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Cannes, en fotos: de la magnética presencia de Cara Delevingne a la “ayudita” que recibió Laetitia Casta en las escalinatas

En la cuarta jornada de la tradicional muestra, las celebridades brillaron en la alfombra roja de Karma, el film que Leonardo Sbaraglia protagoniza junto a la actriz Marion Cotillard

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Cara Delevingne se robó todas las miradas a su paso por la alfombra roja del Festival de Cannes
Cara Delevingne se robó todas las miradas a su paso por la alfombra roja del Festival de CannesSAMEER AL-DOUMY - AFP
Con un estilo sobrio, casi nada de maquillaje y el cabello más oscuro, Cara Delevingne fue una de las estrellas que acaparó los flashes y las miradas en la cuarta jornada del Festival Internacional de Cannes 2026. Para su aparición matinal, optó por un traje de raya diplomática sobre una camisa con transparencias
Con un estilo sobrio, casi nada de maquillaje y el cabello más oscuro, Cara Delevingne fue una de las estrellas que acaparó los flashes y las miradas en la cuarta jornada del Festival Internacional de Cannes 2026. Para su aparición matinal, optó por un traje de raya diplomática sobre una camisa con transparenciasSAMEER AL-DOUMY - AFP
La actriz y modelo británica participó del photocall de Club Kid, la comedia dramática dirigida por Jordan Firstman que la tiene como protagonista junto a Diego Calva, Miss Benny y el debutante Reggie Absolom. La película sigue a un promotor de fiestas en Nueva York cuya vida cambia con un visitante inesperado
La actriz y modelo británica participó del photocall de Club Kid, la comedia dramática dirigida por Jordan Firstman que la tiene como protagonista junto a Diego Calva, Miss Benny y el debutante Reggie Absolom. La película sigue a un promotor de fiestas en Nueva York cuya vida cambia con un visitante inesperadoVALERY HACHE - AFP
Por la noche, Delevingne optó por un vestido negro de silueta recta y caída fluida, con un pronunciado escote halter con profunda abertura central y volados escultóricos en el frente
Por la noche, Delevingne optó por un vestido negro de silueta recta y caída fluida, con un pronunciado escote halter con profunda abertura central y volados escultóricos en el frenteSAMEER AL-DOUMY - AFP
Acompañó con aros gota y cabello recogido, robándose todas las miradas a su paso
Acompañó con aros gota y cabello recogido, robándose todas las miradas a su pasoSAMEER AL-DOUMY - AFP
La actriz y directora Riley Keough se encuentra en el festival para presentar su nuevo film, Butterfly Jam, pero aprovechó para asistir a la proyección de Soudain, la película de Ryûsuke Hamaguchi. Para la ocasión, eligió un vestido negro con bustier palabra de honor de Alaïa, con voluminosa falda asimétrica
La actriz y directora Riley Keough se encuentra en el festival para presentar su nuevo film, Butterfly Jam, pero aprovechó para asistir a la proyección de Soudain, la película de Ryûsuke Hamaguchi. Para la ocasión, eligió un vestido negro con bustier palabra de honor de Alaïa, con voluminosa falda asimétrica SAMEER AL-DOUMY - AFP
Butterfly Jam, el nuevo film de Kantemir Balagov, relata la historia de un joven luchador ayuda en el restaurante circasiano de su familia en Nueva Jersey, hasta que una decisión de su padre lo obliga a madurar prematuramente. Allí, la nieta de Elvis Presley comparte elenco con Barry Keoghan, Harry Melling y Mónica Bellucci
Butterfly Jam, el nuevo film de Kantemir Balagov, relata la historia de un joven luchador ayuda en el restaurante circasiano de su familia en Nueva Jersey, hasta que una decisión de su padre lo obliga a madurar prematuramente. Allí, la nieta de Elvis Presley comparte elenco con Barry Keoghan, Harry Melling y Mónica BellucciSAMEER AL-DOUMY - AFP
Simone Ashley fue una de las celebridades que disfrutó de la proyección de Karma, la película protagonizada por Marion Cotillard y Leonoardo Sbaraglia. La actriz se lució en la alfombra roja con un vestido vintage de la colección otoño-invierno 2006 de Alexander McQueen con falda de corte sirena, con pliegues muy finos y marcados
Simone Ashley fue una de las celebridades que disfrutó de la proyección de Karma, la película protagonizada por Marion Cotillard y Leonoardo Sbaraglia. La actriz se lució en la alfombra roja con un vestido vintage de la colección otoño-invierno 2006 de Alexander McQueen con falda de corte sirena, con pliegues muy finos y marcadosTHIBAUD MORITZ - AFP
La actriz francesa Isabelle Huppert también se lució en la alfombra roja de la presentación de Karma
La actriz francesa Isabelle Huppert también se lució en la alfombra roja de la presentación de KarmaTHIBAUD MORITZ - AFP
La protagonista de La profesora de piano por una creación de la colección primavera-verano 2024 de Balenciaga, un trench "convertido" en un dramático vestido
La protagonista de La profesora de piano por una creación de la colección primavera-verano 2024 de Balenciaga, un trench "convertido" en un dramático vestidoTHIBAUD MORITZ - AFP
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Andie MacDowell fue otra de las famosas internacionales presentes en la proyección del film de Guillaume CanetSAMEER AL-DOUMY - AFP
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La protagonista de Cuatro bodas y un funeral lució un vestido negro de la colección otoño-invierno 2019-2020 de Alberta Ferretti, con breteles anchos, corte fluido y doble escoteANTONIN THUILLIER - AFP
La exmodelo y actriz Laetitia Casta, símbolo del festival en las últimas tres décadas, también estuvo presente en la proyección de Karma
La exmodelo y actriz Laetitia Casta, símbolo del festival en las últimas tres décadas, también estuvo presente en la proyección de KarmaSAMEER AL-DOUMY - AFP
Antes de la proyección, Casta se divirtió bailando con el actor Vincent Macaigne en a alfombra roja, ante la atenta mirada de curiosos y de la prensa presente; luego, su compañero la cargó a lo largo de la escalinata, mientras ella reía divertida
Antes de la proyección, Casta se divirtió bailando con el actor Vincent Macaigne en a alfombra roja, ante la atenta mirada de curiosos y de la prensa presente; luego, su compañero la cargó a lo largo de la escalinata, mientras ella reía divertidaANTONIN THUILLIER - AFP
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La actriz franco-ucraniana Olga Kurylenko también jugó con las cámaras en la alfombra roja, antes del estreno mundial de KarmaScott A Garfitt - Invision
En su caso, eligió un vestido con escote palabra de honor de corte princesa, de la última colección de Elie Saab, construido sobre una base de tul color nude que funciona como un “lienzo invisible” para un exuberante bordado floral en rojo carmín
En su caso, eligió un vestido con escote palabra de honor de corte princesa, de la última colección de Elie Saab, construido sobre una base de tul color nude que funciona como un “lienzo invisible” para un exuberante bordado floral en rojo carmínScott A Garfitt - Invision
Marion Cotillard, protagonista del film, también se lució en el esperado estreno mundial de la película
Marion Cotillard, protagonista del film, también se lució en el esperado estreno mundial de la películaScott A Garfitt - Invision
Cotillard usó un vestido negro de la colección 2026-2027 de Chanel, confeccionado en cuero sintético, compuesto por un bustier de doble bretel, falda con volumen, con detalles de flecos en la parte inferior
Cotillard usó un vestido negro de la colección 2026-2027 de Chanel, confeccionado en cuero sintético, compuesto por un bustier de doble bretel, falda con volumen, con detalles de flecos en la parte inferiorTHIBAUD MORITZ - AFP
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Elegante y sonriente, Sbaraglia posó para los fotógrafos junto al director Guillaume Canet, el actor francés Denis Menochet y CotillardSAMEER AL-DOUMY - AFP
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John Travolta fue otro de los protagonistas de la jornada, al recibir la Palma de Oro por su trayectoria. Con un particular look que incluyó una boina en color marfil, la estrella hollywoodense acudió a la cita junto a su hija Ella BleuScott A Garfitt - Invision
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De negro: las actrices Catherine Deneuve y Lea Seydoux asistieron a la proyección de Gentle Monster y posaron juntas para las cámarasTHIBAUD MORITZ - AFP
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La protagonista de La vida de Adele lució un diseño Old Hollywood, que combina dramatismo y elegancia arquitectónica con escote off shoulder con bordes ondulados, y mangas largas que terminan en amplios puños acampanados Scott A Garfitt - Invision
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