Emily Blunt explicó por qué está aburrida de los “personajes femeninos fuertes”

Emily Blunt es una de las actrices más importantes de su generación. La intérprete que ganó relevancia gracias a su rol en El diablo viste a la moda, se muestra muy cómoda en proyectos de naturaleza muy distinta, y protagonizó comedias familiares, dramas, historias de ciencia ficción y largometrajes de terror. No hay género en el que Blunt no sepa moverse como pez en el agua, y en cada nuevo film ella busca un desafío distinto. Pero en una reciente entrevista, la inglesa sorprendió al asegurar que no le gustan los llamados “personajes femeninos fuertes”, y explicó el por qué de su opinión.

En una nota con el medio The Telegraph, Blunt destacó que no estaba interesada en componer a “mujeres fuertes”, y detalló al respecto: “No hay nada peor que abrir un guion y leer la frase “personaje femenino fuerte”. Eso me hace poner cara de hastío, me deja afuera, me resulta aburrido. Se trata de protagonistas escritas de manera estoica, lo único que hacés es actuar de ruda y decir cosas rudas”. Por ese motivo, la actriz busca heroínas dueñas de mayores matices, de grises que le permitan trabajar emociones que vayan más allá de eso que ella describe como simplemente “ser ruda”.

En su nuevo proyecto, la miniserie The English, Blunt interpreta a una mujer que decide darle caza al hombre que mató a su hijo. Se trata de un western salvaje, centrado en una heroína llamada Cornelia, que cuenta con todos los ingredientes que ella busca al momento de actuar. Y sobre el reto de estar al frente de una historia de acción, la inglesa explicó: “Me gustan estos personajes que tienen un secreto. Y amé la alegría que muestra Cornelia, su esperanza y su ingenuidad (…). Y ella es mucho más compleja que la descripción de “mujer fuerte”. Ella puede ser inocente sin ser ingenua, y ese rasgo la convierte en una fuerza que todos deben tener en cuenta”.

Emily Blunt y Tom Cruise en la Comic Con de San Diego 2013 hablando de Al filo del mañana

Otro personaje muy importante en la carrera de Emily Blunt, y que se trato de una heroína dueña de muchos grises, fue Rita Vrataski, la protagonista de Al filo de mañana. En ese tanque hollywoodense, la actriz hizo equipo con Tom Cruise, y junto a él compartió recientemente una anécdota. Según contó Blunt, la vestimenta que debía utilizar en esa película le resultaba muy pesada: “Teníamos que utilizar estos trajes enormes, que pienso que hubieran quedado perfectos si eran realizados en CGI, pero quisimos hacer todo de un modo más palpable. Y si uno escucha la palabra “palpable”, piensa en algo que resulta agradable y cálido. Pero no había nada amable en esos trajes”.

Mientras contaba lo exigida que se sintió al enfundarse por primera vez en esa suerte de armadura, recordó que no pudo contener su angustia. Y agregó: “Eran trajes de más de 40 kilos, y resultaban increíblemente pesados. Entonces la primera vez que me lo puse, no pude evitar empezar a llorar, y Cruise no sabía qué hacer”.

En esa instancia, ella confesó que se bloqueó, y tuvo un momento de mucha inseguridad. “Tom, no sé cómo voy a hacer la toma”, recordó Blunt que le dijo a su compañero, y agregó: “Comencé a llorar y le dije que sentía un ligero pánico sobre si podría filmar mis escenas. Y él me miró un rato largo, no sabía cómo reaccionar, y me largó un ‘vamos, basta, no seas tan miedosa’”. Ante esa frase, Blunt desdramatizó el momento y explicó: “Me reí y pude seguir adelante, pero el entrenamiento que tuvimos fue muy intenso”.

