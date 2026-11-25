La amistad entre Morrone y Bieber se remonta a varios años atrás. La actriz fue una de las invitadas a la boda de Hailey y Justin en 2019 y, en marzo de este año, la modelo acompañó a su amiga en la avant-premiere de su nueva serie de terror para Netflix. En esta oportunidad, Camila compartió en sus redes sociales una cariñosa postal junto a la cumpleañera y, en tono de complicidad, escribió: “My old lady” (“Mi mujer”)