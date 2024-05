A ocho meses de la muerte de Silvina Luna, su hermano se enfoca en concretar los proyectos truncos de la modelo

Escuchar

Pasaron ocho meses desde la muerte de Silvina Luna y Ezequiel, su hermano, de a poco empieza a reacomodar su vida. Mientras espera paciente el fallo de la Justicia para saber qué le sucedió a la modelo y reorganiza su vida con la ausencia de su principal sostén, mantiene en pie los proyectos que ella no llegó a completar . Así lo contó Fernando Burlando, el abogado de la familia.

En una charla con Ángel de Brito en LAM, su programa en América TV, el letrado dio detalles de la vida del joven. “Con Ezequiel hablamos esporádicamente, pero veo que está reorganizando su vida”, detalló. Silvina y Ezequiel eran inseparables, y se convirtieron en sostén uno del otro cuando en 2008 sus padres murieron con cinco meses de diferencia. Cuando la modelo enfermó y tuvo que ser internada, fue él quien se mantuvo a su lado hasta su partida: no dudó en dejar su Rosario natal y se instaló en el Hospital Italiano para acompañarla. Nunca le soltó la mano.

Silvina Luna murió el 31 de agosto de 2023

“Silvina para Ezequiel era quien, en el buen sentido, lo orientaba en todos los aspectos. Y lo trataba más que como un hermano, como un hijo”, describió el letrado, quien pasó mucho tiempo con la familia durante todo el proceso legal que inició Luna contra Lotocki y sostuvo con firmeza hasta el día de su muerte. Cuando la modelo murió, fue también él quien se hizo cargo de tomar todas las decisiones importantes, y quien se puso la causa al hombro con el claro fin de cumplir con lo que ella no pudo terminar.

En ese momento, De Brito repasó el largo recorrido que hizo Ezequiel -desde que la salud de Silvina se comenzó a deteriorar hasta ahora-, y señaló que recién ahora comenzó a tomar conciencia de todo lo que le tocó vivir. “Ángel, además uno no está preparado para todo eso”, acotó Burlando. “ No estás preparado para la muerte de una hermana que es como tu mamá y tiene casi tu misma edad, para convivir en un hospital los últimos años de su vida, para convivir con la angustia que provoca el dolor y no poder dar una respuesta. Es muy duro ”, sentenció.

“Ezequiel se quedó solo, sin familia”, señaló entonces De Brito. En ese momento, Burlando dio detalles de su actualidad. “ Se está organizando muy bien. Está con muchos proyectos y tratando de concretar los de Silvina . Y esto lo está haciendo seriamente ”. El abogado también explicó por qué todavía Ezequiel nunca habló en público, aunque confió que en algún momento lo hará: “Obviamente él no está acostumbrado a la exposición y le cuesta muchísimo expresarse o contar cosas a través de una cámara. No así de manera personal”, reveló. “Yo fui muchas veces a charlar con él y también lo hice telefónicamente, y siempre me dijo lo mismo: ‘Yo, hasta que no esté el fallo final, prefiero no expresarme públicamente’”, agregó De Brito.

El estado de la causa

Tras su muerte, se realizó una marcha frente a la casa del cirujano Aníbal Lotocki Santiago Filipuzzi

“En primer lugar, tenemos a Lotocki condenado a ocho años prisión. Ahí ya tenemos una respuesta por parte de la Justicia. ¿Demoró? Muchísimo. ¿Silvina pudo ver a Lotocki preso? No. Tal vez Silvina lo que esperaba era tener una charla con Lotocki o verlo preso ”, repasó Burlando con vehemencia cuando De Brito le preguntó por el estado de la causa.

“Lo que nosotros ahora estamos intentando es subir un grado más en nuestras intenciones de investigación”, agregó sobre el eje central del trabajo de su estudio en relación al caso hoy en día. El objetivo es demostrar que el médico “no solamente la lesionó gravemente, sino que, también, pudo haber intervenido en su asesinato” , remarcó Burlando. Luego, recordó que el cirujano fue condenado por lesiones dolosas y no por mala praxis. “Fue tan brutal lo de estos médicos y lo de Lotocki que directamente la Justicia dijo ´esto fue intencional´”.

Silvina Luna no llegó a ver a Lotocki preso Archivo

“Estoy tratando de acreditar, y me falta muy poquito, un nexo causal entre los rellenos que colocó Lotocki y Silvina Luna y el resultado final: muerte. Es lo único que queda, y ya tenemos la pericia que dice que tiene material hasta donde ni siquiera lo imaginó Silvina”, agregó. “Después de ver toda esta animalada podés entender los motivos de las quejas de Silvina”, recordó, y lanzó una frase contundente: “ No tengas duda de que Silvina se quejó poco, porque la cantidad de material que tenía y en los lugares que lo tenía realmente era para pegarse un tiro, para suicidarse” .

