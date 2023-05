Emily Ratajkowski confesó que espera conocer a la “mujer correcta” para tener una cita con ella

escuchar

La modelo y actriz Emily Ratajkowski no oculta su vida amorosa, y lejos de esconderse, suele ser vista en distintas citas con sus candidatos. En una reciente entrevista, se refirió a sus romances, y sorprendió al confesar que está a la espera de conocer a la mujer adecuada para invitarla a salir.

Ratajkowski aseguró que “le encantaría” encontrar a la mujer correcta para compartir una salida. “Estoy a la espera de que llegue la indicada”, afirmó a la publicación HommeGirls. “Yo siempre fui alguien más atraída por las energías que por los detalles físicos, por lo que a veces alguien me golpea al azar y puedo llegar a sentirme atraída por esa persona”, consignó.

La modelo confesó que “es la primera vez que está sola en toda su vida”, y dijo que se sentía plena de todo lo que había logrado. “Estoy orgullosa de mí. La versión más joven de mí misma probablemente se hubiera conformado estando con un tipo promedio, con tal de tener alguien con quien salir. Pero me alegro de no ser más así”.

En esa linea, habló de las aplicaciones de citas. Si bien dijo que prefiere conocer a otras personas a través conocidos o amigos, no le cerró la puertas a las apps. “Solo tuve una cita a través de una aplicación, pero fue con alguien con quien tenía a alguien en común. ¡Yo estoy dispuesta a conocer a alguien por el medio que sea! Pero creo que las personas en común son una buena forma de conocer a una persona”, reflexionó.

Emily Ratajkowski en la reciente MET Gala 2023 GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A su vez, Ratajkowski opinó que le gustaría que los medios no estén tan interesados en cada paso que ella da en lo referido a su vida amorosa, pero que a la vez comprende que eso viene de la mano de su fama. “Definitivamente amaría tener una mayor privacidad, pero también me molesta mucho cuando las celebridades se quejan por la falta de ella. Sin lugar a dudas, es algo que forma parte de este juego, sin embargo hay algo que no me gusta nada y es cuando la gente opina de forma agresiva sobre mi vida amorosa. Déjenme vivir. Tuve que atravesar un montón de cosas horribles, y a veces simplemente quiero divertirme y no más que eso”, expresó.

Su romance con Harry Styles

Harry Styles y Emily Ratajkowski fueron vistos a los besos en Tokio Archivo / Instagram: emrata

Si bien Ratajkowski reconoció que se encuentra soltera, la situación no era la misma apenas unas semanas atrás. Hace poco más de un mes, una serie de rumores la vincularon con Harry Styles, recientemente separado de Olivia Wilde. La modelo fue vista besándose en las calles de Tokio con el músico y actor británico a fines de marzo; se trata de un vínculo que habría comenzando un tiempo antes.

En una conversación previa, ella insinuó que llevaba dos meses saliendo con una persona “de gran nombre”. La modelo había sido consultada sobre su situación sentimental en el podcast Going Mental With Eileen Kelly. “Empecé a salir con alguien que me gusta, así que se siente diferente”, indicó.

Emily Ratajkowski

Al mismo tiempo, Emily reconoció en esa entrevista, grabada el 9 de marzo, que “cuatro semanas antes” su situación era distinta, pero indicó que las cosas cambiaron para bien. “Ahora solo estoy como diciendo: ‘Oh, bueno, él es genial’”.

Ratajkowski sostuvo que pretende salir con una persona que “tenga más confianza en sí mismo” y lograr que esa relación evite los obstáculos con los que tropezó en el pasado. “Busco gente de buen corazón, reflexiva, con buenas intenciones, divertida”, explicó.

Emily Ratajkowsky y Harry Styles Archivo

Styles había catalogado a Ratajkowski como su amor platónico ocho años atrás. En una entrevista publicada en diciembre de 2014, realizada por Telehit, le preguntaron al músico si había alguna celebridad que lo tuviese “enamorado”. “Emily Ratajkowski”, respondió, pronunciando mal su apellido. En 2016, Emily rechazó los pedidos de la gente para que le diera una oportunidad al británico mientras respondía tuits que sus fans le enviaban durante una charla con Vanity Fair.

