El mensaje de Flor Vigna tras ganarle a Mica Viciconte en Párense de manos 3: “No se burlen de mí”

Este sábado 20 de diciembre, se llevó a cabo en el estadio de Huracán, ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios, la tercera edición de Párense de manos, el evento que fusiona el boxeo amateur con el entretenimiento digital. En un fuerte enfrentamiento contra Mica Viciconte, Flor Vigna se consagró bicampeona y no pudo contener la emoción.

Flor Vigna al momento de consagrase ganadora (Foto: Captura TV)

La cantante y bailarina se consolidó como una de las grandes protagonistas de la presentación organizada por “Luquitas” Rodríguez al obtener su segundo título consecutivo. Tras su contundente victoria por nocaut técnico frente a la colombiana Manuela QM en la edición de 2024 en Vélez, la artista volvió a imponerse esta tarde. En esta ocasión, derrotó a su histórica rival de Combate, Mica Viciconte.

En medio de la ovación del público, Vigna expresó: “Esta hija de p*** [por Viciconte] me dio pelea”. Luego, se dirigió hacia Luquitas: “La verdad es que yo siempre lo intento. Muchas veces pierdo intentado y se me burlan en internet y nadie sabe qué etiqueta tengo... Un día soy boxeadora, otro día cantante, pero yo les juro que todo lo hago con el corazón y una guerra y disciplina para merecerme cada meta”.

Entre lágrimas, cerró: “Poder cerrarlo con una mina tan fuerte como Mica, me hace tener ganas de seguir intentado. Hoy gané, pero muchas veces voy a perder. Por favor, no se burlen cuando pierdo, simplemente soy una loca intentando”.

Flor Vigna dio pelea y se consagró como bicampeona del evento organizado por Luquitas Rodríguez

Por su parte, la pareja de Fabián ‘Poroto’ Cubero, dio su análisis de la pelea: “Espectacular. Es una experiencia única, hermosa... Se lo recomiendo a todos. Gastás toda la energía que tenés acá, así que lo disfruto mucho. Me encantó esta experiencia, así que feliz”.

Franco Bonavena se enfrentó a Agustín Monzón (Foto: Instagram/@bonavena_franco)

Pero el duelo entre Viciconte y Vigna no fue el único que encendió el ring. La acción en el Tomás A. Ducó había comenzado mucho antes con el esperado choque de herederos, donde Franco Bonavena se impuso ante Agustín Monzón. En una pelea pactada a cuatro asaltos, el nieto de Ringo Bonavena se hizo fuerte en su casa de Parque Patricios y derrotó por puntos al nieto de Carlos Monzón.