Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de noviembre de 2019 • 12:50

Invitado al ciclo El Diario de Mariana para hablar sobre el estreno de Tu parte del Trato, Nicolás Cabré le respondió a Pablo Echarri tras la polémica que despertó días atrás en la mesa de Mirtha Legrand.

Allí, el novio de Laurita Fernández había revelado que en la nueva ficción de Pol-ka utilizaron un doble para las escenas de sexo, confesión que Echarri tildó de "burda mentira" y aseguró que "no se utilizan dobles porque los canales no te los pagan".

Sin embargo, Cabré contó cómo es su modo de trabajar con la productora y hasta reveló que aceptan sus límites actorales. "Hoy me permito decir que no. Al principio de mi carrera hice estas cosas, desnudos, fumar, pero ahora básicamente no quiero mostrar el culo. No quiero que Rufina me vea así", sentenció.

Cabré mostró a su doble tras la polémica: "¿Viste Echarri que no es mentira?" - Fuente: El Trece 08:21

Video

Y entonces involucró a Echarri en su explicación: "Pablo está en todo su derecho a creer o a decir lo que quiera. Es mucho más simple de lo que parece. Siempre digo hasta el lugar que quiero llegar. Si no me pongo de acuerdo, planteo sumar a otra persona para otros planos".

Fue allí cuando desde la producción pusieron en pantalla una foto doble de Nicolás Cabré. "Miren lo artístico de la imitación de mis tatuajes. ¿Viste Pablo que no era mentira? Ahí tenés", remató el actor.