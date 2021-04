El video de Kate Hudson que desconcertó a sus seguidores

Kate Hudson publicó el sábado en su cuenta de Instagram un video que tuvo más de 4 millones de reproducciones y 12 mil comentarios de todo tipo. En el mismo, se la ve a la actriz con un filtro que desconcertó a sus seguidores, en el que sus labios y sus pómulos están más grandes que lo habitual.

En el posteo se escucha la voz del hombre que filma pidiéndole que saque sus manos de su rostro para que se le vea su cara completa. “Hola, bueno, estoy tratando de saber qué estás haciendo”, dice la actriz, quien acompañó su publicación con la frase: “¡Déjenme vivir, gente! ¡Déjenme vivir!” y el hashtag #sinfiltro.

El propósito de la actriz con el video -en el que su rostro se percibe claramente alterado por una aplicación- es el de aludir a dicho fenómeno de las redes, en el que muchas veces se modifican rostros y cuerpos para responder a estándares de belleza que Hudson no comparte. De hecho, la hija de Goldie Hawn siempre hace referencia a cómo le gusta llevar una vida sana en todos los aspectos, ya sea en su alimentación como en su rutina de ejercicios, sin mostrar retoques sino su aspecto real, al natural.

De todos modos, el posteo, que divirtió a muchos, sorprendió a quienes no captaron que se trataba de un video que elegía el tono irónico para aludir al abuso de filtros, por lo cual la actriz recibió comentarios en los que se le preguntaba por qué se había retocado el rostro. “No puedo creer que le hiciste esto a tu hermosa cara”, “¿Qué le pasó a tu rostro?”, “Sos tan bella, dejá de retocar tus labios”, “Lo que sea que te estás haciendo debe parar, no lo necesitás, esto es muy triste”, fueron tan solo algunos de los comentarios que recibió Hudson.

Este año, la actriz recibió una nominación al Globo de Oro por su actuación en Music, la ópera prima de la compositora y cantante Sia, y también mostró su lado más vulnerable cuando reveló que tiene tres hermanos a los que no ve, hijos de su padre, Bill Hudson.

“Creo que ese tipo de distanciamiento es, por desgracia, bastante común, pero es importante que la gente hable de ello”, contó en una entrevista con el programa Sunday Today de Willie Geist. “A veces necesitamos un poco de charla y humor para movernos hacia esos lugares en donde se pueden curar algunas de las heridas”, añadió.

Previamente, en el podcast que realiza con su hermano Oliver, Sibling Revelry, también había manifestado su deseo de reconectarse con su padre. “¿Sabés en quién estuve pensando últimamente? En papá. He estado pensando en nuestras hermanas, con las que no compartimos nada de nuestro tiempo, y en nuestro hermano. Somos cuatro hermanos y no nos vemos todos”, se lamentaba la actriz.

