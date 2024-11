Emilia Mernes, entre un look infartarte, una noche especial y su relación con Duki en la mira

Emilia Mernes tiene el foco puesto en su carrera profesional . Por lo menos, así lo dio a entender durante los últimos días: mientras en las redes sociales se convirtió en tendencia por las supuestas infidelidades de Duki y crecen los rumores de ruptura, la artista se dejó ver en Miami, en el marco de los premios Latin Grammy 2024, a pura sonrisa.

Emilia Mernes lució impactante con un diseño cut out ROMAIN MAURICE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Anoche, Mernes deslumbró en el homenaje a Carlos Vives como Persona del Año. Primero en la alfombra roja, donde lució un impactante vestido cut out brillante en color verde de una sola manga y un pronunciado tajo en la falda. Completó su look con sandalias de tiras en color plata y piedras de colores y el pelo suelto, con su clásica raya al medio.

Luego de su llegada, Emilia tuvo un lugar privilegiado durante el show: subió al escenario con Wisin, Goyo y Jimmy Zambrano -quien se hizo cargo del acordeón- para interpretar “Tu amor eterno”, un clásico del repertorio del artista colombiano. Con una gran sonrisa en la cara y mucha actitud, Mernes disfrutó de la velada especial en homenaje a Vives , a quien además felicitó luego en sus redes sociales. “Felicidades Vives, ¡gracias por tu música! Persona del año, sos gigante. Te quiero”, escribió en una historia en su cuenta de Instagram junto a una foto de ellos dos en pleno abrazo luego del show.

Los Latin Grammy, una noche especial

Los Latin Grammy se celebran esta noche

Emilia Mernes será esta noche una de las representantes argentinas en la gala de la edición número 25 de los premios Latin Grammy: además de contar con una nominación -se podría llevar la estatuilla a mejor álbum vocal pop por .mp3- subirá al escenario para brindarle al público uno de los shows de la noche.

Además de Emilia, otros argentinos coparán la escena: compiten en la terna a Mejor álbum vocal Bizarrap (por su BZRP Music Sessions Vol 53 Tiesto Remix, en el rubro Interpretación Música Electrónica Latina, y por BZRP Music Sessions Vol 58; María Becerra (Mejor fusión/interpretación urbana, por “Corazón Vacío”) y Trueno (Mejor fusión/interpretación Urbana, por “Tranky Funky”, y Mejor álbum música urbana, por “El último baile”).

Mateo Sujatovich está nominado en Mejor álbum pop rock, y también aspiran a premios Nathy Peluso, David Lebón, Emmanuel Horvilleur, Dillom, Wos y Soledad Pastorutti. Por último, Leo Genovese, el pianista de jazz que escribió “313″ con Residente, Penélope Cruz y Silvia Pérez Cruz. Duki, quien no entró en competencia, tampoco figura entre los artistas confirmados para la gran gala latina.

¿El fin de la relación?

Emilia Mernes durante su concierto en Starlite Festival Occident, en Marbella, junto a Duki Sandra Ocampo / Sandra Ocampo - Zuma Press/The Grosby Group

El nombre de Emilia se hizo viral el sábado pasado cuando un video sobre un supuesto chat del trapero con otra mujer comenzó a circular. Tanto el referente de la música urbana como la cantante decidieron guardar silencio: no hubo ni confirmaciones ni desmentidas. Sin embargo, en X el tema se convirtió en tendencia y los memes, las teorías y los apoyos cruzados inundaron las redes y no cesan desde que saltó el escándalo.

Hoy, luego de varios días, fue el periodista Juan Etchegoyen quien aseguró que Mernes finalmente dejó a Duki. “Ustedes saben que en las últimas horas se ha viralizado el testimonio de una mujer llamada Lula que expuso sus chats con el cantante Duki. Emilia está en llamas con esto y hay novedades”, contextualizó el conductor de Mitre Live. Luego de la introducción, fue al punto: A mí me cuentan desde el círculo íntimo de la cantante que ella tomó la decisión de dejarlo después de esta infidelidad. Desde mi info es un hecho la ruptura y hoy no tiene vuelta atrás”, expresó.

Duki y Emilia Mernes en el videoclip del tema "Como si no importara" que interpretan juntos Captura de video/YouTube: Emilia Mernes

“Emilia se cansó de que el cantante no la cuide con estos gestos con mujeres en redes sociales. Y digo mujeres porque lo que pasó con esta chica Lula trascendió, pero habría otras conversaciones también de Duki en estos meses que a Emilia le generaron dudas. Esta fue la frutilla del postre. A ella le jode la infidelidad, obvio, pero también esto de ‘no me cuidás’”, explicó el periodista.

Por último, Etchegoyen hizo referencia a una “acalorada” discusión entre los artistas antes del desenlace. Hoy la separación es para siempre, pero me dicen que se aman mucho ellos, que creían que esta historia perduraría para siempre, así que no me sorprendería una reconciliación en el futuro”, completó.

