Mica Viciconte habló de los regalos que recibe a diario y disparó contra sus detratores. Imagen: Instagram

4 de diciembre de 2020 • 11:24

"Te amarán y odiarán por la misma razón", reza un viejo refrán y al parecer se aplica perfecto a Mica Viciconte. La exparticipante de Combate que supo hacerse su propio lugar en la farándula argentina rompió el silencio respecto a los "canjes" y se liberó de culpas. "Hay gente que me put*a un poco, pero otra que me dice 'qué suerte tenés, aprovechá'", comentó.

Es que tal como sucede con decenas de influencers, estos reciben productos de todo tipo con el objetivo de promocionarlos y al final de cuentas "aumentar las ventas de las marcas". "Me mandan un montón de cosas de regalo, es verdad", le comentó con cierto orgullo Micaela a Pampita en la última edición de Pampita Online. "Me siento muy agradecida, no me puedo quejar. A veces me dicen que me quedaría bien tal mueble y me lo mandan. Yo venía de un departamento y ahora estoy en una casa así que siempre faltan cosas", agregó.

Al comienzo, sus redes sociales era una mezcla de contenido personal, íntimo, los inicios de su relación con Fabián Cubero y algún que otro recuerdo de su paso por el programa que la llevó a la fama. Sin embargo, el paso del tiempo hizo lo suyo y a medida que creció su número de seguidores las fotos de promoción también se incrementaron. Además, desde que se mudó a una de las zonas más exclusivas de Buenos Aires, cada día que pasa es un reality virtual de todos regalos que recibe para equipar su nuevo hogar.

"Y ojo porque no siempre son arreglos previos. De verdad muchos son regalos", terminó por comentar para dar por terminada la conversación.