El último adiós a Guillermo Calabrese

escuchar

Este sábado al mediodía, familiares, amigos, colegas y compañeros de Guillermo Calabrese se acercaron al cementerio de Pilar para despedir los restos del reconocido chef Guillermo Calabrese.

El conductor de Qué mañana con Cala falleció este viernes a la madrugada. De acuerdo con fuentes de la Policía de la Ciudad, cerca de las 3.15, la hija del chef llamó al Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) para que asistiera a su padre porque se encontraba descompensado. Al llegar, los médicos constataron que había sufrido un paro cardiorrespiratorio no traumático y tras realizar las maniobras del caso, no lograron reanimarlo.

Los restos del reconocido chef fueron despedidos por familiares y amigos en el cementerio de Pilar Gerardo Viercovich

Los hijos del reconocido chef antes del último adiós a su padre Gerardo Viercovich

Además de sus hijos y familiares, se hicieron presentes para darle el último adiós Daniel Gómez Rinaldi y Maia Cracra, sus compañeros en el ciclo de El Nueve, junto a otros miembros del staff, entre ellos la vestuarista del canal Carla Méndez, excoconductora de Jugate Conmigo. También estuvieron en el lugar tres de los compañeros con los que Calabrese compartió durante años la conducción de Cocineros Argentinos por la pantalla de la Televisión Pública: Juan Ferrara, Ximena Sáenz y Juan Braceli, además de una decena de colegas, entre ellos el chef Iwao Komiyama, muchos con su ropa de trabajo a modo de homenaje.

Juan Braceli y Juan Ferrara, excompañeros de Calabrese en la conducción de Cocineros Argentinos Gerardo Viercovich

Ximena Sáenz también se acercó al cementerio de Pilar a despedir a su excompañero Gerardo Viercovich

Guillermo Calabrese nació el 5 de octubre de 1961 dentro de una familia con raíces sicilianas. Realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio La Salle y luego comenzó la carrera de Medicina. No obstante, a los 25 años decidió dejarla y se acercó al reconocido chef Carlos “Gato” Dumas y le pidió ser su discípulo.

Maia Chacra y Daniel Gómez Rinaldi, compañeros de Calabró en su ciclo de El Nueve Gerardo Viercovich

Parte del staff de Qué mañana con Cala Gerardo Viercovich

Carla Méndez, vestuarista de El Nueve, conteniendo a una de sus compañeras Gerardo Viercovich

Comenzó como empleado de limpieza en la cocina de uno de los restaurantes de Dumas y llegó a ser jefe de cocina en solo tres años. Más adelante, junto a su maestro, fundó El Gato Dumas Colegio de Gastronomía, en el cual tuvo el cargo de director académico general. En su carrera en los medios, pasó por muchos canales de televisión junto al “Gato”. Ya tras la muerte de Dumas, se destacó en Cocineros argentinos.

El chef Iwao Kkomiyama fue uno de los colegas de Calabrese que estuvo presente en su último adiós Gerardo Viercovich

Colegas de Calabrese decidieron homenajearlo usando sus chaquetas de chef Gerardo Viercovich

Después, comenzó con ciclo propio, Qué mañana con Cala, donde a lo largo de dos horas realizaba sus recetas y recibía invitados. Al comenzar ese ciclo, en 2022, se había mostrado emocionado por volver a El Nueve porque en esa señal, en 1997, había dado sus primeros pasos frente a cámara junto a Dumas.

LA NACION

Temas Guillermo Calabrese