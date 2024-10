El “trabajo” de Justin Timberlake para recomponer su relación con Jessica Biel, su esposa, tras el arresto por manejar borracho

Escuchar

En junio de este año, el mundo del espectáculo se sorprendió luego de que Justin Timberlake fuese arrestado por conducir borracho en Nueva York. Desde es momento, el cantante ha “hecho todo lo posible” para “recompensar” a su esposa, Jessica Biel, por el mal momento vivido .

Una fuente cercana a la familia le dijo a la revista People que, desde el incidente, l a pareja ha “estado muy ocupada trabajando y, cuando tienen tiempo libre, solo se centran en la familia” . Mientras él estuvo de gira con su Forget Tomorrow World Tour, ella se mantuvo ocupada grabando algunos proyectos audiovisuales, incluida la próxima serie de Amazon, The Better Sister. Los dos también están ocupados criando a sus hijos: Silas, de 9 años y Phineas, de 4.

“ Llevan casados mucho tiempo ”, añadió la fuente. “ Tienen que trabajar en su matrimonio como la mayoría de las parejas. Ser padres trabajadores nunca es fácil ”. Mientras que la persona cercana dice que Biel, que “disfruta de la privacidad”, “no estaba feliz por” la detención de su marido, “ambos están aliviados de que todo haya quedado en el pasado”.

“Ambos están comprometidos a seguir casados”, dijo la fuente. “Jess cree que él es un padre maravilloso y son un gran equipo”, culminó. Recordemos que la pareja se casó en el sur de Italia el 19 de octubre de 2012, un tiempo después de haber contraído matrimonio legalmente en Estados Unidos. Durante su show en Montreal, el 4 de octubre pasado, el ganador de 10 Grammy dedicó a su esposa, que lo acompañó en el concierto, un saludo especial por su 12º aniversario de boda.

El arresto de Justin Timberlake

La foto del cantante, tomada por la policía, dio la vuelta al mundo - - SAG HARBOR POLICE DEPARTMENT

El 18 de junio de este año, Timberlake fue arrestado en la zona de Los Hamptons, en Nueva York, por conducir en estado de ebriedad. Luego de estar durante algunas horas bajo custodia policial, finalmente fue liberado. La estrella fue sorprendida por la policía mientras manejaba rumbo a la casa de un amigo luego de una cena en el American Hotel. En el incidente “nadie resultó herido”, confirmó una fuente que estuvo presente en el momento.

El cantante fue acusado de un cargo de manejo bajo los efectos de sustancias y dos citaciones - una por saltearse una señal de stop y otra por no mantenerse en el carril que le correspondía. “No podía enfocar su atención, hablaba con lentitud, caminaba inestable y obtuvo malos resultados en todas las pruebas de sobriedad de campo estandarizadas”, se puede leer en el informe elaborado para la causa.

En el mes de septiembre, se presentó a una audiencia. En la misma, no solo aceptó su culpabilidad, sino que también logró que las imágenes de esa detención, ocurrida en junio pasado y captadas por cámaras, no se puedan difundir públicamente.

El juez le ordenó realizar 25 horas de servicio comunitario, pagar una multa de 500 dólares y aparecer en un anuncio de servicio público advirtiendo a la gente sobre los peligros de conducir en estado de ebriedad. Además, le quitaron temporalmente su licencia de conducir. Según se informó, Timberlake se disculpó durante la audiencia y dijo haber comprendido “la gravedad” de sus actos y el motivo de su arresto.

Poco después de aceptar su acuerdo de culpabilidad, Timberlake habló con los medios de comunicación afuera del tribunal de Sag Harbor, entre los que se encontraba Page Six, que elaboró un informe e instó a la gente a no seguir sus pasos. “Aunque hayas tomado una copa, no te pongas al volante de un coche. Hay tantas alternativas: llamar a un amigo, tomar un Uber, hay muchas aplicaciones de viajes, tomar un taxi”, dijo la semana pasada cuando había resuelto su situación. “Este es un error que cometí, pero espero que quien esté mirando y escuchando en este momento pueda aprender de este error. Sé que ciertamente lo he hecho”.

