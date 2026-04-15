“Su actuación más arriesgada”: Tom Cruise regresa al cine con una caracterización que lo hace irreconocible

Con un desfile de estrellas y varios anuncios relevantes relacionados con las fechas de sus próximos grandes estrenos, los estudios Warner hicieron en la noche de este martes su presentación en CinemaCon hablando mucho de cine y casi nada de la fusión con Paramount y las posibles consecuencias de este acuerdo para el futuro de Hollywood.

La mayor atención, como se esperaba, estuvo puesta en la próxima película de Tom Cruise, que sigue siendo para propios y extraños la máxima estrella del cine de Hollywood y la única resuelta a consagrar todos sus próximos proyectos al cine que se estrenará en salas y complejos. El mundo del streaming sigue resultándole ajeno.

Los profesionales acreditados y los selectos invitados especiales a las presentaciones de CinemaCon (la convención anual organizada por los dueños de las grandes cadenas de cine asentadas en Estados Unidos y Canadá) son los únicos que vieron hasta ahora las imágenes de Digger, la nueva película protagonizada por Cruise y dirigida por el mexicano Alejandro González Iñárritu (Amores perros, Birdman, Babel, El renacido).

Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu, este martes, en la presentación de Digger, su proyecto conjunto, en Las Vegas CHRIS DELMAS - AFP

El primer tráiler proyectado en la noche del martes en Las Vegas, sede de la convención, revela a un irreconocible Cruise, transformado a través de la pantalla en Digger Rockwell, el “hombre más poderoso del mundo”, un empresario calvo y barrigón que trata de demostrar con gesto desafiante y palabras vulgares que es el único capaz de salvar al género humano de un desastre global que él mismo se encargó de provocar.

“No estaba preparado para ver a Tom Cruise convertirse en Digger Rockwell. Sabía que Tom era una persona intrépida por sus acrobacias, pero encarnar a este personaje tiene otra clase de valentía. Este papel podría ser su actuación más desafiante y arriesgada”, dijo Iñárritu.

A su lado, saludado por los dueños de los cines como la estrella que más tiempo dedica a apoyar el cine exhibido en salas y complejos, Cruise dijo que Digger era “la clase de películas que me llevaron a querer actuar en el cine”. Y definió a su nuevo proyecto como “una locura muy divertida”.

Varios medios que manejan información confiable sobre la vida de Hollywood anticiparon en las últimas horas que es bastante improbable la posibilidad de que Digger se exhiba en alguno de los festivales de cine más importantes del segundo semestre del año (Venecia, Toronto, Telluride, Nueva York) antes de la fecha de estreno comercial anunciada para el 1° de octubre en la Argentina y ese mismo fin de semana en el resto del mundo. La ausencia visible de los principales estudios de Hollywood de la programación anunciada este año en Cannes parece empezar a marcar una tendencia que podría extenderse a las otras grandes muestras cinematográficas del calendario.

Junto a esta producción original, que a juzgar por las reacciones del auditorio se convertirá en uno de los lanzamientos más esperados de 2026 en los cines, Warner hizo varios anuncios relacionados con secuelas y continuaciones de algunos títulos muy esperados. Por ejemplo, la llegada de Game of Thrones a la pantalla grande ya tiene un título tentativo, La conquista de Aegon, aunque todavía no cuenta con fecha confirmada de estreno (el estudio la incluyó en un plan de estrenos para “2027 y más allá”).

Ian McKellen (Gandalf) y Elijah Wood (Frodo) retomarán sus populares papeles en la próxima película de El señor de los anillos

Según el medio digital Deadline, el primer largometraje de la serie creada por George R. R. Martin, tendrá como protagonista a Aegon I Targaryen, también conocido como El Conquistador, primer Caballero de los Siete Reinos, creador del Trono de Hierro y diestro jinete de dragones. Mientras tanto, HBO Max prepara la tercera temporada de House of the Dragon (secuela de Game of Thrones) y la segunda temporada de A Knight of the Seven Kingdoms.

Warner también confirmó parte del elenco principal de La caza de Gollum, nueva aventura del universo de El señor de los anillos. Es un hecho que Andy Serkis (también director de la película) regresará como Gollum y lo mismo ocurrirá con Ian McKellen como Galdalf y Elijah Wood como Frodo. El irlandés Jamie Dornan (50 sombras de Grey, Belfast) personificará a Trancos, un alias utilizado en las novelas por Aragorn, el héroe que en la trilogía original encarnó Viggo Mortensen.

Según se anticipó, la nueva película contará el peligroso viaje que lleva adelante Aragorn para capturar a Gollum antes de que este le confiese al temible Sauron la verdadera ubicación del anillo. El nuevo episodio se sitúa cronológiamente entre los acontecimientos narrados en El Hobbit y La Comunidad del Anillo. Lee Pace y Kate Winslet también formarán parte del elenco de esta superproducción con fecha de estreno prevista para el 16 de diciembre de 2027 en nuestro país.

Nicole Kidman y Sandra Bullock presentaron la secuela de Hechizo de amor en Las Vegas CHRIS DELMAS - AFP

Otra secuela de larga data presentada en las últimas horas por Warner es la segunda parte de Hechizo de amor (Practical Magic), a casi tres décadas del estreno de la película original de 1998. “Esta película fue como regresar a un hogar en el que alguna vez vivimos”, dijo Sandra Bullock, una de las dos estrellas protagónicas al anunciar desde el escenario un regreso con estreno previsto para el 10 de septiembre próximo.

“¿Qué podemos esperar de esta nueva aventura? Margaritas a medianoche, saltos desde el tejado y que nuestro pasado nos alcance”, adelantó Nicole Kidman, que encarna al otro personaje central de esta película que mezcla la fantasía y la aventura romántica, Gillian Owens, hermana de Sally, el personaje de Bullock. Retoman sus papeles las veteranas Stockard Channing y Dianne Wiest, mientras la nueva generación que recibirá la herencia de hechizos y brujerías de parte de los personajes centrales estará representada por Maisie Williams, Xolo Maridueña y Solly McLeod.

También se anticiparon nuevas imágenes de Supergirl, la próxima película del universo de superhéroes de DC Comics, personaje que aparece al final de Superman, estrenada un año atrás, ahora con aventura propia. El estreno está previsto para el 26 de junio con la presencia protagónica de Milly Alcock, la superheroína adolescente que viajará a través del espacio junto a la alienígena Knoll para capturar al peligroso villano Krem (Matthias Schoenaerts). David Krumholtz y Jason Momoa completa el elenco principal.

Milly Alcock, la estrella de Supergirl, presentó su película CHRIS DELMAS - AFP

Momoa se duplicó en CinemaCon 2026 para presentar junto a Timothée Chalamet, Zendaya y el director Denis Villeneuve la tercera parte de Duna, que incluyó para el privilegiado auditorio de la convención el anticipo exclusivo de los siete primeros minutos de la película, disponible para el resto del mundo a partir del 17 de diciembre.

El cierre de la trilogía concebida a partir de los clásicos libros de Frank Herbert muestra a Paul Atreides, el personaje de Chalamet, convertido en el “todopoderoso Emperador Oscuro del Universo”. Villeneuve dijo que en la nueva película, que definió como “una historia de redención” ambientada 17 años después del episodio dos, hay un mundo diferente en el que “las pesadillas de Atreides se convirtieron en realidad” y que ese personaje está obligado a “enfrentar las consecuencias de sus decisiones”.

Timothée Chalamet y Zendaya, este martes en Las Vegas CHRIS DELMAS - AFP

“Mi personaje, Chani, también atraviesa un momento diferente de su vida y la perspectiva juvenil que la identificó en las entregas anteriores ya desapareció por completo”, agregó Zendaya. “Fue emocionante despedirse de Paul, Chani y los demás en el desierto. Nos convertimos en una pequeña familia que compartió 10 años de sus vidas con esta historia”, dijo el realizador canadiense, que luego del estreno de Duna 3 se concentrará en su próximo proyecto, nada menos que el regreso al cine de James Bond.

Margot Robbie protagonizará junto a Bradley Cooper la precuela de La gran estafa Jordan Strauss - Invision

Otro destacado anuncio de Warner es la confirmación de la precuela de La gran estafa (Ocean’s Eleven), que dirigirá, escribirá y protagonizará Bradley Cooper junto a Margot Robbie. Ambos interpretarán en la película a los padres de Danny Ocean (el personaje encarnado luego por George Clooney en la trilogía dirigida por Steven Soderbergh) envueltos en una trama que se desarrolla en coincidencia con el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 en 1962.

En el terreno del cine de terror, se anunció el título de la nueva película del ascendente realizador Zach Cregger, el mismo de La hora de la desaparición. Será autor y director de The Flood, basada en una idea original suya, con elenco todavía sin confirmar y fecha de estreno prevista para agosto de 2028.

Amy Madigan, ganadora como mejor actriz de reparto por La hora de la desaparición, tendrá película propia con ese personaje

A propósito de La hora de la desaparición, también está confirmado que su personaje más popular, la tía Gladys, tendrá película propia. Llegará a los cines en septiembre de 2028 protagonizada, por supuesto, por Amy Madigan, que llevó al personaje a ganar el premio a la mejor actriz de reparto en la última ceremonia del Oscar.