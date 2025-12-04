Pampita participó de una publicidad y le tiró una indirecta a la China Suárez que no pasó inadvertida

La relación entre Carolina ‘Pampita’ Ardohain y María Eugenia ‘la China’ Suárez pasó por todos los estados. Si bien no comenzó de la mejor manera, dado que su primer contacto se dio con el escandaloso episodio del Motorhome -en el que la modelo encontró infraganti a Benjamín Vicuña junto a la actriz mientras rodaban El hilo rojo-, con los años terminaron aceptando que se convertirían en una familia ensamblada. Sin embargo, con el actual conflicto entre la ex Casi Ángeles y el actor chileno, la conductora tomó partido por el padre de los hijos y lo volvió a dejar en claro en una insólita secuencia que protagonizó en las últimas horas.

Goycochea y Pampita en un proyecto juntos (Foto: Captura TV)

En el marco de la previa del Mundial 2026, Pampita protagonizó una publicidad junto a Sergio Goycochea para DirecTV y DGO, donde presentaron una consigna para que los televidentes participen de un sorteo relacionado con los países clasificados al próximo campeonato.

“Bienvenidos al grupo de la suerte de DirecTV y DGO. Para jugar elegí los países de la lista y ponelos en los grupos, solo están los países que participan del mundial”, expresó Carolina, a lo que el exfutbolista le preguntó: “¿India no está?“. ”No, India no", le contestó ella.

Segundos después, quiso saber si Pakistán estaba y la modelo le dijo que tampoco. Pero como si eso fuera poco, el conductor lanzó: “¿Y la China?“. Con una mirada pícara, Pampita cerró: ”No, China no".

Pampita le tiró una indirecta a la China Suárez (Foto: Captura TV)

Aquel picante ida y vuelta desató todo tipo de comentarios en la red social X, donde los usuarios expresaron su opinión y bancaron a su favorita. “Pampa buscando que la China le responda. Cuando lo haga van a decir de todos los odiadores”; “Alguien que no se cuelgue de la China” y “Pero si China no está en el Mundial, ¿qué ahora no se puede decir más China", fueron solo algunos de los mensajes al respecto.

Algunos de los comentarios en redes que se desataron tras el picanteo de Pampita a la China (Foto: Captura X)

La indirecta de Ardohain llegó días después de que en un móvil con Intrusos (América TV) la modelo hablara del enfrentamiento entre la actriz y el padre de sus hijos. “No me gusta que mis hijos la pasen mal de ninguna manera, siempre los voy a cuidar. No traté de interceder en nada, pero si hay algo que afecte a mis hijos voy a salir a hablar, porque la prioridad son mis hijos. En su momento salí a hablar de Benjamín, porque se estaba hablando de mis hijos también, y de cómo los paterna“, señaló.

Pampita habló del enfrentamiento entre la China Suárez y Vicuña y de cómo es su relación con la actriz

En ese sentido, explicó cómo es el vínculo que tiene con el padre de sus hijos, con quien estuvo durante diez años: “Yo te puedo hablar de cómo es mi relación con Benjamín: una comunicación muy fluida y siempre de ponernos de acuerdo con todo lo que tiene que ver con la crianza. No te sabría decir cómo es la relación de ellos, mi realidad con Benjamín es que nos llevamos muy bien, consensuamos y todo se charla en conjunto y en equipo”.

“De mi parte, la relación con Eugenia está bien, no hablo con ella, pero si se tiene que dar hablaremos, tengo la mejor predisposición como siempre. Vi la nota con Pergolini, pero no me gusta opinar, saben que hay un vínculo familiar en el medio", concluyó.