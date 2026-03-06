Hits futboleros se buscan: del “allez, allez, allez”, el “Waka Waka” y la “Notti magiche” a los nuevos temas del Mundial

Con una Finalissima sin estadio confirmado y con el país que será el principal anfitrión del próximo Mundial de Fútbol embarcado al frente de la mayor guerra que se acaba de desatar en Medio Oriente, el deporte más popular del planeta no estará exento de nuevos sobresaltos en los próximos meses. Sin embargo, la música parece moverse en un andarivel paralelo. El último miércoles se estrenó una canción que seguramente sonará a repetición en las voces de Carlos Vives, Emilia Mernes, Xavi y Wisin. Y se suma a la que en diciembre pasado se presentó y que es interpretada por Robbie Williams y Laura Pausini. Por supuesto que habrá más en la previa del Mundial que se celebrará en México, Canadá y los Estados Unidos, dese junio próximo.

Robbie Williams, futbolero y voz de la nueva canción oficial del Mundial de Fútbol 2026

Lo curioso es que cada una de estas canciones aportará su matiz. Porque mientras que hace algunas décadas había temas potentes que terminaban imponiéndose, hoy, ya sea por cuestiones comerciales o por el cambio de esquema organizativo (ahora son varios países los anfitriones), resulta difícil imponer un himno que tenga la aceptación de las mayorías.

El tema “oficial” del último Mundial pasó totalmente inadvertido. En cambio, en nuestras latitudes se impuso el folclore, ese que consagró a temas como “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar”, impulsado desde la última Copa América que ganó la Argentina.

Para el Campeonato que comenzará en un par de meses, cuando se hizo el sorteo de equipos y grupos se estrenó un tema que fue presentado como el “oficial” del Mundial. Lo bautizaron “Desire” y será el que se escuche antes de cada partido. Originalmente fue grabado en inglés y español por Robbie Williams y Laura Pausini. Sin embargo, durante el sorteo de grupos, el británico la interpretó con la ganadora del Tony y exintegrante de The Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger.

Esta última semana la avanzada latina hizo un nuevo aporte al repertorio mundialista con un seleccionado de artistas de distintos países: Emilia Mernes (Argentina), Carlos Vives (Colombia), Wisin (Puerto Rico) y Xavi (México/EE.UU.). Se postuló como un himno que celebra la unión y la identidad latina, buscando representar la diversidad de los países anfitriones. En realidad, el tema titulado “Somos más” no es una canción pedida por la FIFA, sino encargada por Telemundo, como primer emblema de las transmisiones que realizará.

La colección de canciones mundialistas incluye títulos que tienen más de sesenta años. Uno de los más añejos es “El rock del Mundial”, interpretado por The Ramblers, que Jorge Rojas Astorga compuso para el campeonato de 1962, celebrado en Chile.

En muchos casos, las canciones respondían a los signos de los tiempos. El auge del rock and roll a principios de los sesenta merecía para el primer Mundial de esa década un tema como el que interpretaron The Ramblers. Y si se sigue esa lógica, es entendible que la canción del Mundial 78 de una Argentina conducida por un gobierno de facto sonara a marcha militar, aunque disfrazada de canción “beat”. Fue una composición del ya famoso Ennio Morricone y, de hecho, se llamó “Marcha oficial del Mundial 78″.

Claro que las más famosas y recordadas surgieron muchos años después. Y mucho tuvo que ver en esto lo que significaron para cada país.

Una de las que más llegada tuvo sin distinción de países ni fronteras fue la que interpretó Shakira, para el Mundial de Sudáfrica de 2010. El 28 de abril de ese año se estrenó “Waka Waka (esto es África)“, tema que tomaba diversas influencias e, incluso, melodías y ritmos de otras canciones.

El estribillo está conectado con la canción camerunesa “Zengulewa”, popularizada por un grupo de exmilitares, aunque su verdadero origen es un canto interpretado por scout africanos.

Cada hinchada, cada país, puso su corazón en alguna en especial. Es curioso como la del Mundial 90 -ese que se le escapó de las manos al seleccionado encabezado por Diego Maradona- haya sido una de las canciones más recordadas por los argentinos fanáticos del fútbol.

En realidad, la versión italiana es la que pegó fuerte. Porque el tema original le fue encargado en 1989 a Giorgio Moroder, quien escribió la música de lo que tituló “To Be Number One”, con letra en inglés de Tom Whitlock. Pero una vez que llegó a las voces de Edoardo Bennato y Gianna Nannini como “Un’estate italiana” (también conocida popularmente como “Notti magiche”, por las palabras de su estribillo) se convirtió en un himno de mundiales.

La épica y la pasión tanto de la letra como de la interpretación llevaron al olvido a la versión de Moroder. En general, las canciones con ritmos latinos o, interpretadas en lenguas romances, como el castellano o el italiano, son las que mejor funcionaron. La que Ricky Martin cantó en 1998 fue otro gran hito.

A pura pachanga, atravesada por rumba, sonó “La copa de la vida” (con su popular estribillo "¡Tú y yo! Allez, allez, allez"), aquella que se pensó para el Mundial 98 en Francia. Fue escrita por Desmond Child y Draco Rosa. Además de ser el tema oficial de aquel campeonato, fue incluida en el disco de Ricky Martin Vuelve, publicado ese mismo año.