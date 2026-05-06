Sol Abraham de Gran Hermano: qué le jugó en contra, qué le enseñó Shakira y por qué hoy elige estar sola

Exparticipante de la edición 2011 del reality, regresó al reality pero su estadía fue más corta de lo esperado

Para LA NACION Martín Fernández Cruz Escuchar Nota

Solange Abraham es una recordada participante de Gran Hermano 2011 y esa fama la llevó a ser convocada para la actual edición del reality. Sin embargo, fue expulsada de la casa de los hermanitos en un giro inesperado en el marco del programa. En una mano a mano con LA NACION, la ahora exparticipante explicó qué fue lo que más extrañó durante su estadía en el juego y habló sobre su soltería.

—¿Cómo surgen tus ganas de querer irte de la casa?

—Extrañaba mucho. Afuera estaba todo más que bien y lo corroboré, pero a mí me costaba mucho estar lejos de mi familia y sobre todo de mi hija. Era algo que exponía en el confesionario y por lo que pasó lo que pasó.

—¿Cómo fue la experiencia de volver a Gran Hermano?

—Estaba re feliz por volver. Esta es otra casa, otra época, otros participantes. Es todo muy diferente, yo soy muy diferente. No es lo mismo la Sol de los veinte años que la Sol unos quince años después. Hubo un mundo durante todos esos años. Fue diferente, pero para bien. Eso lo capitalizo viéndolo desde el lado positivo: “Hoy estoy más grande, madura y segura”. Sí, obviamente, soy mamá y eso me jugó en contra por el tema de extrañar, pero a nivel de juego y estar en la casa, creo que el paso del tiempo me favoreció.

“La gran diferencia”

—¿Qué pensás que te aguantabas antes que ahora no?

—La Sol de hace quince años con la de hoy coincide en que es frontal y no gusta de los puntos medios. A los veinte años me defendía de jugadores bastante más fuertes que yo en discusiones y me la bancaba si alguien me atacaba. Hoy soy igual. A ambas les gusta el juego y la estrategia. Soy más de la vieja escuela, de exponerme, mostrarme, no de tener un juego tibio, sino de darlo todo. En eso coinciden. Lo que sí cambió, en lo personal, es en esto de ser mamá, es diferente entrar sin ser madre que siéndolo, esa es la gran diferencia.

—¿Con qué persona de tu confianza hablaste cuando surgió la posibilidad de volver a la casa?

—Mi familia siempre me apoyó en todo. Siempre fuimos y somos una familia que se apoya mutuamente. Y ellas, que son mi mamá y mi hermana, estaban súper felices, aunque mi familia es más tradicional y yo soy como la extrovertida. Pero me respetan y me apoyan. Tengo una gran familia, es una chiquita pero muy, muy unida. Siento que eso también a la distancia, aislada, lo valorás mucho más. Yo sin mi familia no podría hacer nada. La realidad es esa.

“No sé cuál es la fórmula ni el secreto”

—¿Cómo se logra permanecer en los medios después de Gran Hermano?

-Eso es muy relativo, lo decide la gente. Si a la gente le gusta tu personalidad, tu imagen televisiva, ellos te van a comprar y vos vas a atraer quizás sin buscarlo, pero hay personalidades que no logran eso. No estoy diciendo que eso fue lo que me pasó a mí o que me vaya a pasar. Eso no lo sé. Pero hablando en líneas generales, la gente es la que compra o no a un personaje televisivo. No sé cuál es la fórmula ni el secreto. Sí, a mí las redes me encantan, pero la tele me encanta más. Me gusta el medio, siempre trato de ser espontánea, trato de no armar nada, desde un proyecto bien chiquitito hasta algo más grande, siempre fui así. No me gusta nada guionado, no me gusta lo estructurado. Me gusta ser espontánea, que salga lo que tenga que salir en el momento, es ahí donde más segura me siento.

—¿Cómo está tu relación con tu ex?

—Yo soy reservada en ese sentido. Se trata del padre de mi hija y por respeto a ella, a él y a estos temas privados prefiero mantenerlos al margen porque yo soy la que decide exponerse. Entiendo la pregunta, pero prefiero no hablar de eso.

Un nuevo comienzo

—En términos románticos, ¿en dónde sentís que estás parada hoy?

—Estuve toda mi vida de novia y hace poco menos de tres años que estoy soltera y la verdad, estoy disfrutando de esta soltería, de esta libertad. Y obviamente si aparece alguien que haga que cambie esa decisión, estoy abierta a eso, pero la realidad es que hoy estoy bien así. Me gusta esta libertad porque no la tuve en toda mi vida. Creo que son etapas y hoy estoy perfecta así.

—¿Qué sentís que te da esta etapa que por ahí no te lo daba el estar en pareja?

—Yo volví a renacer. Creo que eso también es un mensaje para todas las personas que dejan una etapa y entran a otra. Hay que saber que no es el fin sino un nuevo comienzo, que podés renacer, seguir por tus sueños, seguir trabajando, avanzar y darlo todo. Yo sentí que renací, que me reseteé y eso para mí es espectacular, es algo que deseaba y por lo que luché y lucho. Hay que quitar esa cosa social que dice que una mujer sola no puede, o que una mujer no puede cumplir sus sueños por ser madre. La frase: “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan” de Shakira es así. Me encanta la frase y la aplico a mi vida, literal.

—¿Qué tenés ganas que te pase en el futuro?

—Quiero que la vida me sorprenda para bien, obvio. Me encantaría seguir sembrando de a poquito y tener una carrera grande a futuro, que es lo que me gusta y me apasiona.