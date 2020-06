La bailarina intentó subir dos veces un video en su Instagram y fue censurada por "lenguaje inapropiado", pero redobló la apuesta y lo compartió con algunos cambios Crédito: Instagram

11 de junio de 2020 • 11:52

Noelia Marzol fue tendencia en las redes sociales en las últimas horas por un video que compartió en Instagram y que luego desapareció porque dieron de baja. En el marco de la promoción de Sex Virtual -la obra teatral de José María Muscari en formato digital- la modelo compartió un clip que fue denunciado por algunos usuarios y finalmente levantado de la red social. Sin embargo, la modelo redobló la apuesta y volvió a subirlo con algunas modificaciones.

En el video original la modelo reflexionó sobre los comentarios que recibe una mujer cuando publica una imagen sensual donde muestra su cuerpo, pero el posteo fue denunciado porque algunos de sus seguidores consideraron que el vocabulario que utilizaba era "muy fuerte", por el uso de "malas palabras" en su argumentación.

"Dieron de baja de nuevo el video. ¡Qué sensibles están todos cuando no quieren escuchar algo! Imagínense que me están dando unas ganas terrible de callarme; tanto que acabo de hacer una nueva versión con traje y anteojos, poniéndole todos los 'pips' correspondientes", expresó con ironía en una storie donde se mostró acompañada de su novio, Ramiro Arias.

La bailarina decidió hacer algunos cambios para no herir las susceptibilidades de aquellos que habían catalogado como "lenguaje inapropiado" su vocabulario y también modificó el vestuario: en el primer video tenía un conjunto de ropa interior negro, y en el segundo se vistió con camisa, blazer y pantalón.

"Sigan alimentando estas ganas de callarme y no decir lo que pienso. Sigan que me encanta" dijo antes de lanzar su nuevo video. Luego compartió la versión actualizada y anticipó: "Agregué conceptos, así que gracias por hacerme pensar un poco más. Versión a prueba de inseguros, retrógrados, cuadrados, de gente que no acepta otra manera de pensar, de vivir".

"A prueba de machistas, incluyo mujeres y hombres, de gente que no quiere ser sincera consigo misma, de gente molesta que no sabe ya qué hacer con su tiempo. Estoy total y completamente en desacuerdo con esta versión, en fin", concluyó, y les dejó la nueva versión del video en su Instagram. Esta vez no fue censurado y volvió a reabrir la polémica.

La nueva versión de Marzol del video que le censuraron

" ¿Qué pasa si te digo que me encanta exponer mi cuerpo , pero no para que vos lo disfrutes? ¿Qué pasa si te digo que me gusta habitar y construir mi cuerpo, que me gusta sentirme segura y alimentar mi autoestima?", cuestionó Marzol en su nuevo video.

"Si mi escote te escandaliza, el problema es tuyo. A mí no me interesa que es lo que vos pensás respecto de lo que yo tengo puesto. Me parece patético tener que 'taparme' , tener que tapar mi exposición porque a vos te perturba", continuó.

"¿De verdad vos pensás que si yo elijo exponerme estoy en un lugar de vulnerabilidad? Vulnerable sos vos, que te anulo con solo mostrarte desnudez", retrucó. "Me apena que algunas mujeres no puedan romper con el mandato social y que señalen y acusen a quienes queremos mostrarnos con libertad", agregó.

"Si vamos a lo biológico el órgano inteligente es el cerebro, así que inteligente sería que dejes de subestimarme", cerró, al igual que en su primer video.