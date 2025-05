En Nueva York. Las mejores fotos, una argentina de invitada, las parejas y un vestido con mensaje “oculto” en la gran fiesta de la moda

La Met Gala, uno de los grandes eventos de moda del mundo, convirtió el Museo Metropolitano de Nueva York en el escenario de una noche inolvidable y llena de sorpresas, encuentros y momentos únicos. Este año los nombres más destacados de la industria, diseñadores, modelos, actrices, actores y cantantes se dieron cita bajo la temática Superfine: Tailoring Black Style.

Anne Hathaway lookeada de Carolina Herrera, con una camisa cruzada con fruncidos en las mangas de aires escultóricos y falda recta de franjas horizontales bicolor de tejido metalizado. ¿El detalle? La gargantilla de brillantes y zafiros de Bvlgari. Getty Images

Implacable en sus elecciones fashion, Zendaya volvió a triunfar. Esta vez lo hizo con un impecable traje sastre total white de Louis Vuitton por Pharrell Williams. Le sumó stilettos con maxiplataforma de Jimmy Choo y sombrero de ala ancha. Getty Images

Miranda Kerr, impresionante con vestido strapless de terciopelo, adorno frontal inspirado en un chaleco masculino y maxiestola, todo de Dior. La modelo australiana llevó un tocado con velo y joyas de perlas y brillantes. Getty Images

Miley Cyrus se decantó por un look de Alaïa: chaqueta torera manga larga de cuero y falda de cintura alta. Las joyas son de Cartier. Getty Images

La actriz Mónica Barbaro eligió un look en blanco y negro de Dior, con sombrero a juego, guantes de cuero y joyas de Bvlgari. Getty Images

La cantante Janelle Monáe brilló con un look desmontable, de Thom Browne: una falsa caja de grandes dimensiones que al abrirse dejó al descubierto un traje de hombreras pronunciadas y pantalón ancho. Getty Images

La novia de Leonardo DiCaprio, Vittoria Ceretti, fue una de las primeras en desfilar la alfombra roja. La modelo italiana eligió un minivestido con cola y guantes largos firmado por Edward Enniful para Moncler. Getty Images

Zoe Saldaña llevó un vestido trajeado bicolor con abertura frontal de Thom Browne y mocasines con taco haciendo juego. Getty Images

La actriz Joey King hizo su debut en la gala con un traje a medida de Miu Miu y joyas de Gabriel & Co. Getty Images

El actor Walton Goggins, estrella de The White Lotus, sorprendió con una falda negra con líneas Getty Images

Los protagonistas de la tercera temporada de The White Lotus, Aimee Lou Wood y Patrick Schwarzenegger, llegaron juntos. Ella optó por conjunto de Alawalluh compuesto por una chaqueta corta estilo tuxedo y una falda asimétrica con abertura frontal, mientras que el hijo de Arnold Schwarzenegger fue con un traje a rayas entallado y camisa amarilla vibrante de Balmain. La minibag con hebilla era a juego con su cinturón. Getty Images

La ganadora del Oscar Lupita Nyong’o desfiló un traje estructurado en cr êpe de seda turquesa, de Chanel, con broche de camelia sobre la solapa, vaporosa capa y un sombrero a tono. Getty Images

Jenna Ortega –lookeada con un vestido metalizado de Balmain– posa divertida con su amiga, la cantante Sabrina Carpenter, quien llevó un body con faldón maximalista de Louis Vuitton. Getty Images

Recién llegado del Gran Premio de Miami, Lewis Hamilton llevó un traje en tono marfil de Grace Wales Bonner y una boina de Stephen Jones Millinery. Getty Images

Kim Kardashian eligió un dos piezas en piel de cocodrilo de Chrome Hearts conformado por un top encorsetado y una falda de corte sirena, al que le sumó un sombrero estilo fedora y un impresionante collar de perlas. Getty Images

ESTRELLAS DE SIEMPRE

Nadie como ellas sabe lo que es posar para los fotógrafos con estilo único. Ellas nunca pasan desapercibidas o por diferentes motivos –figurar entre las mejores vestidas, por ejemplo– se destacan con tan sólo poner un pie en las red carpets. En Met Gala 2025, Demi Moore (62) –que debutó en la gran fiesta benéfica de la moda en 2001– arrasó, y no era para menos. Su vestido creado por Thom Browne, de tejido metalizado en blanco y negro, con cola rectangular y una estructura en forma de halo que enmarcaba su cara, fue el foco de todos los flashes. También Nicole Kidman (57) –que desfiló por esta alfombra roja por primera vez en 2003– acaparó miradas y comentarios con un fabuloso strapless de Balenciaga Couture hecho a medida y Halle Berry se animó a las transparencias como sólo ella sabe hacerlo a sus 58 años. Claro que no hay fiesta en Nueva York si no está la Reina del Pop. Madonna (66) –esta es su octava vez en la gala– hizo su aparición con un smoking de doble botonadura de Tom Ford y un habano.

Demi Moore deslumbró con un diseño de Thom Browne de tejido metalizado en binomio blanco y negro con cola rectangular y una estructura aérea en forma de halo que enmarca su cara. Lo combinó con brazaletes, anillos y pendientes de diamantes de Shiphra. Getty Images

Saco y pantalón satinado, camisa con moño, una maxiflor en la solapa y faja de smoking. Así y con un puro en la mano, impactó Madonna con esta creación de Haider Ackermann, para Tom Ford, en su paso por la alfombra roja. Getty Images

Nicole Kidman llevó una recreación de un diseño de Balenciaga de 1952. Getty Images

Halle Berry impactó con un espectacular diseño de LaQuan Smith, con transparencias estratégicas, cuerpo entallado y cola de sirena. Completó su outfit con una elegante chaqueta torera de hombros marcados y collar de diamantes de Cartier y grandes anillos. Getty Images

LAS GRANDES SORPRESAS

Después de haber participado en doce ediciones y convertirse en una de las estrellas icónicas de la gala, Sarah Jessica Parker sorprendió con su inasistencia a la gran fiesta de la moda. “Lamentablemente tengo que trabajar, pero tengo muchas ganas de ver qué hacen todos”, explicó en una entrevista con Entertainment Tonight. Jennifer Lopez también faltó. Si bien no hizo declaraciones al respecto, se cree que su ausencia se debió a la exigencia que le demanda la preparación de los American Music Awards, programados para el 26 de mayo, donde se lucirá como anfitriona. A sus 81 años, Diana Ross volvió a demostrar por qué es la reina de la Met Gala. Escoltada por su hijo Evan, la cantante dejó huella con un vestido con cola de seis metros de paillettes plateados que llevaba grabado los nombres de sus cinco herederos y sus ocho nietos.

El vestido de Diana Ross, obra del diseñador nigeriano Ugo Mozie, llevaba bordados los nombres de sus cinco hijos, Rhonda, Tracy Ellis, Chudney, Ross Naess y Evan, y de sus ocho nietos Getty Images

Pamela Anderson siguió los pasos de Diana y llegó a la blue carpet del brazo de su hijo, Brandon Thomas Lee, fruto de su matrimonio con el músico Tommy Lee. La actriz dejó a todos con la boca abierta al estrenar corte de pelo con miniflequillo dejando atrás su melena larga después de veinte años. El debut en la gala de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, fue otra gran sorpresa. Para la ocasión, eligió un diseño de seda en blanco y negro firmado por IB Kamara para Off-White.

Pamela Anderson posa con su hijo Brandon Thomas Lee. La actriz, que se despidió de su icónica larga melena para estrenar un corte micro bob, deslumbró con un imponente vestido de diamantes reciclados. Getty Images

UNOS JUNTOS Y OTROS NO TANTO

La noche del Met fue una mezcla explosiva de arte, diseño y mucho amor. Aunque también algunos des - encuentros y situaciones incómodas. Recién comprometidos, Dua Lipa y Callum Turner fueron una de las parejas más comentadas. La cantante y el actor británico des - lumbraron en su debut como novios en la edición 2025 de la gala. Priyanka Chopra y Nick Jonas, Pharrell Williams –uno de los anfitriones de la gala– y Helen Lasichanh, Alicia Keys y Swizz Beatz, Adrien Brody y Georgina Chapman y J. Balvin y la argentina Valentina Ferrer fueron algunos de los enamorados que romantizaron la alfombra azul con gestos y miradas cómplices. En tanto, Hailey Bieber –que hacía cuatro años que no estaba presente– acudió sin Justin Bieber y esto avivó los rumores de crisis. Por su parte, Rosalía y su ex, Jeremy Allen White, coincidieron en la gala, pero mantuvieron distancia y no hubo acercamiento ni saludo entre ellos.

Dua Lipa eligió Chanel, con plumas, transparencias y adornos brillantes, para acudir a la gala junto a su novio, Callum Turner. Getty Images

J Balvin y Valentina Ferrer deslumbraron como pareja en la Gala del Met. La modelo argentina lució un original vestido bicolor con lunares, mientras que el cantante colombiano sorprendió con un traje con chaleco y sombrero, todo en rosa. Ambas creaciones llevan la firma de Marc Jacobs. Getty Images

Adrien Brody y la diseñadora Georgina Chapman también estuvieron presentes. La fundadora de Marchesa llevó un modelo de su firma mientras que el actor optó por un total black de tapado y traje. Getty Images

Nick Jonas y Priyanka Chopra fueron engamados. La actriz eligió un conjunto de alta costura de Balmain, compuesto por una chaqueta estructurada en lunares negros y hombreras marcadas y falda recta abotonada. Guantes y maxipamela, en negro. Nick optó por un traje de toques modernos con pantalón con faja. Getty Images

John Elkann Agnelli, presidente ejecutivo de Ferrari, y Lavinia Borromeo, hermana de Beatrice. Getty Images

Rosalía fue con una creación de Balmain firmada por su director creativo, Olivier Rousteing. La cantante catalana acaparó todas las miradas gracias al original diseño con la parte superior rígida y la falda drapeada. Getty Images

BABY ON BOARD

Para algunas estrellas, la gala se convirtió en la pasarela para mostrar orgullosas sus pancitas de embarazadas. Tal fue el caso de Rihanna, quien luego de ocultar la feliz noticia durante tres meses, confirmó la dulce espera. “Ahora me siento mejor… ya no tengo que estar metiendo la panza para esconderla”, dijo entre risas la cantante, que tendrá su tercer hijo junto al rapero A$AP Rocky. Karlie Kloss recibió felicitaciones en el museo. Si bien ella ya había anunciado su embarazo junto a su marido, el empresario Joshua Kushner, padre de sus hijos Levi y Elijah, la top protagonizó su primer posado oficial con bebé a bordo ante la prensa.

Alicia Keys y Swizz Beatz se lucieron con un look a rayas rojas perfectamente coordinado de Moncler. Rihanna, a quien vemos junto a su pareja A$AP Rocky, confirmó su tercer embarazo con una creación de Marc Jacobs: chaqueta torera, falda larga voluminosa con estampado de rayas diplomáticas y gran tajo, corbata de satén con lunares y sombrero. Getty Images

Karlie Kloss, embarazada de su tercer hijo, impactó con un diseño negro de solapa levantada y abotonadura central, cuya falda plisada se abre en una impresionante cola lateral. También llevó botas por arriba de la rodilla de charol con estampado de serpiente. Getty Images