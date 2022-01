Emma Thompson asegura que la cirugía plástica es una “forma de psicosis colectiva”

Los retoques estéticos están a la orden del día, en especial en el mundo del espectáculo, en donde el cuidado de la apariencia cobra especial importancia. Numerosos artistas han sucumbido a las cirugías, pero la actriz Emma Thompson no es una de ellos, algo que ha querido dejar claro en su última entrevista con el medio digital The Wrap, con motivo de su participación en la película Good Luck to You, Leo Grande, donde hace el papel de una viuda que contrata a un joven acompañante para poder explorar la intimidad sexual que le faltaba a su matrimonio. “¿Por qué te harías eso a vos mismo? Simplemente no lo entiendo”, se preguntó a sí misma durante la charla, no sin antes señalar que “envejecer es algo natural” y que este tipo de retoques constituyen “una forma de psicosis colectiva”.

La ganadora del Oscar manifestó su opinión, tras la pregunta de si alguna vez llegó a considerar la cirugía plástica. Thompson, de 62 años, lo negó con vehemencia. “Es algo realmente extraño de hacer”, explicó. “Honestamente, creo que cortarte a vos mismo para ponerlo en otro lugar y evitar que parezca que estás haciendo lo que realmente estás haciendo, que es envejecer, no es natural”, recalcó, añadiendo que esta reflexión no es nueva para ella ahora que se encuentra en una edad en la que muchas personas suelen optar por los estiramientos faciales.

La también guionista británica aseveró que para ella es “un gran triunfo” tener “un cuerpo sin retoques”, sobre todo de cara a su interpretación en su film más reciente, que se estrenó virtualmente en el Festival de Cine de Sundance el pasado 23 de enero. “Esa siempre fue mi opinión. Siempre he sido una especie de militante feminista cuando se trata de los cuerpos de las mujeres, de lo que se les ha hecho y lo que se nos dice que debemos esperar de nosotras mismas”, continuó.

Para preparar este nuevo papel, Thompson, que protagoniza una escena de desnudo frontal completo, ensayó junto a su compañero de reparto Daryl McCormack y también con la directora Sophie Hyde. “Ensayamos totalmente desnudos y hablamos sobre nuestros cuerpos y la relación que tenemos con ellos. Los dibujamos, discutimos las cosas que nos resultan complicadas, las cosas que nos gustan de ellos y describimos los cuerpos de los demás”, relató la actriz hace un par de días durante una entrevista para el programa Cinema Cafe de Sundance, emitido por YouTube.

Durante la conversación, declaró también que su edad no fue un impedimento para llevar a cabo esta escena con éxito. “No creo que pudiera haberlo hecho antes de la edad que tengo”, afirmó. “Y, sin embargo, la edad que tengo lo convierte en un desafío extremo porque no estamos acostumbrados a ver cuerpos sin tratar en la pantalla”. Pero tener a su lado a McCormack cerca lo hizo más fácil, según aseguró posteriormente. “Fue muy importante que pudiéramos abrazarnos y reírnos juntos”, concluyó.

Emma Thompson, también conocida por su papel como activista medioambiental, se ha implicado en temas políticos y legales que han resaltado su apoyo al feminismo, como el rechazo que presentó hace unos años a trabajar junto al director de cine John Lasseter, acusado de acoso sexual. Entonces, aseguró que lo hacía para “proteger a la generación” de su hija, en referencia a Gaia Wise, de 22 años.