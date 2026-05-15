Elon Musk cuestionó la decisión de Christopher Nolan de que Lupita Nyong’o interprete a Helena de Troya: “Profanó La Odisea”

La controversia en torno a la próxima adaptación de La Odisea dirigida por Christopher Nolan ha escalado rápidamente en redes sociales y en la prensa cultural, luego de que Elon Musk cuestionara públicamente las decisiones del casting y acusara al cineasta de buscar reconocimiento de la Academia de Hollywood “a cualquier costo”. El debate, que combina tensiones sobre racismo, representación, fidelidad histórica y estrategias de marketing en Hollywood, terminó convirtiéndose en uno de los focos más intensos de discusión en torno a una producción aún no estrenada.

Matt Damon protagoniza La Odisea

El viernes, el cuestionado empresario recurrió a su cuenta en X, la red social de la cual es propietario, y disparó: “¿Quién es el imbécil que añadió mentiras sobre DEI [siglas en inglés de Estándares de Representación e Inclusión] a los requisitos de elegibilidad de los Premios de la Academia en lugar de que se tratara simplemente de hacer la mejor película?”.

Los DEI para los filmes que compiten en la categoría de mejor película se anunciaron en 2020 y se pusieron en práctica en 2024. Allí se exige que cumplan con dos de los cuatro estándares para una representación equitativa dentro y fuera de la pantalla, incluyendo el reparto, el tema, los puestos de liderazgo y los integrantes del equipo.

Además, aseguró: “Chris Nolan profanó La Odisea para poder optar a un premio de la Academia”.

Evidentemente, el elenco multirracial del nuevo film de Nolan es un tema que preocupa al empresario. El miércoles pasado también abordó el tema en su red social e intensificó sus críticas, después de que el realizador confirmara que Lupita Nyong’o interpreta a Helena de Troya.

Musk comentó con un “cierto” los dichos del tuitero conservador Matt Walsh, quien escribió: “Nadie en el planeta piensa realmente que Lupita Nyong’o sea ‘la mujer más bella del mundo’. Pero Christopher Nolan sabe que lo llamarían racista si le diera el papel de ‘la mujer más bella’ a una mujer blanca. Nolan tiene talento técnico, pero es un cobarde”.

La ganadora del Oscar Lupita Nyong'o fue elegida para interpretar a Helena de Troya Kevin Mazur - Getty Images North America

También se mostró molesto con la inclusión de Elliot Page como parte del elenco, y retuiteó publicaciones que se burlaban de la masculinidad del actor. Page es transexual al igual que Vivian, la hija modelo de Musk con la que no tiene relación desde hace años.

A esto se suma la inclusión del rapero Travis Scott en el rol de un bardo griego, una decisión que Nolan justificó como una conexión simbólica entre la tradición de la poesía oral antigua y la cultura del rap contemporáneo.

En ese contexto, Musk expresó su acuerdo con la idea de que las decisiones del director estarían orientadas a cumplir con criterios de premiación, asegurando que Nolan “quiere los premios”.

Ya en febrero, Musk había asegurado que Nolan había perdido su integridad, cuando se dio a conocer el elenco multiestelar KENNY HOLSTON - NYTNS

Nolan, por su parte, defendió sus decisiones en entrevistas recientes, especialmente en una conversación con la revista Time. El director explicó que la inclusión de figuras como Travis Scott responde a una intención conceptual: la idea de que la épica homérica fue transmitida originalmente como poesía oral, algo que encuentra un paralelismo natural con el rap moderno. En sus palabras, no se trata de una provocación, sino de una forma de reinterpretar la continuidad cultural de la narración humana.

El propio Nolan ha insistido en que su adaptación no busca una reconstrucción museística de la Antigua Grecia, sino una lectura cinematográfica basada en la experiencia emocional y simbólica del relato. En ese sentido, su visión de La Odisea también incorpora elementos modernos en el lenguaje, la interpretación y la estética, lo que ha generado reacciones divididas entre quienes celebran la innovación y quienes consideran que se trata de una distorsión excesiva del material original.

Elon Musk se hizo eco de las burlas a Elliot Page (Fuente: Instagram/@elliotpage)

Las críticas no se limitaron a Musk. Parte del público en redes sociales cuestionó el uso de acentos estadounidenses en el material promocional, así como la presencia de actores y músicos contemporáneos en un relato ambientado en la Antigua Grecia. Algo que, curiosamente, no ocurrió en otras reinterpretaciones hollywoodenses de historias clásicas griegas y romanas, también habladas en inglés, pero protagonizadas por actores blancos.

En paralelo, defensores del proyecto señalaron que Nolan ya ha trabajado anteriormente con artistas contemporáneos en sus películas, incluyendo colaboraciones con músicos en bandas sonoras o apariciones puntuales. En ese sentido, la presencia de Travis Scott no sería una ruptura radical, sino una extensión de una lógica estética que ya estaba presente en películas anteriores del director.

Christopher Nolan con los dos Oscar que obtuvo por Oppenheimer en 2024 Jordan Strauss - Invision

La discusión se amplificó cuando diversos medios comenzaron a enmarcar el conflicto dentro de una tensión cultural más amplia entre tradición y modernidad en el cine de gran presupuesto. Por un lado, se encuentran quienes consideran que las adaptaciones de textos clásicos deben mantener una coherencia histórica estricta. Por otro, quienes defienden que estas obras son, por naturaleza, reinterpretaciones vivas que pueden dialogar con el presente.

Matt Damon en la nueva película de Christopher Nolan, La Odisea (Foto: Universal Pictures)

En el caso de La Odisea, esta tensión se vuelve particularmente visible debido a la magnitud del proyecto. La película, que contará con un elenco de alto perfil y una producción filmada en formato IMAX, se presenta como una de las apuestas más ambiciosas de la carrera de Nolan. Actores como Matt Damon, Anne Hathaway, Elliot Page, Samantha Morton, Mia Goth, Charlize Theron, Robert Pattinson, Jon Bernthal, John Leguizamo, Tom Holland y Zendaya también forman parte del reparto, pero hasta el momento no fueron cuestionados.

Lo cierto es que, más allá de las opiniones enfrentadas, la polémica ha logrado posicionar a La Odisea como uno de los estrenos más discutidos del año incluso antes de su llegada a los cines. El film llegará a los cines argentinos el próximo 16 de julio.