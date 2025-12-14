Pampita y Tini Stoessel deslumbraron con sus participaciones en el show de María Becerra

Ayer, María Becerra hizo historia al convertirse en la primera artista argentina en llenar cuatro estadios de River. Su tanda de dos shows en el Monumental del viernes y el sábado (que se suman a los dos que ofreció el año pasado) cautivaron al público con un impactante despliegue que incluyó un escenario 360°, un escorpión inflable gigante, performances teatrales, más de 70 personas en escena entre bailarines, actores, músicos y coristas, y la presencia de invitados especiales que dejaron sin aliento a sus fans, como Tini Stoessel y Pampita.

María Becerra como Shanina, uno de sus personajes

La de “La Triple T” era una aparición tan esperada como segura de concretarse. Por un lado, por la buena relación entre las cantantes, y por el otro, porque Becerra también había hecho lo propio como invitada en una de las nueve fechas de Futttura, el ambicioso festival que Stoessel desarrolló en Tecnópolis.

Tini y María Becerra | Crédito: DF Entertainment

En primera instancia, la exchica Disney se subió al escenario para cantar con su colega “Hasta que me enamoro”, su última colaboración incluida en Quimera, el álbum que la oriunda de Quilmes lanzó en noviembre. Lo hizo durante el primer bloque del show, donde Becerra era Shanina, uno de los cuatro alter ego que desarrolló para este disco.

Tini y María Becerra | Crédito: DF Entertainment

Luego, como parte del segundo acto del show, las cantantes se metieron en la piel de Gladys, otro de los alter ego de Becerra, y La Chiqui, tal como María presentó a Tini. Así, las amigas se reunieron en escena para interpretar y hacer bailar al público con su hit de 2023 “Miénteme”, una colaboración que impulsó la carrera de “la nena de Argentina” a otro nivel. “Qué lindo compartir con vos, Mari. Cuánto orgullo que siento de verte brillar y de verte feliz. Te quiero mucho”, expresó Stoessel en sus historias de Instagram.

Tini y María Becerra cantan Miénteme | Créditos: DF

Pampita, una aparición inesperada

A raíz del carácter teatral y performático del espectáculo que brindó María Becerra, que combinó sus hits con variados sketches, los invitados especiales que se subieron al escenario de 360° montado en River para la ocasión no solo fueron cantantes. Hubo otras presencias que sorprendieron al público y la de Pampita, sin lugar a dudas, fue la más inesperada y aplaudida de todas.

Pampita y María Becerra | Créditos: DF

La modelo, empresaria y conductora se unió a las filas de Becerra en el cuarto acto del show, donde primó la sensualidad y la irreverencia de Jojo, el alter ego de la intérprete regido por el elemento fuego. Al ritmo de “Sexo es la moda”, la colaboración de María con Yandel, Pampita se abrió camino a lo largo del escenario con un vestido rojo impactante realizado especialmente por Giacobbe para esta presentación.

Pampita en el show de María Becerra | Créditos: DF

Según detalló el diseñador, se trató de un modelo griego de escote profundo confeccionado con quince metros de seda natural. La tela se utilizó para envolver el cuerpo de Carolina Ardohain y, además, con el añadido de una gran capa redondeada que caía por su espalda, se logró un “efecto mariposa” especial. El estilismo se completó con sandalias de Mono Fuk a tono.

A puro fuego, el vestido semitransparente de Pampita diseñado por Giacobbe para su presentación en el show de María Becerra

En el backstage del show, Pampita no solo aprovechó para generar contenido para sus redes sociales, con fotos y videos en los que hizo gala de su sensual diseño, sino que además compartió un momento de camaradería con las otras jóvenes modelos con las que se subió al escenario, como la talentosa Anabel Sánchez, cuyo casting para la revista Vogue desde el patio de su casa en San Francisco Solano se hizo viral y recorrió el mundo allá por 2023.

Pampita en el backstage de María Becerra