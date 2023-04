El emotivo homenaje de Qué mañana! a Guillermo Calabrese: sus platos favoritos, divertidas anécdotas e invitados especiales

escuchar

Son las 10 en punto de la mañana y los primeros acordes de un cha, cha, cha dan cuenta de que un nuevo programa de Que mañana está por comenzar. Aunque esta vez todo es diferente. No está él, Guillermo Calabrese, el gran anfitrión de este matutino que, durante un año y medio, supo combinar recetas de cocina, buenos consejos y mucho humor.

La pizarra con el menú del día “Guiso de lentejas y tortas fritas” (los favoritos de Cala) y su delantal colgado sobre el atril advierten que él no está pero está. “Hola, hola, hola, ¿qué hace Jime?”, dice el chef Juan Ferrara, quien este lunes está a cargo de la conducción del ciclo junto a Jimena Monteverde. “Estamos acá, haciendo el aguante a Que mañana!. Le queremos mandar un beso enorme a toda la familia de Cala, que seguramente está viendo. Vamos a tratar de hacer un lindo programa, con la alegría y el humor como él se merece”, anticipó la reconocida cocinera.

Antes de presentar a todo el equipo del matutino, Monteverde reveló lo que Guillermo Calabrese significó en su carrera: “Era muy joven y con una trayectoria para todos los gastronómicos, un maestro”, expresó mientras todo el equipo detrás de cámara aplaudía en silencio. Inmediatamente, su compañero coincidió y contó cómo era su vínculo con el fallecido chef: “Compartí muchos años de trabajo con él, fue como un padre para mí. Tengo miles de anécdotas pero siempre me quedo con su humor, con su mundo sutil, sus charlas de música y cine. Amaba los mundos sutiles como dice Serrat. Vamos a homenajearlo cocinando y charlando entre amigos, tenemos comida de olla y torta frita, cosas que a él le gustaban muchísimo”, indicó mientras todo su equipo entraba a escena.

“Gracias por venir. Para nosotros es muy importante que vengan a acompañar a este grupo”, agradeció Daniel Gómez Rinaldi al tiempo que Agustina Díaz aclaraba: “El hubiera propuesto, dentro de lo posible, que construyamos alegría para todos ustedes. Acá estamos para seguir acompañándolos todos los días”.

Mientras mechaban algunos videos para recordar su paso por la cocina de elnueve, sus compañeros contaban un sinfín de anécdotas: “Nosotros aparecíamos 9.30 y él ya estaba acá en la puerta con su mega tazón de café y su puchito”, rememoró el periodista de Espectáculos que se encargaba de ponerlo al día con los chimentos de la farándula.

“Cala no arrancaba si no tenía su taza de café tamaño gigante. Hace poco se le rompió y aprovechamos para cambiarle la dosis”, afirmó Maia Chacra, quien lo hacía divertir con los récords Guinness. ¿Su favorito? El de la peluca más grande del mundo. “La mujer de Cala me dijo: ‘el era muy feliz yendo a hacer Que mañana! porque se reía mucho’”, compartió la periodista.

Andrea Purita, la nutricionista del ciclo, también mostró su angustia por la repentina pérdida del cocinero: “Yo rescato su generosidad, su respeto, te escuchaba. Nos divertíamos también. Yo encontré un espacio hermoso con él, mucha comodidad, mucho placer de interactuar con él. ‘Calita vamos a seguir acá con nuestro corazón’”, lanzó la profesional hablándole directamente a su compañero.

A su lado, Juan Enrique Romero escuchaba cada una de sus palabras. “Cala es una de esas personas que cuando te encontrás en la vida crecés. Yo lo conocí en radio y era genial cómo enseñaba y mantenía la atención de las personas. Cuando lo conocí en la cotideaneidad me di cuenta que estaba del lado de los buenos, ya no importaba que era un gran cocinero, era una gran persona”, dijo el especialista en mascotas visiblemente emocionado.

Diego Bouvet se sumó a los recuerdos mientras todos coincidían en que su don de profesor hacía que ellos aprendieran día a día algo de cocina y salieran del programa con ganas de cocinar. Es que su intención era “atrapar amigos, atrapar familia y dar amor” con sus platos, agregó Monteverde.

La despedida de sus amigos

Mientras sus compañeros lo recordaban con tiernas palabras y graciosos videos que lo mostraban en plena acción (ya sea cocinando, tomándoles examen o bailando y cantando sus temas favoritos), muchos famosos quisieron sumarse a este homenaje a través de algunos videos. El primero en hablar fue Beto Casella, quién rescató su historia de vida y el ejemplo que significó para todos: “Lo mejor que nos enseñó Cala es que, más allá de preparar una rica carne o un buen postre, es el ejemplo de que uno puede hacerse a sí mismo con sus convicciones. Cuando todo parecía estar dado para que él se convierta en médico, él tenía en su cabeza y en su alma que tenía que cocinar, que tenía que ser un buen chef”, expresó el conductor de Bendita TV. Y enseguida, habló de sus inicios: “Arrancó mandándole una cartita al Gato Dumas, después de bachero e hizo todas las escalas que hay que hacer para llegar al lugar más importante. Una historia de vida fabulosa que podría ser una gran película o libro. ‘Hasta luego, Cala, hasta luego gordo’”, remató emocionado.

Nicolás Artusi, quién se enteró de la triste noticia en un viaje de trabajo, también quiso recordar a su colega. “Con un dolor inmenso recibo la noticia de la partida de Cala en medio de un viaje cafetero. La pasión por el café era algo que nos unía, nos conectaba. Todos los días compartíamos unos minutos breves, a la hora de entrada y a la hora de salida en el garaje. Esa conversación fugaz que venía acompañada de un café y un buen consejo, una palabra. Siempre daba una muestra de cariño y apoyo a la otra persona. ‘Desde la distancia, levanto una taza de café imaginaria en tu honor, querido Cala’”, señaló el conductor y periodista.

El chef Guillermo Calabrese tenía 61 años

Si bien no lo conocía demasiado, Susana Roccasalvo también quiso dedicarle unas palabras a su compañero de canal. “Un hombre muy joven y dedicado. No tuve la suerte de tratarlo pero formaba parte del staff del canal, así que quiero mandarle un beso enorme a su mujer y a sus hijos y a todos los que están ahí en el piso. Porque somos una gran familia y sé que se va a sentir su ausencia”, sostuvo la conductora de Implacables. En tanto, Damián “Mono” Cicero, otro de los amigos que le dio la profesión, contó cómo va a recordar a Calabrese: “Así lo voy a recordar al gran Cala con la tortilla, uno de sus platos favoritos”, dijo el chef mientras daba vuelta su preparación. “Tuve la suerte de acompañarlo muchos domingos en Cocineros Argentinos cuando yo arrancaba y me llevo un montón de aprendizaje; nos reíamos mucho”.

La gran sorpresa de la mañana fue el saludo de La Delio Valdez, la banda favorita de Calabrese. “Un profundo saludo al querido Cala. Con mucho pesar nos enteramos de la noticia, era un gran amigo de nuestra orquesta”, reveló uno de los músicos mientras Ivonne (la voz femenina de la agrupación) agregaba: “Estamos muy agradecidos con él de todo el espacio, cariño y respeto que nos brindo, así que queremos recordarlo, celebrar su vida y agradecerle donde quiera que esté”. “Seguro está cocinando algo rico y escuchando una cumbia”, bromeó su compañero mientras señalaba las cosas en común que tienen con el reconocido chef: “Así como nosotros hacemos música popular para que la gente disfrute, creemos que él tenia la misma idea con la cocina: invitar a disfrutar de los sabores. ‘Cala, siempre en el corazón de La Delio’”, remató el músico.

Los invitados especiales

A su numeroso staff de trabajo, también se sumaron muchos colegas que en algún momento de su trayectoria compartieron la pantalla con él. Madame Papin, una de las populares chefs de Cocineros Argentinos fue la primera en aparecer. “Yo lo conocí en 2015. Si hay algo para destacar de él es su alegría, su inmensa humildad. Vos ibas de invitado y Cala te hacia brillar”.

Tras comparar lo que pesaba en kilos con lo que pesaba su corazón, Papin continuó destacando a su compañero y guía en la cocina: “Una persona muy inteligente, muy culta, que se formó en la escuela francesa de cocina. El supo en un programa federal bajar esa receta difícil para que cualquiera pueda hacerla en su casa”.

La Peña de Morfi homenajeó este domingo a Guillermo Calabrese

“Adhiero a lo que dijo Madame”, interrumpió la influencer Estefi Colombo. “Él me dio la oportunidad en la TV Pública. Había nacido mi hija y fue hermosa la experiencia. A mí me costó un montón volver y él con su calidez me fue llevando y ayudando. Si quedabas en un bache mental, te daba tranquilidad, te guiaba, te hacía chistes”, recordó agradecida. “Era un showman, un actor que disfrutaba de cocinar”.

Luego de que Cesar Nahabetian, uno de sus primeros productores en el ciclo de la TV Pública, también recordara un sinfín de anécdotas, llegó la hora de cocinar el primer plato de la mañana: tortas fritas. Y para eso entraron Pipina y Nico, sus incondicionales ayudantes estrella. “Gracias a Cala los dos pasamos esa frontera del detrás de cámara. Nos daba ese espacio y ese protagonismo de compartir recetas”, aportó el asistente oriental mientras su compañera destacó su despite, ese que los hacía correr pero reír a la vez: “Cuando llegaba nosotros pautábamos el orden de las recetas y el después cambiaba todo. Arrancaba por otro lado”, contó entre risas.

Los primeros en pasar por el estudio improvisado en una de las calles de Canal 9 fueron Esteban Mirol y Marisa Andino, los conductores de Telenueve. “Nosotros veníamos después de él, lo veíamos siempre afuera”, relató la hermana de Guillermo Andino mientras acusaba a su compañero de ir siempre a “robar la comida”. “Como corresponde”, afirmó el conductor del noticiero, quien volvió a repetir la acción robándose algunas tortas fritas y la carne que los chefs tenían preparada para el próximo plato.

Minutos después, llego el turno del tan ansiado guiso de lentejas. A diferencia de los conductores de noticias, Alberto Cormillot pasó a inspeccionar los nutrientes de los ingredientes con los que Monteverde y Ferrara estaban cocinando. Y luego de cambiarles algunos de ellos para “restar calorías”, el famoso doctor recordó sus épocas donde tomó clases de cocina básica con Calabrese.

Quienes se deleitaron con este manjar patrio fueron Pía Slapka y Alejandra Maglietti, que aprovecharon para contar sus truquitos a la hora de cocinar. Sin embargo, no fueron las únicas. Maju Lozano, quien hace 20 años fue productora de piso del recordado chef en un ciclo llamado Mamma Mía, también dijo presente: “Mucha mala palabra aprendí de Calabrese, yo no era así. Él me enseñó las pocas malas palabras que sé”, bromeó Maju fiel a su estilo.

Un cierre a pura emoción

Casi sobre el final de este programa de homenaje, Jimena Monteverde y Juan Ferrara convocaron a todo el equipo y a los invitados para probar juntos las recetas del día. “Quiero agradecer que me hayan invitado. Para mí Cala era muy importante, fue muy importante en mi formación, aprendí muchísimo de él tanto como cocinero como comunicador. Nos conectaba el humor, así que me quiero quedar con el recuerdo de la risa eterna”, dijo el chef con la voz entrecortada.

Por su parte, Jimena Monteverde -que el próximo jueves volverá a las tardes de elnueve con un nuevo ciclo llamado Escuela de cocina, en el que estará acompañada por los chefs Coco Carreño, Paco Almeida y Mariana Corbetta-, concluyó: “El alma de él está en la felicidad, en la alegría, en un buen guiso. Gracias a todos los que están del otro lado. Este lugar es de Cala”, aclaró con una mezcla de emociones mientras pedía un gran aplauso para el inolvidable Guillermo Calabrese. Mientras todo el equipo respondía a su pedido, sus colaboradores en las hornallas servían el guiso y lanzaban un beso al cielo, el lugar desde donde el eterno Cala los guiará de ahora en más.