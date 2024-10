Pampita y Roberto García Moritán se habrían reencontrado después de la separación: “Pasó a saludar”

Escuchar

Durante el último mes, la relación de Carolina ‘Pampita’ Ardohain y Roberto García Moritán estuvo en el ojo de la tormenta. Tras fuertes rumores de crisis que incluyeron presuntas infidelidades de parte de él, problemas económicos y mudanzas, el exministro confirmó la separación. Si bien la modelo dejó en claro durante una entrevista con Poco correctos (eltrece) que estaba en contacto con su ex y que iba a “hablar toda la vida” con él porque es el padre de su hija menor, hasta el momento no se los había vuelto a ver juntos.

Sin embargo, en los últimos días trascendió que habría habido un encuentro el fin de semana. La modelo compartió en su cuenta de Instagram imágenes del festejo de cumpleaños de su hijo Benicio - fruto de su relación con Benjamín Vicuña - y se filtró que García Moritán habría estado allí. Además, en Socios del espectáculo (eltrece) contaron que el actor chileno también estuvo presente, por lo que los tres adultos se habrían reencontrado.

Pampita celebró el cumpleaños número 10 de su hijo Benicio (Foto: Instagram @pampitaoficial)

El sábado 12 de octubre, Benicio, el hijo menor de Ardohain y Moritán cumplió años y su madre le organizó un festejo con sus familiares y sus hermanos. “Benicio, mi niño feliz. ¡Sos magia pura chiquito de mi corazón! ¡Felices 10 años amor mío!”, expresó Carolina en un posteo que hizo en su Instagram y compartió algunas tiernas fotos que se sacó con el cumpleañero, quien lució orgulloso una camiseta de la selección argentina.

En las fotos y videos se pudo ver que Benicio sopló las velitas acompañado de todos sus hermanos: Bautista (16) y Beltrán (12) - los hijos de Carolina y Benjamín -, Magnolia (6) y Amancio (4) - los dos hijos de Vicuña y María Eugenia ‘La China’ Suárez - y Ana (3), la hija de Pampita y García Moritán. Sin embargo, el cumpleaños también habría significado un reencuentro entre la modelo y el exministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires.

Benicio, el hijo de Pampita y Vicuña, celebró su cumpleaños junto a sus hermanos (Foto: Instagram @pampitaoficial)

“Fue el cumpleaños de uno de los nenes de Pampita el fin de semana y se filtraron algunas fotos. Estuve averiguando y estuvo Roberto García Moritán, un ratito ahí; pasó a saludar”, afirmó la Paula Varela en la emisión del lunes de Socios del espectáculo. “Obviamente que estaba Vicuña porque es el papá de la criatura. En un momento estuvieron los tres juntos”, aseguró la panelista.

“Hay una foto con Vicuña, no hay fotos posadas con obviamente Roberto García Moritán. No era la idea que se filtre que estuvo ahí”, señaló la comunicadora y acto seguido dio información sobre lo que sucedió en el evento. ”Pregunté si hubo algún momento de tensión o algo y me dijeron que no porque bueno obviamente era un cumpleaños infantil y había tanto chico dando vuelta que eso relajó un poco la situación”, cerró Varela.

Pampita habló de la fan que le pidió que vuelva con Roberto García Moritán y fue contundente

El sábado 5 de octubre, Pampita participó de la peregrinación a Luján junto a su grupo de amigos. Cuando estaba por llegar a la Basílica, una fanática la abordó y le midió que se amigara con Roberto García Moritán. La fan grabó el encuentro, lo subió a TikTok y se volvió viral. Tras las repercusiones, la modelo se refirió a la situación que vivió y fue contundente.

“¿Te puedo decir algo? Vine a desearte que te amigues con Robert”, le dijo la fanática a Carolina en plena peregrinación y la incomodidad de la modelo quedó en evidencia. “Por favor, los amo. Por favor, por Anita. Soy team Anita”, insistió la mujer.

Al ser consultada por esta situación, Ardohain señaló, en diálogo con Poco correctos, que “los fans son muy cariñosos” y negó que haya sido algo “incómodo”. “Estoy acostumbrada. La gente se acerca y siempre me demuestran su cariño, son muy efusivos”, sentenció.

