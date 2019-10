Pampita Ardohain, muy emocionada en el programa de este lunes, junto a Rocío Guirao Díaz

14 de octubre de 2019 • 20:31

Pampita Ardohain y Roberto García Moritán pasarán por altar el próximo 22 de noviembre. Tras el pedido de matrimonio que el empresario gastronómico hizo a la modelo días atrás en Punta Cana, los novios contaron hoy en Pampita Online cómo vivieron el romántico momento y adelantaron detalles de la boda.

Emocionada y con lágrimas, la modelo contó cómo se siente. "Es un gran momento de mi vida. Me siento muy amada. Estoy en los mejores brazos y estoy muy segura de la decisión que estoy tomando. Estoy muy feliz y agradezco a Dios de verdad por esto", se sinceró.

La conductora contó que, si bien la sorpresa que le preparó su prometido la tomó desprevenida, ya barajaba la posibilidad de casarse. "Me la veía venir porque lo habíamos conversado, los dos tenemos claro que queremos ser familia y el tema estaba charlado", contó.

Pampita dio todos los detalles de la boda, que será el 22 de noviembre, y habló al aire con su prometido 02:34

Video

Pampita negó rotundamente que el video difundido del pedido de casamiento en el hotel de República Dominicana fuese algo armado en el marco de un canje. "No es así, no es para promocionar el all inclusive. El hotel me recibe siempre. Es mi hogar. Me recibe con amigos, con mis hijos. Yo no necesito más que ir y postear alguna foto. No cobro por eso, solo uso las instalaciones. No hay un contrato, no hay nada", aseguró. "No sería capaz de hacer una falsa boda. Con el amor no se juega y no se lucra. Además, no lo necesito. No necesito hacer una cosa así. Para mí es sagrado el tema del amor. Siempre fui muy transparente con estas cosas", recalcó.

Para organizar el acto en la playa, García Moritán contó con la ayuda de varias amigas de la conductora, entre ellas Julieta Navarro, Oriana Montanelli y Estefanía Novillo. Ellas asesoraron al novio a la hora de elegir el anillo de compromiso y la forma en que le pediría la mano a su chica: llegaron a pensar en la opción de hacerlo en helicóptero, a bordo de un barco o con coreografías incluidas, pero finalmente se optó por el hotel de Punta Cana. El empresario quería "que fuera una propuesta épica", inolvidable.

Al verla emocionada, sus compañeros del programa quisieron saber si "esto no tiene que ver con un embarazo" en camino y su respuesta fue contundente: "No, es un rotundo no. No estoy embarazada. Entiendo que como es muy rápido pueden pensar así, pero es al revés, siempre dijimos: antes de tener hijos queremos dar este paso", remarcó la modelo.

La sorprendente propuesta de casamiento 01:47

Video

Sin embargo, sobre la opción futura de ampliar la familia, Ardohain reconoció que está en sus planes. "Los dos somos padres y somos grandes. Podría ser pero no ahora. Ahora damos este paso".

Carolina contó que hace "tres meses y algo" que se conocieron y dio su opinión sobre la sorpresiva decisión. "Cuando es la persona correcta te das cuenta. Yo me di cuenta desde el principio. Lo fácil que resultaba todo con él, el poder ser yo misma. Acá era yo y fluía todo muy fácil. Queríamos lo mismo, soñábamos las mismas cosas: ser familia, construir algo verdadero. Nos identificamos el uno con el otro. Los dos queríamos tener algo serio", confesó.

Sobre algunas críticas respecto a lo prematuro de la decisión, añadió: "Lo que piense la gente, ya hace muchos años que me da lo mismo. Me guío por mi intuición. Y si siento que es lo correcto, no tengo que perder un año más para casarme. Lo hago hoy. No voy a perder un año más", resaltó.

Para la ex de Benjamín Vicuña, "ésta fue la sorpresa" de su vida. Sus amigas le advirtieron, a través de un chat grupal, que ese día debía estar "bien vestida" para un acontecimiento importante. Durante su estancia en el hotel, Carolina notaba que su novio, por momentos, desaparecía y tenía que ver con los preparativos para la propuesta de casamiento que se avecinaba.

La rápida repercusión del pedido de casamiento a una de las solteras más codiciadas de la televisión 03:32

Video

"Yo le decía: ¿estás mal de la panza?" Porque él iba a organizar a donde iba cada cosa. Tenía reuniones en una oficina. Corría y volvía, y ese día a las cuatro de la tarde me dijo: nos invitaron a una fábrica de chocolates, ¿vamos? Y yo decía: no, no voy. Pero porque tenían que que armar todo. La propuesta era a las siete de la tarde. Pero yo decía: mirá lo lindo que está, nos quedamos acá. Pero en algún momento me logró sacar y yo estaba con el pelo mojado, sin maquillaje, íbamos a un restaruante muy chiquitito y le dije: 'voy a hablar con los chicos'. Y yo charlaba y charlaba y él me miraba: ¿vamos?, me decía y yo sin darme cuenta de nada", relató.

Llena de felicidad, la modelo agradeció hoy al aire a su pareja por la sorpresa. "Hizo todo esto por mí, que soy una romántica empedernida y me encantan las demostraciones de amor, la gente que abraza, que escribe. Cuando uno ama tiene que pensar lo que al otro le hace bien. Lo hizo por mí, para que me quede este recuerdo, pero no es que él quiere salir en la tele o ser famoso, cero", contó.

Tras ello y a pedido del resto de los panelistas, la conductora llamó al aire a su novio, quien contó cómo vive este especial momento en que todo el país habla de él. "Estoy viviendo esta locura con mucho amor, muy contento, con mucha felicidad", dijo García Moritán.

Sobre el pedido de casamiento, agregó: "Estuve bastante nervioso todo el día porque tenía que ir cumpliendo diferentes horarios. A las cuatro tenía que sacarla a Caro de la playa con una excusa para que armaran el cartel -'Casate conmigo', colocado en la arena-, y a las siete volver a traerla. Ella siempre está de buen humor y me acompañó a todo lo que iba proponiendo. Es una gran compañera. Es increíble. Voy por todo. Estoy muerto de amor, mal", confesó.

La pareja se casará el próximo 22 de noviembre y tiene entre sus planes agrandar la familia Crédito: Captura de pantalla

El empresario, que es padre de dos hijos, también expresó su deseo de, en un futuro, ampliar la familia. "Me gustaría, sí. Es un sueño que tenemos y ojalá que se dé pronto. Creo que el año que viene va a ser el año. Somos los dos de ir muy para adelante, siempre, convencidos de que la fortuna es de los valientes. Nos enamoramos de entrada. Tenemos muchas cosas en común y se dio. Tenemos que abrazar esta oportunidad. Estamos muy convencido de que tenemos muchísimo amor los dos. Dicen nuestros amigos que estamos locos pero se ponen muy contentos porque nunca me vieron así, y la culpa es de Caro de que me haya vuelto un romántico", contó emocionado.

Sobre los preparativos de la fiesta, los novios adelantaron que será en un salón que les gusta a ambos. "Ahí nos queríamos casar los dos, pero tenemos que ver la capacidad, que es para 260 invitados", contó él, estimando que la lista será más amplia.

La fecha elegida, el 22 de noviembre, se debe a que ambos querían que fuera este año. "Así ya empezamos a buscar familia y a vivir juntos. Queríamos que fuera en diciembre pero no se podía, entonces esa fecha nos pareció bien", agregó el novio, quien confesó que se siente muy seguro con la decisión. "Los dos estamos muy seguros, era algo que los dos queríamos".

La organización de los actos del civil, el salón, el catering y las despedidas de solteros ya están encaminadas. Habrá dos despedidas: una conjunta, con los amigos íntimos de cada uno de los novios, "para que se vayan conociendo", y otra por separado.

Sobre la exposición mediática, García Moritán apuntó que ahora le genera cierta adrenalina, pero lo entiende como parte "del combo de estar con una figura como Caro". "Yo lo voy a tratar de cuidar lo máximo posible, tratar de no exponerlo tanto y de que tengamos una vida normal, como la vida que vivo con mis hijos. Seré una esposa lo más normal posible", apuntó Pampita.

Respecto a cómo logró conquistar el corazón de una de las mujeres más mediáticas del país, el novio agregó: "Creo que fue convicción. Yo sabía que era ella y me creyó y se dio cuenta de que es de verdad. Y se fue dando. Ella estaba de viaje y el día que me pasaron el teléfono, me iba yo a Perú y ella se iba a Ibiza después, y estuvimos un mes conversando todos los días como si nos conociéramos de toda la vida. Arrancamos el primer día como si lleváramos veinte años juntos", compartió.

Pampita y Roberto se conocieron por una muy buena amiga en común. "Me ayudó mucho. Le mandé un mensaje y le dije: Ori, creo que soy un gran candidato para Carolina", contó él.

Los novios todavía no confirmaron quiénes serán los testigos, pero se estima que serán varios por ambas partes. Sobre el vestido, Carolina contó que baraja más de uno, posiblemente dos, y adelantó que Santiago Artemis podría estar entre los candidatos a vestirla para ese gran día. "Usaría vestidos de todos mis amigos diseñadores, si pudiera", dijo. Sus amigas se vestirán todas de negro.

La pareja contó que ya hablaron del tema con sus respectivos hijos, de quienes recibieron su aprobación. Cuando Roberto le pidió casamiento, Pampita llamó primero a su hijo mayor, Bautista, para contarle. Luego, hablaron con los hijos de Roberto, con los hermanos de la modelo y con su mamá. "Nos quedamos toda la noche tirados en la playa e hicimos Facetime y enviamos videitos para contarles la noticia antes de que se filtre, y además yo les quería ver la cara", contó la novia.

"Si mis hijos y los hijos de Rober no hubieran estado de acuerdo, no hubiéramos tomado esta decisión. Para los dos son nuestra prioridad absoluta. Tuvimos muy en cuenta si ellos estaban contentos con esta relación", concluyó la modelo.