El susto de Benedict Cumberbatch: un hombre irrumpió en su casa y lo amenazó con un cuchillo

Fueron días difíciles para Benedict Cumberbatch y su familia. Un hombre ingresó armado a su casa del norte de Londres y los amenazó con un cuchillo. Si bien el agresor ya fue identificado y detenido, el actor de Doctor Strange y su mujer, la directora Sophie Hunter, siguen conmocionados, ya que temieron por su vida y la de sus tres hijos pequeños, Christopher, Hal y Finn.

La noticia fue informada por el Daily Mail, que relató con lujo de detalles cómo fueron los hechos y hasta reveló la identidad del atacante en cuestión. Se trata de Jack Bissell, un hombre de 35 años que trabajó como chef en el lujoso Hotel Beaumont en Mayfair, una de las zonas más elegantes de la capital británica. Según pudo saber el diario británico, el intruso entró a las patadas derribando la puerta de hierro principal de su domicilio al grito de: “Sé que te has mudado aquí, espero que se queme”.

Luego, Bissell lanzó una de las plantas del jardín contra la pared de la casa y como si esto fuera poco escupió y arrancó el portero eléctrico al ver que no podía ingresar a la propiedad. Aterrados y mirando todo desde adentro, la pareja decidió encerrarse y llamar a la policía, que llegó minutos después de que el agresor se retirara sin poder lograr su cometido.

Gracias a la evidencia de ADN que el chef dejó en el portero eléctrico, las autoridades pudieron identificarlo y arrestarlo días después. Durante el juicio, los fiscales dijeron que antes del ataque Bissell compró pan en una tienda cercana y le habría comentado al vendedor que irrumpiría en la casa de Cumberbatch y la incendiaría hasta los cimientos. El acusado no solo no se defendió en la corte sino que admitió los daños en la casa del intérprete de Doctor Strange y fue multado por su accionar. Además, deberá cumplir una orden de restricción por la cual no puede acercarse a la familia Cumberbatch ni a la zona de la capital británica en la que viven durante tres años.

Sophie Hunter, Benedict Cumberbatch, Jorge Telerman y Cynthia Cohen en septiembre último, en el Teatro Colón Juanjo Bruzza - Prensa Teatro Colón

Después de conocerse este incidente -ocurrido a principios de mes- se supo que el atacante tiene un largo historial de problemas con la ley. En 2015, fue arrestado en calzoncillos durante una protesta en el centro de Londres contra la intervención militar en Siria. A su vez, el chef -que trabajó en Beaumont durante dos temporadas y se adjudica la creación de un plato que aún permanece en la carta del restaurante- tiene una condena previa por robo, tres denuncias por delitos contra la propiedad privada, y un delito de drogas. En este caso, no se sabe qué tipo de relación tenía con el actor o qué fue lo que lo llevó a actuar de tal manera.

Si bien los Cumberbatch no dieron declaraciones al respecto, sí lo hizo un allegado a la familia: “Toda la familia estaba absolutamente aterrorizada y pensó que este tipo entraría y los lastimaría. Por suerte nunca llegó tan lejos. Benedict y Sophie han pasado muchas noches sin dormir preocupados de que pudieran ser atacados nuevamente”, dijo la fuente en cuestión mientras advertía que el hecho de que fuera una intrusión dirigida “lo hace mucho más aterrador”.

Por estos días, el actor se encuentra rodando una nueva serie en Nueva York, donde interpretará a un padre que busca a su hijo desaparecido mientras que la directora teatral quedó al cuidado de sus tres hijos. Esta no es la primera vez que Cumberbatch sufre un incidente similar. En 2004, lo secuestraron seis hombres en medio de un rodaje en Sudáfrica y quisieron encerrarlo en el baúl de un auto. “Eso me enseñó que llegas a este mundo igual que como te vas: solo. Me hizo querer vivir una vida menos ordinaria”, confesó por aquel entonces en diálogo con The Telegraph.

Sin embargo, eso no fue lo único. En 2015, una fanática de las novelas de Sherlock Holmes (personaje que interpretó en pantalla) empezó a acosarlo dejándole lazos rojos en su auto y en su casa. El actor tuvo que acudir a la policía y reforzar su seguridad, tal como ocurrió en estas últimas semanas.

Benedict Cumberbatch con uno de sus hijos en brazos saliendo de un restaurante en Recoleta Patricio Cabral - RS Fotos

Lo cierto es que Benedict Cumberbatch y Sophie Hunter siempre se caracterizaron por tener un bajo perfil y resguardar su intimidad y la de sus pequeños de los flashes. De hecho, la pareja -que contrajo matrimonio en febrero de 2015- lo demostró en su última visita a la Argentina cuando en más de una oportunidad discutieron con los paparazzis para evitar que sus hijos sean fotografiados.

