Emily Blunt recordó el día que Tom Cruise la insultó en un set de filmación

escuchar

Tom Cruise es una de las mayores estrellas de Hollywood y todos sus proyectos son seguidos masivamente por los fanáticos del cine en todo el mundo. En 2014, el actor protagonizó Al filo del mañana, una película épica de ciencia ficción y aventura en la que compartió cartel con Emily Blunt.

Ese rol representó un gran desafío para la actriz. En una reciente entrevista con el podcast SmartLess, Blunt hizo un repaso por varios momentos de su carrera, y se refirió a un exabrupto que el protagonista de Top Gun tuvo con ella. Según ella, la vestimenta que debía utilizar en la película le resultaba muy pesado: “Teníamos que utilizar estos trajes enormes, que pienso que hubieran quedado perfectos si eran realizados en CGI, pero quisimos hacer todo de un modo más palpable. Y si uno escucha la palabra “palpable”, piensa en algo que resulta agradable y cálido. Pero no había nada amable en esos trajes”.

Mientras contaba lo exigida que se sintió al enfundarse por primera vez en esa suerte de armadura, recordó que no pudo contener su angustia. Y agregó: “Eran trajes de más de 40 kilos, y resultaban increíblemente pesados. Entonces la primera vez que me lo puse, no pude evitar empezar a llorar, y Cruise no sabía qué hacer”.

Emily Blunt en Al filo del mañana de Doug Liman Archivo

En esa instancia, ella confesó que se bloqueó, y tuvo un momento de mucha inseguridad. “Tom, no sé cómo voy a hacer la toma”, recordó Blunt que le dijo a su compañero, y agregó: “Comencé a llorar y le dije que sentía un ligero pánico sobre si podría filmar mis escenas. Y él me miró un rato largo, no sabía cómo reaccionar, y me largó un “vamos, basta, no seas tan miedosa” . En inglés, el intérprete usó la expresión “pussy”, término que aplica tanto a los genitales femeninos como a las personas que sienten miedo.

Ante esa frase, Blunt desdramatizó el momento y explicó: “Me reí y pude seguir adelante, pero el entrenamiento que tuvimos fue muy intenso”.

La actuación como tratamiento

Blunt se refirió días atrás a cómo la actuación le permitió resolver un trastorno del habla. En una charla con la revista People, la estrella dijo que para ella es importante explayarse sobre su experiencia con la tartamudez, “una discapacidad de la cual la gente no sabe mucho”.

“Para mí la actuación fue una especie de invitación a hablar con fluidez por primera vez”, contó y sostuvo que, si bien su tartamudeo no se curó por completo, si disminuyó mucho. “Una vez que eres tartamudo, siempre serás tartamudo”, señaló la protagonista de Un lugar en silencio.

Emily Blunt AFP

“No diría que el tartamudeo es la razón por la que me he aventurado a actuar, pero fue bastante impactante la primera vez que pude hablar haciendo una voz tonta o un acento fingiendo ser otra persona”, le dijo Blunt a la revista. “La gente no hablará mucho de esto si no tiene suficiente exposición, y hay millones de personas en todo el mundo luchan con este trastorno”, expresó.

Blunt habló también de la importancia que tiene la palabra hablada. “Creo que es una fuerza que mueve mucho”, reflexionó. “Si no puedes expresarte, no puedes ser tú mismo. Y hay algo muy conmovedor en liberar a la gente de las garras de un impedimento del habla, porque es como una especie de impostor que vive en tu cuerpo”.

Emily Blunt junto a su pareja, John Krasinski AFP

La actriz había revelado hace unos días que su abuelo, su tío y un primo son tartamudos, y que ella misma notó esta dificultad al hablar cuando tenía alrededor de seis o siete años. “Es biológico y a menudo es hereditario, no es tu culpa”, contó. “Creo que es, muy a menudo, una discapacidad que a la gente la intimida porque provoca que se burlen de ella, por lo que siento que para crear conciencia sobre lo que realmente pasa, está bueno contar con este lugar que ofrece esta increíble organización. Para mí es muy importante estar aquí”, explicó.

Blunt ha participado activamente en la recaudación de fondos y en los discursos a favor del Instituto Americano del Tartamudeo, y ha sido anfitriona de la gala benéfica de la organización en varias ocasiones en el pasado.

LA NACION