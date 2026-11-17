La cuarta y última temporada de Yellowjackets llegará a Paramount+ el próximo viernes 20 de noviembre. Esta entrega estará compuesta por diez episodios, que se estrenarán de manera semanal, con un nuevo capítulo disponible cada viernes. Así comenzará a cerrarse una historia que, desde su estreno en 2021, combinó suspenso, terror psicológico y drama.

Creada por Ashley Lyle y Bart Nickerson, la serie sigue a un equipo femenino de fútbol de una escuela secundaria cuyo avión se estrella en una región remota de Canadá en 1996. Atrapadas en el bosque y sin posibilidad de recibir ayuda, las adolescentes deben enfrentarse al hambre, el aislamiento y una serie de situaciones extremas que terminan llevándolas al canibalismo.

La ficción transcurre entre dos líneas temporales: los meses que las jóvenes pasan intentando sobrevivir y sus vidas casi 25 años después, cuando algunas de ellas, ya adultas, intentan convivir con los recuerdos y las consecuencias de aquella experiencia. En esta temporada final, la historia incorporará una tercera etapa: el regreso de las sobrevivientes a Wiskayok, Nueva Jersey, donde son recibidas como heroínas, aunque solo ellas conocen los horrores que vivieron.

Según adelantó Paramount+, mientras el rescate se acerca, las adolescentes intentan ocultar sus secretos más oscuros. En el presente, además, una antigua relación sentimental reaparece con sus propios planes, mientras el pasado amenaza con volver a alterar las vidas de las protagonistas.

Melanie Lynskey y Sophie Nélisse interpretan a Shauna Sadecki en dos etapas de su vida: la adolescencia marcada por la supervivencia en el bosque y una adultez atravesada por los secretos del pasado LISA O'CONNOR - AFP

Entre las figuras centrales del elenco se encuentra Melanie Lynskey, actriz neozelandesa que debutó en el cine junto a Kate Winslet en Criaturas celestiales (1994), de Peter Jackson, y que más tarde alcanzó una gran popularidad con su participación en la comedia Two and a Half Men. Y también formó parte de The Last of Us. En Yellowjackets interpreta a Shauna Sadecki, una de las sobrevivientes del accidente. Su versión adolescente, a cargo de Sophie Nélisse, pasó de ser una joven reservada, marcada por la muerte de su mejor amiga y otras pérdidas, a convertirse en una de las figuras de mayor poder dentro del grupo. Ya adulta, intenta llevar una vida familiar convencional, pero sus impulsos violentos y los secretos del pasado terminan poniendo en riesgo sus vínculos más cercanos.

Christina Ricci interpreta a Misty Quigley, una de las sobrevivientes del accidente aéreo, cuya necesidad de sentirse aceptada la lleva a tomar decisiones extremas LISA O'CONNOR - AFP

Christina Ricci, por su parte, saltó a la fama cuando era niña gracias a su interpretación de Merlina en Los locos Addams (1991), y luego protagonizó películas como Casper (1995) y La leyenda del jinete sin cabeza (1999), dirigida por Tim Burton. En la serie encarna a Misty Quigley, quien encontró en el bosque un lugar que nunca había tenido entre sus compañeras. Marginada antes del accidente, sus conocimientos de primeros auxilios la volvieron indispensable para la supervivencia del grupo. Interpretada de adolescente por Samantha Hanratty, su versión adulta conserva esa necesidad de sentirse útil y aceptada, aunque muchas veces sus intentos de acercarse a los demás terminan teniendo consecuencias devastadoras.

Lynskey, Tawny Cypress, Juliette Lewis y Ricci dieron vida a cuatro de las sobrevivientes adultas de Yellowjackets, una serie que explora las consecuencias de una experiencia traumática casi 25 años después Kailey Schwerman - SHOWTIME

El elenco de esta última entrega incluye también a Tawny Cypress, Sophie Nélisse, Jasmin Savoy Brown, Sophie Thatcher, Samantha Hanratty, Courtney Eaton, Liv Hewson, Warren Kole, Kevin Alves, Sarah Desjardins, Nia Sondaya, Jenna Burgess y Hilary Swank, ganadora de dos premios Oscar. A ellos se suman las participaciones especiales de June Squibb, Elijah Wood, Molly Ringwald, Devon Sawa, Sam Braun y Dulé Hill.

La tercera temporada dejó a las dos mujeres en un momento especialmente complejo: mientras Shauna comenzaba a aceptar su costado más oscuro, Misty volvía a enfrentarse a las dificultades de relacionarse con las personas que la rodean. Unidas por secretos que arrastran desde la adolescencia, su vínculo oscila entre la complicidad y la desconfianza.

En la cuarta y última temporada de Yellowjackets, las jóvenes sobrevivientes se acercan finalmente al rescate y al regreso a casa, donde deberán convivir con los secretos y las consecuencias de lo vivido en el bosque

En la antesala del desenlace, Lynskey y Ricci conversaron con LA NACION sobre lo que significa despedirse de estos personajes después de cuatro temporadas, las anécdotas que se llevan del rodaje y las distintas maneras en que Shauna y Misty enfrentaron sus experiencias traumáticas.

“Fue muy extraño decir adiós”

Yellowjackets: Melanie Lynskey y Christina Ricci cuentan cómo viven el final de la serie

—Después de tantos años junto a estos personajes, ¿cómo fue despedirse de ellos? ¿Qué sienten ahora?

Christina Ricci:—Fue muy extraño decir adiós. No siento que realmente lo haya aceptado todavía.

Melanie Lynskey:—Me pasa algo parecido. Creo que recién voy a sentir que es real dentro de un año, más o menos. Estamos tan acostumbradas a tener esto a lo que volver... Hay una parte de mí que piensa: “¿Y si dentro de 20 años hacemos un reencuentro?”.

Ricci:—¡Guau! ¿Ya?

Lynskey:—Ya me estoy poniendo un poco nostálgica...

La escena que les llevó semanas de rodaje

Yellowjackets: la complicada escena de acción que llevó semanas de rodaje

—Si miran hacia atrás y recuerdan todos estos años juntas, ¿hay alguna escena particularmente divertida o difícil de grabar que nunca vayan a olvidar?

Ricci:—Hay una de la que ni siquiera puedo hablar porque sucede al final de esta temporada. Es una secuencia muy importante en la que estábamos Melanie, Tawny y yo. Fue divertidísima. Nos llevó semanas grabarla e incluía muchas escenas de riesgo, algo que a ninguna de nosotras nos entusiasma demasiado. Tengo muchos recuerdos graciosos de ese momento.

Lynskey:—Tengo muchísimos recuerdos divertidos. Y lo digo de verdad: no hay nadie en el mundo con quien hubiera preferido hacer eso más que con vos y Tawny.

Ricci:—Es verdad. La pasamos muy bien.

Lynskey:—Sí, nos divertimos mucho.

Ricci:—Las tres teníamos más o menos el mismo nivel de apatía a la hora de hacer creíbles las escenas de riesgo.

Lynskey:—Sí, ¡Dios mío! Hay tantas cosas... Después de cuatro temporadas, realmente atesoro cada vez que fui a trabajar con vos.

De Merlina a Misty: los personajes y sus contradicciones

Christina Ricci, de Merlina Addams a Misty por qué le atraen los personajes oscuros y complejos

—Christina, desde Merlina Addams hasta Misty, interpretaste muchos personajes oscuros. ¿Creés que hay alguna razón por la que te atraen esos papeles? ¿Y qué te enseñó Misty que no habías explorado antes?

Ricci:—Creo que simplemente me atraen los seres humanos complicados e interesantes. Por lo general son personas que atravesaron algún tipo de dolor o que ven el mundo de una manera diferente a los demás. Me interesan las personas. Y Misty me encantó porque disfruté interpretar esa reacción al dolor y al trauma: esa actitud optimista, de hipervigilancia, de “estoy bien, vos estás bien, todo está bien”. Creo que es una reacción muy válida e interesante, y no se ve tan a menudo. Esa fue una de las razones por las que me encantó interpretarla.

Yellowjackets: las actrices analizan la compleja relación entre sus personajes

—¿Creen que sus personajes realmente llegaron a entenderse? ¿Cómo fue interpretar esa relación, teniendo en cuenta que ustedes también se conocen desde hace mucho tiempo?

Ricci:—¿Creés que nuestros personajes realmente llegaron a entenderse?

Lynskey:—Creo que, en algunos aspectos, se entendían profundamente y, en otros, absolutamente nada. Es una dinámica muy divertida.

Ricci:—Lo es. Pasaron por algo muy parecido, pero tuvieron reacciones completamente diferentes.