Empresario argentino radicado en Miami: quién es el nuevo novio de Floppy Tesouro

Este viernes, Los ángeles de la mañana comenzó el programa con un enigmático sobre un romance en Miami. “Es un romance internacional. Ella es la famosa. Él es un argentino millonario que vive en el exterior”, adelantó Ángel De Brito generando intriga en su panel.

Mientras el conductor aclaró que ella “es cantante, modelo y pasó por el Bailando”, contó cómo comenzó el affaire: “Ella viajó a vacunarse y se enamoró”, reveló. Tras varias pistas, las panelistas finalmente acertaron sobre la famosa en cuestión y el periodista por fin develó la incógnita: “El nombre es Floppy Tesouro”, disparó mientras mostraba fotos de la nueva pareja caminando por las calles de Nueva York, ciudad a la que hicieron una mini escapada romántica.

Ahora bien, ¿quién es el joven que conquistó a la modelo, recientemente separada del también empresario Rodrigo Fernández Prieto? “Se llama Ezequiel Pereira. Es empresario del rubro gastronómico. Tiene uno de los mejores bares de Buenos Aires que es Presidente Bar, catalogado dentro de los 20 mejores del mundo. Con la pandemia se fue a vivir a Miami el año pasado y a poner tres bares allá. Tiene 38 años, es triatleta y tiene mucha plata”, relató De Brito.

“Están saliendo hace un tiempo, pero Floppy no se queda a vivir allá. Ella ya el lunes regresa a la Argentina”, agregó. Su discurso fue interrumpido por Yanina Latorre, quien aseguró conocer al empresario. “Él todavía no consiguió la visa de inversor. Yo estuve involucrada en el tema. Me pidieron que le dé una mano con el Instagram porque necesitaba más visibilidad para obtener la visa. Le hice un par de historias para que consiga más seguidores. Para que le den la visa de talento tenía que demostrar que era influencer, entonces hubo una movida para conseguirle más seguidores. Fue una cosa legal”, aclaró, entre risas.

LA NACION