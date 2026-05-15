Cannes, en fotos: de la magnética presencia de Cara Delevingne a la “ayudita” que recibió Laetitia Casta en las escalinatas

Con un estilo sobrio, casi nada de maquillaje y el cabello más oscuro, Cara Delevingne fue una de las estrellas que acaparó los flashes y las miradas en la cuarta jornada del Festival Internacional de Cannes 2026. Para su aparición matinal, optó por un traje de raya diplomática sobre una camisa con transparencias

SAMEER AL-DOUMY - AFP