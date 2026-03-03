La canción del Mundial 2026: qué dice la letra y qué cantantes la interpretan

La cadena de televisión Telemundo difundió este martes la canción que acompañará la transmisión de la cita máxima del fútbol en 2026. La presentación se dio a 100 días del inicio del Mundial que organizan Estados Unidos, México y Canadá. La pieza cuenta con la voz de la argentina Emilia Mernes y otros referentes de la región.

Cómo es y quién canta la canción del Mundial 2026

El tema “Somos más” representa la apuesta musical de la señal estadounidense para la cobertura del evento deportivo. La canción reúne a Emilia Mernes, de Argentina; Carlos Vives, de Colombia; Wisin, de Puerto Rico y Xavi, un cantautor de origen mexico-estadounidense. Esta elección de artistas busca otorgar una mayor representatividad al continente en el marco de la competencia que tendrá lugar en tierras norteamericanas.

Emilia Mernes integra el cuarteto de voces latinoamericanas elegido por la cadena Telemundo

El 11 de julio pasado, Robbie Williams comunicó que su canción “Desire" obtuvo el lugar de himno oficial de la FIFA. En aquella oportunidad, el británico interpretó la pieza junto a Nicole Scherzinger, exintegrante de The Pussycat Dolls, durante el sorteo de los grupos.

Esta presentación despertó críticas en las redes sociales como X. Usuarios señalaron la falta de artistas de Canadá o México en la interpretación principal de la FIFA. El lanzamiento de “Somos más” funciona como una respuesta a esa demanda de identidad regional. La canción de la cadena televisiva utiliza ritmos y voces que identifican a los tres países organizadores y al resto de América Latina.

"Desire" por Robbie Williams y Nicole Scherzinger

Qué canciones marcaron la historia de los mundiales

Los anteriores temas musicales en la Copa del Mundo dejaron huellas en la memoria de todos los televidentes. Cada edición asocia sus imágenes a una melodía específica que suena durante toda la competencia. En los últimos 20 años, la lista de canciones oficiales incluyó a figuras de renombre internacional.

En el año 2022, el tema principal resultó “Hayya Hayya (Mejor juntos)", una obra de Trinidad Cardona, Aisha y Davido. Previamente, en Rusia 2018, Will Smith, Nicky Jam y Era Istrefi lanzaron “Live It Up”. Brasil 2014 contó con la participación de Pitbull, Jennifer López y Claudia Leitte en la canción “We Are One (Ole Ola)”.

We Are One (Ole Ola) [The Official 2014 Fifa World Cup Song] (Olodum Mix)

Uno de los hitos más recordados pertenece a Sudáfrica 2010 con el “Waka Waka" de Shakira. En Alemania 2006, la responsabilidad musical recayó en el grupo Il Divo y la cantante Toni Braxton con el tema “The Time of Our Lives”. Estas piezas musicales trascienden el tiempo y trasladan a los fanáticos a los momentos más importantes de cada torneo.

Cómo será el formato y el calendario del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 presenta un esquema renovado y expansivo en comparación con las ediciones anteriores. El torneo iniciará el 11 de junio de 2026 y finalizará el 19 de julio del mismo año. Esta duración de 38 días permitirá el desarrollo de un calendario inédito para el fútbol profesional.

El certamen contará con la participación de 48 selecciones nacionales. Esta ampliación en el número de equipos participantes derivó en un total de 104 partidos a lo largo de toda la competencia.

Las sedes se reparten entre Estados Unidos, México y Canadá, lo que convierte a esta edición en la primera con tres países anfitriones de forma simultánea. La organización confirmó que el escenario para el partido definitorio será el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.