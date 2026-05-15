Cannes, en fotos: de la magnética presencia de Cara Delevingne a la “ayudita” que recibió Laetitia Casta en las escalinatas
En la cuarta jornada de la tradicional muestra, las celebridades brillaron en la alfombra roja de Karma, el film que Leonardo Sbaraglia protagoniza junto a la actriz Marion Cotillard
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Más leídas de Personajes
- 1
Lorna Cepeda: la vida tras el éxito de Yo soy Betty, la fea, cómo fue dejar su país por amor y el motivo que la trae a la Argentina
- 2
A los gritos, cuchillo en mano: Britney Spears protagonizó un confuso episodio en un restaurante
- 3
Los 15 looks más llamativos de Cannes: del dramatismo de Demi Moore y el glamour de Jane Fonda al polémico dress code
- 4
Agustín Aristarán: cómo es su Willy Wonka, la emotiva anécdota con Brandoni y el secreto de una pareja feliz