El tip de Mica Viciconte que dejó boquiabierta a Pampita: "Soy medio obsesiva"

Micaela Viciconte se acopló hace poco más de un mes al panel de Pampita Online (Net TV) y siempre se anima a contarle a la conductora sus tips de belleza. Esta vez le contó un truco para mantener los jeans blancos intactos, y Pampita Ardohain se asombró por su "prolijidad".

Como todos los días, la panelista mostró su outfit del día: un body de jean con un pantalón blanco clásico y unas botas texanas a juego. La modelo le hizo varios halagos por sus elecciones de vestuario, y después surgió como tema de conversación lo delicados que son los jeans blancos a la hora de mantenerlos "impecables".

"Yo los guardo los guardo al revés, así evitás que se ensucien, las marcas por el roce otra ropa y que se llenen de pelusas", reveló Viciconte. "¿Cómo al revés? Osea, los das vuelta como si fueras a tender la ropa?", indagó Pampita asombrada por el sencillo tip que puede marcar la diferencia.

"Claro, es que soy medio obsesiva con ese tema. ¡Y eso que tiene años este jean, eh! ¿Viste lo impecable que está?", reafirmó la novia de Fabián Cubero. "¡Hoy está prendida fuego! ¡Mirá que prolijita que resultó Mica!", remató la conductora.

Insultos por los canjes

Una semana atrás Viciconte se sinceró en el mismo programa sobre los insultos que recibe por "los canjes" en las redes sociales desde que se mudó a su nueva casa junto al exfutbolista. "Hay gente que me insulta un poco, y otra que me dice 'qué suerte tenés, aprovechá'", comentó.

"Es verdad que me mandan un montón de cosas de regalo. Me siento muy agradecida, no me puedo quejar. A veces me dicen que me quedaría bien tal mueble y me lo mandan", expresó. En su galería de Instagram se aprecian la gran variedad de productos que recibió para amoblar su casa: juego de mesa y sillas; parrilla; sillones de exterior para la pileta; vestidor a medida; y mesa de pool; son solo algunos de la larga lista.