escuchar

Este domingo 22 de octubre, se celebraron las Elecciones 2023 en la Argentina, que culminaron con la victoria de Sergio Massa (Unión por la Patria) con el 36,68% de los votos y con Javier Milei (LA Libertad Avanza) en segundo lugar, con el 29,98%, aunque al no haber alcanzado el 45% de los votos, los candidatos irán a ballottage. En medio de la jornada electoral, los ciudadanos y las celebridades del país acudieron a los comicios para ejercer su derecho. Aunque Eleonora Wexler no logró cumplir con su cometido y protagonizó un contundente descargo en las redes sociales: pro qué no la dejaron votar.

“Les cuento que no pude votar”, expresó Eleonora Wexler, a través de su perfil de X (exTwitter), este domingo alrededor de las 13 horas. La actriz asistió a los comicios para depositar su voto en las urnas, pero finalmente no pudo cumplir con su objetivo. “Me dicen que el DNI que tengo no es válido porque hay uno nuevo; el cual yo nunca pedí ni estoy enterada de su existencia”, explicó.

Wexler contó lo sucedido en su perfil X: @Soyeleowexler

Y continuó: “Tampoco está vencido. Me voy frustrada”. Ante la consulta de un seguidor, Wexler señaló: “Hay otro DNI dando vueltas. Tendré que hacer la denuncia”.

Además, la protagonista de Yo nena, yo princesa aclaró que en las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), que se celebraron el 13 de agosto, no tuvo inconvenientes a la hora de votar. Y advirtió: “Llamaron a la Junta Electoral y tenía que tener la letra B en el DNI. El error es desde el padrón electoral o no sé qué pensar”.

La actriz detalló por qué no pudo votar X: @Soyeleowexler

El Código Electoral Nacional estableció que se puede votar “con el documento cívico que figura en el padrón electoral o con una versión posterior del mismo”. En tanto, no se puede ejercer el derecho en los comicios si se acude con un documento anterior al que figura en el padrón, con el DNI en el celular o con una constancia de trámite.