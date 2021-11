El sorpresivo saludo de Pampita Ardohain a Benjamín Vicuña por su cumpleaños

La relación entre Pampita Ardohain y Benjamín Vicuña ha mejorado mucho con el correr del tiempo, y una muestra de esto es el saludo de cumpleaños que ella le realizó a su ex por medio de las redes sociales. A través de Instagram, la modelo le dedicó una serie de historias al actor, de las cuales también participaron los tres hijos que tienen en común.

“Feliz cumpleaños”, escribió al subir una foto del chileno junto a Bautista, de 13 años, Benicio, de 9, y Beltrán, de 7, durante una tarde de playa. Además publicó un video que le hicieron los chicos, en donde le expresan todo su amor y le agradecen por ser el mejor papá del mundo.

El saludo de Pampita a Benjamín Vicuña en su cumpleaños

“Papá, te hacemos este video porque te queremos mucho y porque feliz cumpleaños”, dice el más pequeño, Benicio, que rápidamente le pasa la palabra al mayor de los tres.

“Pá, ¿cómo estás? ¡Feliz cumpleaños! Nada, te quería mandar un saludo al mejor papá del mundo, el que me enseño todo lo que se: cómo le tengo que hablar a la gente, cómo jugar al fútbol. Todo lo que aprendí es gracias a vos”, expresa el adolescente. “Te amo mucho. Ya sé que a veces no estoy mucho en casa, no porque no te quiera ver, porque la paso bien con vos, sino porque a veces paso mucho tiempo con mis amigos y no me doy cuenta. Así que nada pá, te amo mucho y te mando un abrazo grande”, culmina Bautista.

Beltrán, el del medio, también le habló con mucho amor a su padre. “Papá hola, feliz cumple. Te deseo que la pases muy bien y gracias por las cosas que me enseñaste: a andar a caballo, porque la pasamos muy bien en tu casa, por cuidarme, ayudarme a andar en bici y mimarme tanto. Y por todo lo que me diste todo este año. Gracias”, enumera.

Después de escuchar a sus hermanos más grandes, Benicio vuelve a tomar la palabra para explayarse un poco más. “Papá, te quiero mucho, te quiero muchísimo, porque me encariñas mucho. Así que feliz cumpleaños, mejor papá del mundo. Gracias por llevarme a Chile y a lugares que nunca hubiera conocido si nunca hubieras sido mi papá. Te amo mucho, feliz cumpleaños”, cierra.

Benjamín Vicuña disfruta del fin de semana largo junto a sus hijos @benjavicunamori

Además de Bautisa, Beltrán y Benicio, Pampita y Vicuña también tuvieron a Blanca, quien murió en septiembre de 2012 por una neumonía hemorrágica. El actor también es padre de Magnolia, de tres años, y de Amancio, de uno, fruto de su relación con la China Suárez.

El Chileno celebra la llegada de sus 43 años en un contexto muy especial, a pocas semanas de separarse de Suárez y en el medio de un escándalo mediático protagonizado por su ex junto a Mauro Icardi y Wanda Nara. Temprano en la mañana, a través de su cuenta de Instagram, hizo un reflexivo posteo sobre su cumpleaños.

La sentida reflexión de Benjamín Vicuña en el día en que cumple 43 años Instagram: @benjavicunamori

“En el anticuario de mi vida. Entre planeadores, terremotos y con la cordillera como telón de fondo. Cumplo 43 años y hoy soy un hombre nuevo y no hablo del de Trotski”. Junto al texto compartió tres fotos, una de cuando era un niño, otra de vinilos de músicos como Charly García o la banda Queen y una tercera de teléfonos a disco. “Me encuentro conmigo. Sigo buscando las mismas respuestas. La infancia es fundamental pero no es todo, marca pero no define. Hoy camino sin miedo a la muerte, en los bosques más bellos y respiro profundo el futuro. Hoy soy lo que quiero ser, lo que puedo ser”, continúa.

“Gracias vida por enseñarme a palos lo que es vivir, por cada paso que di en las direcciones más extrañas y que hoy me conforman en esto. Gracias al amor en todas sus formas, motor esencial de nuestra existencia. Gracias por no perder la fe, aunque ganas no faltaron. Vamos por un segundo tiempo con más herramientas para ser feliz y con mis hijos que me llenan el alma y orientan cada segundo. La vida y sus obstáculos que no son más que una escalera al cielo”, culmina.