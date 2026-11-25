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En fotos: así fue el festejo de cumpleaños de Hailey Bieber en las Bahamas, junto a Camila Morrone y las hermanas Jenner
La modelo celebró sus 30 años rodeada de sus afectos; paseos en yate, bikinis de lujo y una romántica noche de fuegos artificiales junto a Justin Bieber fueron parte de los agasajos
25 de noviembre de 2026
16:14
1
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LA NACION
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En fotos: así fue el festejo de cumpleaños de Hailey Bieber en las Bahamas, junto a Camila Morrone y las hermanas Jenner
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La modelo y empresaria Hailey Bieber cumplió 30 años el domingo 22 de noviembre y eligió celebrar el cambio de década con una escapada a las Bahamas. La fundadora de Rhode estuvo acompañada por su marido, Justin Bieber, y un grupo de amigas entre las que se encontraban la actriz Camila Morrone, las hermanas Kendall y Kylie Jenner y la cantante Justine Skye
Durante la escapada, las amigas aprovecharon los días de descanso para compartir actividades, comidas al aire libre y largas conversaciones en una propiedad rodeada de vegetación tropical. El viaje llegó después de una semana de gran exposición mediática para Bieber, quien habló públicamente sobre su faceta empresarial y el impacto que tuvieron en su salud mental los ataques que recibió en las redes sociales
Una de las invitadas al festejo fue Kylie Jenner, de 29 años, fundadora de Kylie Cosmetics y amiga de Hailey desde hace años. Para celebrar su cumpleaños, la empresaria compartió una fotografía del pasado y le escribió: “Te amo para siempre”. Su hermana Kendall también le dedicó un afectuoso mensaje: “¡Mi hermana cumplió 30!”
Hailey Bieber recibió los 30 en un paradisiaco paisaje, entre la playa y los paseos por el mar
Para sus días de descanso, la modelo apostó por una bikini metalizada de Gucci y una túnica con estampado de leopardo y cuello de piel de la colección primavera de 1997 de Dolce & Gabbana. Completó el look con un sombrero de rafia de Lack of Color y una cartera de Chanel. En paralelo a los festejos, presentó una campera deportiva azul marino, la primera incursión de Rhode en la indumentaria
Con un vestido blanco de encaje, sombrero de ala ancha y bolso tejido, Camila Morrone apostó por un look de inspiración boho. La actriz, de 29 años, atraviesa un gran momento profesional: en febrero protagonizará una nueva adaptación de La edad de la inocencia para Netflix y, además, se incorporó al elenco de Miami Vice ’85, junto a Michael B. Jordan y Austin Butler
Nacida en Los Ángeles e hija de padres argentinos, Morrone mantiene un estrecho vínculo con el país. La actriz, que habla español con acento porteño, conquistó un lugar propio en Hollywood y en 2023 consiguió su primera nominación al Emmy por su interpretación en Daisy Jones & The Six
La amistad entre Morrone y Bieber se remonta a varios años atrás. La actriz fue una de las invitadas a la boda de Hailey y Justin en 2019 y, en marzo de este año, la modelo acompañó a su amiga en la avant-premiere de su nueva serie de terror para Netflix. En esta oportunidad, Camila compartió en sus redes sociales una cariñosa postal junto a la cumpleañera y, en tono de complicidad, escribió: “My old lady” (“Mi mujer”)
En septiembre, Justin y Hailey Bieber celebraron ocho años de matrimonio. Padres de Jack Blues, de dos años, ambos atraviesan una etapa de intensa actividad profesional. En abril, el músico encabezó por primera vez el festival de Coachella, donde repasó algunos de sus grandes éxitos y presentó canciones de sus discos Swag y Swag II
Entre abrazos, besos y fuegos artificiales, la pareja protagonizó algunas de las postales más románticas del festejo. Las Bahamas tienen, además, un significado especial para ambos: fue allí donde el cantante canadiense le propuso matrimonio a la modelo en julio de 2018
Una torta roja de dos pisos, con velas blancas y doradas y el número 30, fue parte de la celebración. Hija del actor Stephen Baldwin, Hailey comenzó su carrera como modelo en 2014, desfiló para firmas como Versace y Moschino y, en 2022, desembarcó en el mundo de la cosmética con Rhode, empresa adquirida el año pasado por e.l.f. Beauty en una operación valuada en hasta mil millones de dólares
Entre los momentos de relax, también hubo tiempo para los juegos de ingenio. Morrone compartió en sus historias de Instagram una divertida postal de la intimidad del viaje: las amigas, reunidas en un sillón y completamente concentradas en resolver Connections, el popular desafío diario de palabras de The New York Times
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