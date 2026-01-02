LA NACION

En fotos: del día de playa de Benjamín Vicuña con su novia a la caminata de Nicolás Repetto y Flor Raggi por José Ignacio

Enero recibió a las celebridades locales que eligieron Punta del Este para disfrutar del verano en todo su esplendor, entre chapuzones, tardes de juegos, almuerzos relajados y algunas compras

Famosos en Punta del Este
Benjamín Vicuña, relajado en la orilla de José Ignasio con Anita Espasandin y MagnoliaRS FOTOS
Luego de pasar la Navidad con la familia de Anita Espasandin, su novia, Benjamín Vicuña viajó a Punta del Este para disfrutar de un merecido descanso. El actor chileno, además, se reencontró con sus hijos Magnolia y Amancio, quienes celebraron la Nochebuena en Buenos Aires con su mamá, La China Suárez y con Mauro Icardi
Las vacaciones llegaron para Vicuña luego de un año intenso. El actor chileno no solo mantuvo una cargada agenda laboral sino que, además, protagonizó varios escándalos mediáticos como consecuencia de las acusaciones de su ex. Espasandin fue uno de sus pilares para poder pasar lo mejor posible la tormenta
Sentados en la orilla, Benjamín Vicuña, Anita Espasandin y Magnolia compartieron un momento de juegos y conexión. Mientras los grandes optaron por protegerse del sol con lentes oscuros y gorros, la pequeña Magnolia se tapó con un pareo playero
Vicuña, Espasandin y los hijos del chileno ocuparon unas reposeras en la Brava de José Ignacio. Allí se encontraron con Maru Botana, su marido, Bernardo Solá, y algunos de sus hijos. Fueron los adolescentes quienes se ocuparon por un buen rato de entretener a la niña
Vicuña también se dedicó por un largo tiempo a hacer piruetas con Magnolia sobre la arena. La niña, feliz, logró algunas poses apenas sostenida de las piernas por los brazos de su papá
Vicuña eligió para la tarde en la playa de José Ignacio un traje de baño corto en verde militar y una remera en verde claro. Espasandin optó por un bikini en celeste que luego cubrió con un vestido tejido en color natural, una de las tendencias de la temporada
Según trascendió, Benjamín Vicuña recibió el año junto a sus tres hijos mayores -Bautista, Beltrán y Benicio-, fruto de su relación con Carolina Pampita Ardohain, y con Magnolia y Amancio, los más pequeños, hijos de La China Suárez
Carolina Pampita Ardohain hizo una pausa en sus compromisos sociales y laborales y pasó una tarde tranquila en las playas esteñas. La modelo eligió un vestido corto con volados en blanco y un sombrero negro para disfrutar de un rato de tranquilidad en el parador
Sin niños -los mayores se encuentran con Benjamín Vicuña y Anita, la benjamina de la familia, viajo a Buenos Aires para pasar unos días con Roberto García Moritán, su papá- Pampita pudo relajarse en las cálidas arenas esteñas
En esta oportunidad, tampoco se la vio acompañada por su novio, el empresario y polista Martín Pepa, con quien sí se dejó ver antes de las fiestas de fin de año y con quien, aseguró, le gustaría pasar por el altar
Nicolás Repetto y Florencia Raggi ya son un clásico de cada verano en José Ignacio. A la pareja, que cuenta con una gran casa en la zona, la descubrieron en plena caminata rumbo a Popei, uno de los restaurantes más exclusivos del lugar. Mientras el conductor lució un short y una camisa informal en gris, la actriz se mostró espléndida con un vestido de lino en color ocre
La pareja de famosos se mezcló con los turistas en su extensa caminata hacia el centro de José Ignacio. Siempre sonrientes, saludaron a quienes los reconocieron
Nacho Viale decidió celebrar sus 45 años con todo. Luego de recibir el año, el productor sopló las velitas a la medianoche del 1 de enero rodeado de su familia -salvo Mirtha Legrand, quien se encuentra en Mar del Plata- y con la compañía de Lucía Pedraza, su novia. En la previa, fue la modelo y Health Coach quien se encargó de conseguir el hielo
La pareja salió en el cuatriciclo del productor para recorrer los distintos comercios en busca de hielo. La misión terminó con varias bolsas y la tarea cumplida. Mientras la modelo llevó un look muy casual y cómodo -un short verde deportivo y una remera de algodón- él optó por el negro
Los paseos de Nacho Viale y Lucía Pedraza en cuatriciclo por José Ignacio ya son un clásico del verano esteño. La pareja suele ser una de las protagonistas de la temporada alta del balneario uruguayo, que se extiende desde fines de diciembre hasta mediados de enero
Mientras se relaja en la costa oriental, Nacho Viale se mantiene atento a lo que va a suceder a partir de enero en Mar del Plata: es que el productor de La noche de Mirtha y Almorzando con Juana se prepara para la salida de ambos programas desde La Feliz
Floppy Tesouro fue sorprendida entre tragos y a puro mimo con su novio, Salvador Becciu, en uno de los paradores de la Brava de Punta del Este. La modelo se sumó a la tendencia del total white y la puntilla
Luego de almorzar en el parador, la pareja bajó a la playa para tomar sol y charlar con el relajante sonido del mar de fondo. Moorea, la hija que Tesouro comparte con Rodrigo Fernández Prieto, no fue de la partida
Tesouro mostró su figura en un microbikini blanco, que combinó con el resto de su outfit. Antes del chapuzón, compartió una caminata por la orilla con Becciu, a quien en ningún momento le soltó la mano
Para combatir el calor, los tortolitos decidieron darse un refrescante chapuzón en el mar. En un momento, una ola golpeó fuerte a la modelo, pero logró sostenerse en los brazos de su novio
Wanda Nara abandonó por un buen rato los planes de playa y sol y recorrió junto a sus hijas los negocios de Manantiales, de donde se fueron cargadas de bolsas. Si bien en esta oportunidad se escapó de las cámaras Martín Migueles, el novio de la conductora de Mastechef Celebrity, también fue parte del plan
