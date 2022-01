El tenso ida y vuelta entre Antonio Gasalla y Moria Casán: “Cambiemos de tema, vos no me querés entender”

Moria Casán recibió en su programa Moria es Moria (El Nueve) a Antonio Gasalla. Ambas figuras hablaron acerca de la vida íntima del humorista, su actual situación económica y los desencuentros que provocaron un distanciamiento entre ambos en el pasado.

“Tenemos a Antonio Gasalla, un lujo, porque estrellas hay cada vez menos”, fueron las palabras con las que la diva dio la bienvenida al invitado. El director y productor también recibió un saludo de Marcelo Polino, que repasó una anécdota del día en que el cómico debutó como jurado del “Bailando por un sueño”, en plena pelea mediática con la vedette.

“Minutos antes de salir al programa, Antonio fue el camarín, golpeó la puerta y…”, introdujo Polino sobre aquel episodio. Y Moria completó: “ Abrí la puerta y no pasó nada, nos abrazamos. Toda esa pelea mediática quedó en la nada porque íbamos a trabajar juntos y somos gente adulta, nos da la cabeza para esas pelotudeces ”, zanjó “La One”.

Gasalla también reflexionó acerca del posterior acercamiento entre ambos: “Creo que vos y yo a lo largo del tiempo nos fuimos acostumbrando el uno al otro”, dijo dirigiéndose a la anfitriona.

El humorista también habló sobre la dura relación que tuvo con su padre. “Mi papá era terrible. Él quería que yo fuese médico o abogado, pero yo pude darme vuelta para hacer otra cosa. Un sastre nos hacía trajecitos, y él agarraba zapatos y me decía: ‘Ponete esto: vas a tener que usarlos’, pero yo le tomaba el pelo y le decía: ‘Por qué no te vas a la mierda’”, contó, con su tono característico, sobre aquel vínculo familiar.

Gasalla también rememoró su amor temprano por la televisión. “Yo me volvía loco. Me gustaba el espectáculo y el humor, siempre he tenido mucho humor”, dijo.

Casán y su invitado vivieron un tenso ida y vuelta cuando él le estaba explicando un ejercicio que les hacían hacer cuando estudiaba en la Escuela Nacional de Arte Dramático y ella comentó que le parecía algo extraño para la formación de un actor. “Ay, nena, cambiemos de tema porque parece que no querés entender. ¡Es estudiar teatro, no es hacer una obra de teatro!”, respondió Gasalla, notablemente molesto.

“Entiendo todo, pero no puedo creer que te hagan hacer cosas así. Como yo nunca estudié nada...”, replicó entonces Casán, fiel a su estilo. “Bueno, porque no fuiste a la Escuela Nacional de Arte Dramático, que duró como años. De ahí salieron María Rosa Gallo, Alfredo Alcón...”, empezó a enumerar Gasalla. “¿Y vos creés que te sirvió?”, retrucó la anfitriona. “Si querés te nombro a toda la gente que salió de ahí”, fue la respuesta que obtuvo de Gasalla, cada vez más tenso. “Bueno, pero no sé si a toda esa gente le sirvió y dirá ‘¿uy, para qué me hacían hacer todo esto?’. ¿A vos te sirvió lo que hiciste ahí?”, inquirió nuevamente Casán, que terminó de fastidiar a su invitado. “Cambiemos de tema, querida. No me querés entender”, disparó.

Hacia el final del programa, el cómico se refirió a los rumores que indicaban que estaría atravesando una situación económica delicada. “¿Por qué hay ese run run de que estás quebrado económicamente? Te digo, no para incomodarte, sino porque hay una inmobiliaria donde se puede meter cualquier persona en Internet y dice que se vendería tu piso en 650.000 dólares. No sé si alguien te está manejando eso”, lanzó la pregunta la diva.

El invitado se mostró sorprendido y dio a entender que desconocía el dato. “Algunos dicen que tus sobrinos no querrían que vos vendieras eso porque, si partís, quieren que les quede la propiedad”, insistió Casán. A lo que Gasalla replicó que el inmueble vale “millones”, además de dar detalles acerca de las dimensiones de la casa y el jardín.

Finalmente, al ser preguntado por su actual relación con Carlos Perciavalle, Gasalla contó que una persona de Uruguay, país donde reside su colega, lo tiene informado acerca de la vida del también humorista y actor. “Escuché que su pareja (Miguel Bermúdez) está muy enfermo y que está internado en un sanatorio”, dijo primero. Y añadió: “También me dijeron que su casa se está viniendo abajo, que se la han caído las paredes. Una mujer uruguaya me cuenta unas cosas que son un drama”, remató el invitado.