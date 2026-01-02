En fotos: del día de playa de Benjamín Vicuña con su novia a la caminata de Nicolás Repetto y Flor Raggi por José Ignacio

Nicolás Repetto y Florencia Raggi ya son un clásico de cada verano en José Ignacio. A la pareja, que cuenta con una gran casa en la zona, la descubrieron en plena caminata rumbo a Popei, uno de los restaurantes más exclusivos del lugar. Mientras el conductor lució un short y una camisa informal en gris, la actriz se mostró espléndida con un vestido de lino en color ocre

RS FOTOS