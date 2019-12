Eleonora Wexler contó en Intrusos que nunca se sintió incómoda en las escenas eróticas Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de diciembre de 2019 • 16:04

"Muchos actores piden dobles en escenas de sexo por incomodidades, más que nada. Hasta ahora nunca pedí porque pude hablar antes con el director y el actor y ponerme de acuerdo con ellos. Jamás me sentí incómoda ni expuesta", contó Eleonora Wexler, protagonista de Tu parte del trato, la minisiere de eltrece que protagoniza con Nicolás Cabré. Justamente Cabré sí pidió doble sexual en esa ficción. "Nico lo pidió de entrada porque tenía varias escenas muy fuertes conmigo, y con otras actrices", explicó en Intrusos, por América. Jorge Rial quiso saber cómo se llevó con Cabré, sobre todo porque el actor tiene fama de cabrón. "Era la primera vez que trabajábamos juntos y no hubo ningún inconveniente. Trabajamos muy bien, nos reñimos, nos divertimos, charlábamos sobre las escenas. Me gusta como actor", aclaró.

Eleonora, que es actriz desde los 8 años, habló del cambio de paradigma y de las diferencias de trato entre mujeres y hombres a lo largo de estos años. "Tuve compañeros cuidadosos y respetuosos en las escenas eróticas. Nunca me hicieron sentir incómoda. Antes había otra forma de relacionarse, y se naturalizaban cosas que no estaban buenas. Había machismo, el hombre se manejaba con la mujer de una manera diferente".

Wexler es miembro de Actrices Argentinas y cuenta que, para ella, integrar el colectivo "fue un despertar". "Mi hija Miranda tiene 15 años y siento que esas generaciones ya vienen con otra cabeza, y otra relación hombres-mujeres. Estar viviendo este momento con mi hija me enorgullece porque participamos de un cambio y todos tenemos que aprender a relacionarnos de una manera distinta. Lo de Thelma Fardin (la denuncia por violación contra Juan Darthés) fue un antes y un después pero el cambio venia de antes. Hay mucha hermandad entre las mujeres y empatía. En las redes te encontrás con otra cosa, pero yo siento más empatía, ganas de cuidarnos, de protegernos. Hay que aprender a respetar y darse cuenta que uno hace lo que puede. Tenemos un largo camino por recorrer. Me encanta participar de este momento porque es para mi hija", relató Eleonora. Ante la pregunta de si le agrada o no recibir piropos, ella contó que sí, que está a favor. "El tema es que hay una delgada línea entre el piropo y la grosería. Tenemos que volver a aprender a relacionarnos".

Finalmente, la actriz dio a entender que se enamoró en España mientras grababa una miniserie para Netflix, de la mano de Angela Molina. "Lo que pasó en España quedó en España", cerró misteriosa.