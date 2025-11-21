En fotos. El encuentro de Pampita y Vicuña acompañados de sus parejas, un sorpresivo nuevo romance y otros amores

En la noche del jueves 20, seiscientos invitados (muchos muy enamorados) asistieron al Prix Solidarité, un clásico de la primavera
Una noche con altísima convocatoria, looks imperdibles para provocar suspiros y muchísimo amor en el aire. La última edición del Prix Solidarité de Baron B, uno de los eventos más esperados del año, dejó postales únicas. Una de las más memorables la protagonizó Carolina “Pampita” Ardohain: la modelo –a puro brillo y sonrisas con un impactante diseño de Marcelo Giacobbe y peinado carré–, que asistió con su novio, el polista Martín Pepa, se cruzó con su ex, el actor chileno Benjamín Vicuña, quien, por su parte, fue con su pareja, Anita Espasandín.
En la pista del hipódromo, estas dos parejas y otras que están de estreno, como la de la top internacional Milagros Schmoll con el político Fernando de Andreis, no dudaron en levantar sus copas en esta fiesta tan especial: la gala, que se realiza desde 2011, tiene como fin ayudar a distintas organizaciones. Este año, todo lo recaudado a través de donaciones previas y durante el evento será destinado a sostener los servicios gratuitos de la Fundación Huésped, que atiende a 42 mil personas cada año.
