Elba Rodríguez, la primera ganadora de MasterChef, en la cocina y el hospital

Cada vez que se habla de MasterChefviene a la memoria el nombre de Elba Rodríguez, la primera ganadora del certamen, en 2014, que con su humildad y su perseverancia se ganó el cariño de todos. Hoy, con MasterChef Celebrity en la pantalla de Telefe, Elba vuelve a rememorar esos tiempos que la hicieron popular gracias a su simpatía y su sopa de maní. "Estaba súper ansiosa por el comienzo del reality porque jugaban con la fecha de inicio y yo quería verlo. Me trae muchos recuerdos, mucha nostalgia. Y en estos tiempos que estamos un poco apagados, desconectarse un ratito viene bien", le cuenta Elba a LA NACION y agrega: "Los participantes tienen personalidades distintas pero el desafío en grupo está muy bueno, porque se trabajó en equipo y eso es lo que hay que saber para estar en una cocina".

Elba ya tiene sus favoritos: "Me gustó Claudia (Villafañe) desde el primer momento porque ayuda a sus compañeros y ese comportamiento en una cocina está bueno. Vicky (Xipolitakis) y Sofía (Pachano) también me gustan y El Polaco me pareció genuino". Sobre los jurados también tiene algo que decir: "Me encantó que aplicaran disciplina profesional desde el primer momento. Siempre fueron muy rigurosos, pero con buena onda también. Con Donato (De Santis) hicimos un vivo de IG hace poco y Christophe (Krywonis), que ahora no está pero sí en las ediciones anteriores, nos mandamos mensajitos: es como mi padrino y cada vez que necesito un consejito él siempre está. Y antes, cuando se podía, a Germán (Martitegui) me lo encontraba en los eventos y es muy predispuesto y amable. Hablo también con algunos compañeros del reality y de otras temporadas también: hay una linda comunicación. Todos son recuerdos hermosos y positivos".

-¿Te gustaría estar en MasterChef Celebrity?

-No como participante, pero me gustaría ser jurado invitada. Como jurado me falta un montón de camino por recorrer y estoy en el proceso de crecer, pero como invitada, me animaría.

-¿Qué cosas cambió en tu vida el reality?

-Fue una oportunidad que me ayudó muchísimo, hasta el día de hoy. Uno puede tener las ganas y el entusiasmo, luchar y demás, pero un empuje es importante. Nunca había proyectado trabajar como cocinera y con el reality esto se transformó en una parte fundamental de mi vida, que no solo me apasiona sino también es una forma de trasmitirle amor a mi familia y a la gente que me acompaña. Es mi trabajo. Hoy la cocina es todo.

-Con la cuarentena empezaste a trabajar mucho más en redes sociales.

-Con la cuarentena le dediqué más tiempo a potenciar lo que la gente necesitaba y me encontré con historias de vida, con mensajes, con buenas vibras. Muchos reciben bolsas de mercadería que retiran en escuelas y comedores y no sabían qué cocinar con los garbanzos, la polenta, las lentejas y me pedían ideas para prepara algo fácil, rico y sobre todo económico. Ahí nació la idea de hacer videos con más frecuencia en las redes y que apuntan a lo que la gente necesita. Disfruto preparando recetas porque es un ida y vuelta de ese cariño. Antes de la pandemia tenía un emprendimiento de catering que no está funcionando ahora. Vivo con mi familia y trato de evitar salir y cuidarnos mucho todos.

-Además de trabajar en la cocina, también lo hacías en salud, ¿continuás?

-Trabajo en la guardia hospitalaria desde antes de MasterChef y sigo cumpliendo con mi rol, poniendo mi granito de arena. Estoy como administrativa y hago recepción de pacientes, derivaciones. El paciente entra con alguna alteración de salud y a la primera que ve es a mí. A pesar del barbijo y la distancia, me reconocen y me dicen cosas lindas.

Elba vive todavía en la casa de Lomas de Zamora que la vio crecer. Con el premio de MasterChef se hizo su propia casita en el fondo de la de sus padres, Ceferino y Margarita. "Pasamos juntos la cuarentena y es una tranquilidad. Hicimos todo con mi papá y, a partir de un croquis de lo que me gustaría, compramos hierro, madera, pintura y pusimos manos a la obra. Está hecho con esfuerzo y amor. Obviamente faltan un montón de cosas, pero lo importante es que ahora tengo la cocina que es mi lugar en el mundo porque tiene todo lo que soñé".

En estos meses de cuarentena Elba también tuvo que lidiar con la salud de su papá. "Está haciendo un tratamiento por un linfoma. El diagnóstico fue un balde de agua fría, pero con el apoyo de la familia, el trabajo en equipo y sus ganas y compromiso, lo superó. Tuvo recaídas y todavía está en tratamiento, pero está muy bien. Mi papá tiene 74 y parece un pibe de 50 por su energía y lo activo que es y mi mamá, Margarita, también tiene mucha fortaleza y es la que se ocupa de la huerta, le está encima, riega, saca los yuyos", detalla.

-Tenés una gran ayudante, ¿le gusta cocinar a tu hija Agustina?

-Agustinita tiene 4 años y está enorme y hermosa. Es muy compañera, siempre predispuesta a ayudar en la cosas de la casa y en la cocina también, sabe el esfuerzo que hay detrás. En la casa de adelante vive mi sobrinito de 6 años y se la pasan jugando, queriendo ayudar. Son muy compinches y se divierten un montón.

-Cuando diste a luz contaste que sos mamá soltera, ¿la nena ve a su papá?

-Sí, el papá está re baboso con su hija. Es trabajador hospitalario así que la viene a ver con todos los cuidados, claro. Se ocupa mucho y tienen una relación hermosa.

-¿Qué proyectos tenés?

- Voy a seguir cocinando en las redes y en el mes de la madre vamos a realizar un concurso de cocina #LasMilasDeMama en el que pueden participar subiendo una receta de milanesas. La receta más creativa y hecha con amor pasa a la gran final donde el público, a través de su voto, elige al gran ganador. Hay muchísimos regalos, desde utensilios de cocina hasta un asado para compartir en familia. Proyectos hay muchos y ojalá se den.

