tony Richardson en el que compartió pantalla con Tommy Lee Jones. Por su interpretación de una mujer cuya inestabilidad emocional afecta profundamente a su familia, Lange ganó el premio a mejor actriz. Con esa distinción se convirtió en una de las pocas intérpretes capaces de obtener dos estatuillas de la Academia en categorías diferentes.

Jessica Lange se alzó con el premio Oscar en 1995 por su interpretación en Blue Sky Steven D Starr - Corbis Entertainment

Aunque su trayectoria cinematográfica ya estaba consolidada, Lange encontró en la televisión una nueva oportunidad para explorar personajes complejos. En 2009 protagonizó Grey Gardens, una película para HBO basada en la historia de Edith Bouvier Beale y su hija, dos parientes de Jacqueline Kennedy que vivían aisladas en una mansión en decadencia. Su interpretación de la madre le valió uno de sus tres premios Emmy.

Dos años después comenzó una de las etapas más populares de su carrera: su participación en American Horror Story. En la primera temporada, titulada Murder House, interpretó a Constance Langdon, una mujer de carácter inquietante y una de las figuras centrales de la historia. Su trabajo fue reconocido con un Globo de Oro, un Emmy y un premio del Sindicato de Actores.

Después llegaron otros personajes igualmente recordados: la hermana Jude Martin en Asylum, Fiona Goode en Coven y Elsa Mars en Freak Show. Por su interpretación de Fiona, una poderosa bruja, obtuvo su tercer Emmy. Lange se convirtió así en una de las principales figuras de la antología de Ryan Murphy y en una de las actrices más identificadas con la serie.

Susan Sarandon y Lange, protagonistas de Feud Ryan Pfluger/The New York Times

Su recorrido también tuvo un capítulo fundamental sobre los escenarios. En 2000 interpretó a Mary Tyrone en una producción de Long Day’s Journey Into Night en el West End londinense. Más adelante retomó el personaje en Broadway, en 2016, y obtuvo el premio Tony a mejor actriz principal en una obra de teatro. La adaptación cinematográfica estrenada este año le permitió llevar por primera vez ese papel a la pantalla.

La vuelta de Lange a American Horror Story fue una de las noticias más celebradas por los seguidores de la serie. Después de haberse alejado de la producción durante varios años, la actriz había sido bastante categórica cuando le preguntaron en 2025 si aceptaría regresar. Su respuesta había sido un rotundo no. Sin embargo, Ryan Murphy consiguió convencerla para la temporada 13, con una propuesta que terminó resultándole atractiva: volver a interpretar a sus cuatro personajes anteriores, en lugar de crear uno nuevo.

Así, Lange retomó a Constance Langdon, la hermana Jude, Fiona Goode y Elsa Mars, y volvió a compartir pantalla con antiguos compañeros como Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett y Kathy Bates. La posibilidad de reencontrarse con esos personajes y con el elenco que había acompañado sus primeros años en la producción fue decisiva para aceptar la propuesta.

Kathy Bates y Jessica Lange, hechiceras Frederick Brown - AFP

En paralelo, llegó a los cines Long Day’s Journey Into Night, dirigida por Jonathan Kent y protagonizada también por Ed Harris, Ben Foster y Colin Morgan. El proyecto tiene una historia particular: nació de las conversaciones entre Lange y Kent durante la producción teatral de Broadway. Seis años después de aquella etapa, el director volvió a contactarla para concretar la adaptación, que atravesó dificultades financieras antes de poder terminarse.

En septiembre, la actriz también recibió un nuevo reconocimiento a su trayectoria: el premio Visionary Award del Virginia Film Festival, que celebró sus contribuciones al cine y su extensa carrera artística. La distinción llegó precisamente en el contexto del estreno de su última película.