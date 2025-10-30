Mica Viciconte culpó a Nicole Neumann por el dolor de su hijo Luca

Aunque el año pasado alcanzaron un acuerdo legal que puso fin a ciertas cuestiones, Nicole Neumann y Fabián ‘Poroto’ Cubero parecen estar lejos de limar asperezas por completo. Tanto es así que Mica Viciconte acusó a la modelo de causarle tristeza a su hijo Luca, fruto de su relación con el exfutbolista.

Fabián Cubero lleva a la Justicia a Nicole Neumann por Indiana (Foto: Instagram/@fabiancuberooficial y @nikitaneumannoficial)

La actual pareja del exreferente de Vélez Sarsfield fue consultada sobre el capítulo que volvió a poner en el centro de la escena a Cubero y a Neumann, el cual estalló luego de que la exjurado de Los 8 escalones (eltrece) se llevara a Europa a dos de sus hijas -Allegra y Sienna- y las trajera al país en una fecha fuera de la acordada, lo que impidió que él viajara junto al resto de su familia y las adolescentes a Mar del Plata. “No tengo mucho que opinar de eso... A mí me pasa que tengo a Luca y Luca tiene hermanas y a mí también me hubiera gustado que él pueda disfrutar de sus vacaciones con sus hermanas y no lo pudo hacer”, expresó en diálogo con Puro Show.

Mica Viciconte apuntó contra Nicole Neumann y salió a defender a Cubero (Foto: Captura TV)

Y continuó: “Pero siempre se critica de mi lado y digo, ‘pero Luca tiene hermanas, tiene una familia y para mí también es importante que disfrute con sus hermanas las vacaciones’. No se pudo hacer y bueno, ya ahí no puedo hacer más nada”.

Fabián Cubero junto a Mica Viciconte y sus cuatro hijos (Foto: instagram @sole_cubero)

La panelista de Ariel en su salsa indicó que intenta comunicarle la situación al pequeño de tres años de la mejor manera posible, pero aun así no logra comprender. “Él se pone mal. No entiende”, aseguró.

En ese sentido, la influencer remarcó el esfuerzo que realiza para que su hijo pueda mantener vínculo con sus tres hermanas, aunque no pierde las esperanzas en la Justicia. “Yo espero que la justicia siempre accione. Para eso tenemos una justicia, para que se pueda resolver... Puedo decir que lo intenté. Como una persona adulta y respetuosa, lo intenté. No se pudo, ya está”.

Mica Viciconte junto a Luca Cubero, su hijo de tres años (Foto: Instagram/@micaviciconte)

Además, Viciconte se refirió al rol de su marido. “Fabi es una persona muy pacífica y el que lo conoce, sabe que no le gusta confrontar. No es un pibe que va a ir al choque, ni ahora ni nunca lo hizo”, señaló y comparó su personalidad con la de Cubero. “El que no lo conoce, lo juzga. Yo soy una persona más confrontativa, pero a mí cuando ya me meten el dedo en el or** no me gusta. Y cuando ya perjudica a mi hijo, tampoco me gusta. Y es mi familia también. Entonces, ahora tocás mi familia y ahí es donde hay que tener un límite”, lanzó visiblemente molesta y añadió: “Antes no tenía hijos, pero ahora tengo un hijo que tiene hermanas y somos una familia. Entonces, hay que también respetar a esta familia”.

Por último, fue consultada sobre si había intentado revertir el vínculo con la madre de las hermanas de Luca. “No se pudo, ya está. Mi hijo se va a encargar, obviamente, de saber que tiene sus hermanas, que nosotros lo criamos con amor y que tratamos de unir a la familia siempre. Eso, por lo menos, mi hijo lo va a tener claro”, completó.