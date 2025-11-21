En fotos. El encuentro de Pampita y Vicuña acompañados de sus parejas, un sorpresivo nuevo romance y otros amores

Una noche con altísima convocatoria, looks imperdibles para provocar suspiros y muchísimo amor en el aire. La última edición del Prix Solidarité de Baron B, uno de los eventos más esperados del año, dejó postales únicas. Una de las más memorables la protagonizó Carolina “Pampita” Ardohain: la modelo –a puro brillo y sonrisas con un impactante diseño de Marcelo Giacobbe y peinado carré–, que asistió con su novio, el polista Martín Pepa, se cruzó con su ex, el actor chileno Benjamín Vicuña, quien, por su parte, fue con su pareja, Anita Espasandín.

Pampita y Martín Pepa, y Benjamín Vicuña y su novia, Ana, protagonizaron una de las mejores fotos de la noche Matías Salgado

En la pista del hipódromo, estas dos parejas y otras que están de estreno, como la de la top internacional Milagros Schmoll con el político Fernando de Andreis, no dudaron en levantar sus copas en esta fiesta tan especial: la gala, que se realiza desde 2011, tiene como fin ayudar a distintas organizaciones. Este año, todo lo recaudado a través de donaciones previas y durante el evento será destinado a sostener los servicios gratuitos de la Fundación Huésped, que atiende a 42 mil personas cada año.

Milagros Schmoll (con un modelo de encaje de Javier Saiach) presentó en sociedad a su nuevo candidato, Fernando de Andreis, de 49 años, ex secretario general de la Presidencia y diputado por la ciudad de Buenos Aires (está separado de María Sol Asconape y tiene tres hijos) Matías Salgado

Valentín Yan, hijo de Romina Yan, y su novia, Valentina Pastore Matías Salgado

Valentín Yan y su novia Valentina, en la pista Matías Salgado

Joaquín Rozas y su novia, la modelo Agostina Barbagelata (con transparencias de María Gorof) Matías Salgado

Germán Paoloski y Sabrina Garciarena (by Fabián Zitta) Matías Salgado

Benicio Gravier y su novia Lola Malm Green Matías Salgado

Mauara Mariussi, con un vestido de Giacobbe, y Mike Reynal Matías Salgado

Flor Torrente, by Lacoste y accesorios Swarovski, asistió con su novio, Santiago Slapak Matías Salgado

Sofía Zámolo, con un audaz vestido con piedras (de Joti Harriague) y joyas de Jean-Pierre y su marido, José Félix Uriburu Matías Salgado

La noche, a pleno Matías Salgado