Eleonora Cassano recordó su experiencia al posar desnuda con Julio Bocca para Playboy: “Cobramos un montón”

A varias décadas de una de las producciones más comentadas de su carrera, Eleonora Cassano reveló detalles de la experiencia que vivió durante la sesión de fotos que protagonizó junto a Julio Bocca para la revista Playboy en los años 90.

Invitada al programa Otro día perdido (eltrece), conducido por Mario Pergolini, la bailarina recordó cómo recibió la propuesta, las dudas que tuvo antes de aceptar y la repercusión de su presencia, en pleno auge de su trayectoria, en una publicación de contenido para adultos.

Cassano y Bocca eran por entonces dos de las principales figuras del ballet argentino y sus carreras habían alcanzado una enorme repercusión. La idea de Playboy era realizar una producción artística que tuviera como eje el cuerpo y la danza. Pergolini quiso saber cómo se llevó a cabo la producción y la bailarina explicó primero: “Las fotos son hermosas. Fue raro porque viene Sergio, mi marido, y me dice: ‘Tenés que hacerlo porque está buenísimo’”, comentó Cassano.

Eleonora Cassano y Margio Pergolini recordaron aquella sesión de fotos durante la participación de la bailarina en Otro día perdido Captura de video

La artista compartió que en aquel momento tuvo dudas sobre cómo podía resultar una sesión de esas características e incluso pensó que no tenía el físico adecuado para aquella tapa. “Yo decía, ‘¿qué voy a hacer?’. Iba a dar lástima. Pesaba 43 kilos. ¿Qué iba a hacer en Playboy?”, recordó.

En medio de la conversación, Rada resumió con humor cuál podía ser uno de los atractivos de aceptar tal desafío: el dinero. “Cobrar”, dijo el panelista, y Cassano sumó: “Cobramos un montón”.

"Cobramos un montón", señaló la artista en relación a la suma que recibió por posar desnuda para la revista Captura de video

La bailarina también explicó que Playboy les concedía tanto a ella como a su compañero un amplio control sobre el contenido. “Toda la revista era nuestra. Nosotros decidimos todo”, aclaró. De esa manera, la producción no se planteó simplemente como una sesión de fotos sino como una propuesta vinculada con el trabajo artístico que ambos desarrollaban, lo cual se refleja en el resultado: ambas estrellas del ballet bailan desnudos una pieza que habitualmente interpretaban en escena, mientras los fotógrafos registraban los movimientos. “Danza sin ropa”, resumió Cassano.

Durante la conversación con Pergolini fueron apareciendo en la pantalla algunas de las fotografías en cuestión y la reacción de la artista fue espontánea mientras las observaba: “Esa es horrible, no me gusta, damos lástima ahí los dos. Hay otras que son preciosas”, opinó.

Ambas estrellas del ballet argentino bailaron para la producción interpretando una de las piezas que solían protagonizar en aquella época Jack Mitchell - Archive Photos

La producción tuvo lugar en Nueva York y contó con un equipo reunido para la ocasión. Las tomas estuvieron a cargo del reconocido fotógrafo Jack Mitchell, mientras que la producción artística corrió a cuenta de Renata Schussheim.

Cassano recordó que luego hubo personas del ambiente artístico que recibieron copias de la sesión como regalo. “Eran bellísimas. Lino Patalano regaló una foto nuestra a todos: a Susana (Giménez), a Mirtha (Legrand), en un cuadro, y las tenían todos en el living de su casa, conmigo ahí”, mencionó.

Pergolini quiso saber entonces si Cassano conservaba alguno de aquellos retratos. “¿En tu casa tenés alguna foto enorme de esas?”, preguntó el conductor, y la invitada aclaró: “En mi casa no tengo fotos mías, no tengo premios, no tengo nada. En mi casa soy mamá, soy esposa, y nada más. No hay nada mío. Ahora está el Martín Fierro de Oro, que nos ganamos con Julio”, respondió.

Años atrás, la bailarina había hablado con LA NACION sobre aquella experiencia. “La propuesta desde el vamos era mostrar cuerpos bailando sin ropa. Y nosotros estábamos en un momento pleno para hacerlo. El que llegó con la propuesta fue Lino Patalano. Era toda la edición para nosotros y decidimos cuáles fotos se entregaban y cuáles no. La sesión fotográfica fue muy cuidada; sólo estábamos Renata Schussheim, el asistente del fotógrafo, el fotógrafo, mi marido, Julio Bocca y yo”.