Por qué el video de IA de Tom Cruise peleando con Brad Pitt tiene aterrado a Hollywood

Alcanzó con un video de 15 segundos de Tom Cruise y Brad Pitt intercambiando golpes sobre un techo en ruinas al atardecer para que Hollywood entrara en pánico y se indignara al mismo tiempo.

El video se hizo viral y fue creado por el director irlandés Ruari Robinson utilizando Seedance 2.0, una poderosa herramienta de inteligencia artificial (IA) para la generación de video desarrollada por la empresa tecnológica china ByteDance. Y las imágenes tienen todos los chiches de las superproducciones de Hollywood: amplios barridos de cámara, peleas coreografiadas, efectos de sonido y una música atrapante.

La pelea de Brad Pitt y Tom Cruise que hace temblar a Hollywood

Con una instrucción de apenas dos frases y un clic sobre un botón, el programa Seedance produjo un resultado asombrosamente realista que representa una drástica mejora respecto a los videos de IA generados anteriormente, a menudo clips de mala calidad conocidos como “chatarra de IA”. Pero el video en cuestión es tan convincente que recibió una condena casi inmediata de parte de algunas de las principales organizaciones y empresas de Hollywood.

Rhett Reese, guionista conocido por sus películas de Deadpool, declaró que el video de Cruise-Pitt le había dado escalofríos. “Para todos los que trabajamos en la industria del entretenimiento y dedicamos nuestras carreras y vidas a ella, creo que es simplemente aterrador”, dijo Reese. “Me imaginé de inmediato la cantidad de puestos de trabajo que se iban a perder en todos los rubros”.

La empresa ByteDance lanzó Seedance 2.0 la semana pasada, casi dos meses después de que su versión anterior no generara demasiada indignación. Un comunicado de prensa de la compañía elogió la “precisión física, el realismo y la controlabilidad” de la herramienta actualizada, que según dijo era adecuada para generar “escenarios creativos de nivel profesional”.

“El proceso de creación es más natural y eficiente, permitiendo que los usuarios controlen sus creaciones como un verdadero ‘director’”.

A través de la IA, algunos usuarios imaginaron un final alternativo para Game Of Thrones

Los usuarios recurrieron masivamente a la plataforma para crear sus propios contenidos. Así, en pocas horas se hizo viral un final alternativo para Game Of Thrones, un video de los raperos Kendrick Lamar y Drake, conocidos por sus peleas, haciendo las paces en “The Tonight Show”, y uno de Samara Morgan, la chica vengativa de la saga de terror The Ring, saliendo de un viejo televisor para acariciar a un gato.

El propio Robinson publicó otros videos: uno de Pitt y Cruise luchando contra un robot, y otro de Pitt entrenando con un “ninja zombi” armado con una espada.

Brad Pitt vs Zombie ninja pic.twitter.com/RCskODwsyn — Ruairi Robinson (@RuairiRobinson) February 11, 2026

Mientras tanto, la reacción de Hollywood no se hizo esperar. Charles Rivkin, presidente y CEO de la Motion Picture Association, instó a ByteDance a “cesar de inmediato su actividad infractora”, afirmando en un comunicado que Seedance 2.0 incurría en el uso no autorizado a gran escala de obras protegidas por derechos de autor. Y la organización Human Artistry Campaign —una coalición global que brega por el uso de la IA “con respeto a los irremplazables, artistas, intérpretes y creativos”—, informó a través de las redes sociales que las obras no autorizadas generadas por Seedance 2.0 violaban “los aspectos más básicos de la autonomía personal”.

Disney —que el año pasado firmó un decisivo acuerdo de 1000 millones de dólares con la empresa OpenAI para que los usuarios de la herramienta Sora puedan generar contenidos de vídeo con sus personajes—, le envió una carta documento a ByteDance, acusándola de regalarle a Seedance una “biblioteca pirateada” de personajes de Disney, “como si la codiciada propiedad intelectual de Disney fuera un ‘clip-art’ gratuito de dominio público”. ByteDance, que también es propietaria de TikTok y tiene una valuación de mercado de 480.000 millones de dólares, no respondió a la solicitud de comentarios para este artículo.

Como lo sugiere el acuerdo del año pasado entre la Disney y OpenAI, Hollywood lleva años tratando de lidiar con el rápido crecimiento de la inteligencia artificial generativa (IAg). La preocupación manifestada por el guionista Reese es un eco de la huelga del Sindicato de Guionistas de 2023, cuando durante meses miles de trabajadores de la industria del entretenimiento exigieron que los estudios establecieran medidas de protección contra la pérdida de sus empleos o el robo de su propiedad intelectual a causa de la IA. Finalmente, el grupo obtuvo garantías de que la IA no interferiría con los créditos y la remuneración de los guionistas.

En 2003, el Sindicato de Guionistas llamó a una huelga para exigir que los estudios establezcan medidas de protección contra la pérdida de sus empleos o el robo de su propiedad intelectual a causa de la IA Bebeto Matthews - AP

Duncan Crabtree-Ireland, CEO y jefe de los negociadores de SAG-AFTRA, el poderoso sindicato que representa a los actores y artistas audiovisuales de Estados Unidos, dice que los contratos de sus afiliados incluyen normas específicas y vinculantes sobre la replicación digital. El tipo de material que aparece en el video de la pelea Cruise-Pitt, dice Cabtree-Ireland, “no podría ser producido por ninguno de los firmantes de nuestros contratos —los estudios, las plataformas de streaming— sin el consentimiento específico e informado de dichas personas”. Según el dirigente sindical, la verdadera preocupación es que aunque los videos generados por Seedance y otras plataformas de IA “no tengan una intención maliciosa”, igual puedan “violar el derecho de alguien a controlar cómo se usa su imagen, su apariencia y su voz”.

Pero no todos están impresionados con la última tecnología de Seedance. Heather Anne Campbell, productora ejecutiva y guionista de la serie animada “Rick y Morty”, señala que la semana pasada sus redes sociales se inundaron con insólitas clips de anime, ciencia ficción y batallas de superhéroes generados por Seedance. Sin embargo, a Campbell todavía no le preocupa perder su trabajo por culpa de la IA.

“Creo que están todos fascinados con el circo recién llegado a la ciudad, pero todavía no vi nada bueno”, dice Campbell. “Nada que me deje sin aliento, nada conmovedor, ni siquiera provocador. Es todo basura de IA”.

Campbell agrega que los servicios de IA como Seedance eran a lo sumo “máquinas niveladoras” y argumenta que el “gran arte” nunca fue creado de forma instantánea o impersonal.

De todos modos, a muchos de los profesionales de Hollywood les parece evidente que los estudios empezarán a considerar a la IA como un atajo para ahorrar costos. “Si el guion lo escribiera la IA, sería más barato que si lo escribiera yo”, dice Reese, el guionista de Deadpool. “Y en el fondo sé que el miedo viene de ahí”.

Para Reese, la solución para la inquietud de que la IA termine reconfigurando la industria de Hollywood no llegará a tiempo.

“Si pudiera agitar mi varita mágica y hacer desaparecer la IA, al menos en el ámbito creativo, sin duda lo haría”, concluye Reese.

Traducción: Jaime Arrambide